Киров — Советск — Яранск: на автодороге идут работы по устройству верхнего слоя покрытия

В Кировской области активно ведутся масштабные дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного во исполнение майского указа Президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают в министерстве транспорта Кировской области, в настоящее время ремонт дорог ведётся в Кирове, Кирово-Чепецке и на региональной сети дорог, в ближайшее время дорожники приступят к работам в городе Слободском.

— На региональной сети автодорог на 100% завершено фрезерование участков, ведутся работы по устройству верхнего слоя, — рассказали в министерстве. — В Кирово-Чепецке идёт подготовка к укладке асфальта.

Так, например, на автодороге Киров — Малмыж — Вятские Поляны работы ведутся в Кумёнском, Сунском, Нолинском районах. На участках Нолинского района завершены работы по восстановлению кромки покрытия, выполнены работы по укладке выравнивающего слоя, в Сунском районе дорожники приступили к укладке верхнего слоя покрытия.

На автодороге Киров — Советск — Яранск с подъездом к городу Яранску полностью проведены работы по устройству ровиков уширения, уложен выравнивающий слой, ведутся работы по устройству верхнего слоя.

В Кирово-Чепецке на участке автомобильной дороги от ул. Ленина до ж.-д. переезда Боёво подрядная организация продолжает работы по демонтажу старого дорожного основания и устройство песчаного и щебёночного основания под новое. Работы ведутся на месте будущей кольцевой развязки. Реконструкция участка должна быть завершена до 1 октября.

С 19 мая планируется начать работы по асфальтированию двух переездов — от автодороги по пр. Кирова до д. № 60/2 по ул. Ленина и от автодороги по ул. В.Набережная до д. № 60/3 по ул. Ленина. Там уже выполнены работы по замене бортового камня, уложена плитка на тротуаре, выполнена подготовка для укладки асфальта. Работы должны быть завершены до 1 августа.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, фрезерование старого покрытия на улице Заводской в Кирово-Чепецке планируется начать с 24 мая. Сейчас там подрядчик выполняет работы по демонтажу бордюрного камня. С 26 мая дорожные работы начнутся на автодороге по ул. Первомайской (от ул. В. Набережной до пр. Мира), сейчас подрядчик проводит подготовительные работы.

Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, всего в этом году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 135 км дорог: 55 км местных дорог в Кировской городской агломерации и 80 км дорог регионального или межмуниципального значения. Это позволит заметно увеличить нормативное состояние дорог в области. Реализация нацпроекта находится на особом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.