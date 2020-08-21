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Когда понадобится школьная форма?

Кировские швейники готовы обеспечить рынок комплектами школьной формы. Будет ли спрос?

Ольга Гилязева Лучшее, Новости, Общество

В регионе школьную форму отшивают несколько предприятий — «Клевер», «Кировская трикотажная фабрика», «Аззарти», «URIEL» и другие. Сегодня, в условиях пандемии, они говорят о важности развития собственных производств, имеющих всю необходимую сертификацию и обеспечивающих потребителей удобной и стильной одеждой, востребованной на рынке. Так чего же ждать кировским товаропроизводителям в преддверии 1 сентября?

— Изготовление школьной формы носит сезонный характер. Разработка новых моделей, подбор и закупка тканей ведутся в течение года, но массовый пошив одежды для школы производится к лету. Кировские производители школьной формы сообщили, что могут выполнить все взятые заявки на пошив.
Необходимые ткани и фурнитура закуплены и есть у поставщиков в наличии, — подчеркнул министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков.

Сами швейники подтверждают, что спрос есть. Школьную форму региональные производители реализуют как в Кировской области, так и в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Сыктывкаре, Красноярске, Воронеже и других городах.

— Форма закупается родителями перед началом учебного года. В случае, если произойдёт повторное закрытие школ, на реализацию школьной формы существенного влияния оно уже не окажет, — отметили на одном из предприятий.

В правительстве области кировские производственники собрались на совещание, где обсудили другой важный вопрос, а именно требования и стандарты, предъявляемые к школьной форме. Как стало известно, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует утвердить национальный стандарт школьной формы в ноябре 2020 года. Стандарт установит характеристики, по которым можно будет оценить безопасность тканей для школьной формы, их воздухопроницаемость, гигроскопичность и т.д., чтобы дети могли с комфортом носить вещи из них в течение дня. Как информировала газета «Известия», новые требования коснутся таких элементов одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и других. Стандарт будет добровольным, но при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на него, и тогда производители будут обязаны следовать нормам документа.

— Требования к детской продукции гораздо выше, чем к взрослой: процедура сертификации, серьёзные ограничения в выборе материалов, определённые требования к качеству швов, больше ручного труда — всё это увеличивает цену товара. В этом году средняя стоимость школьного комплекта от кировских производителей составляет от 1500 до 3000 рублей, — сообщили в региональном министерстве промышленной политики.

Что касается цены на этот товар по России, то, по данным сервиса для размещения объявлений «Авито», школьная форма обойдётся в среднем в 1060 рублей. За год она подорожала на семь процентов.
При этом в стране на четверть вырос спрос на бывшую в употреблении школьную форму. За три последних месяца пользователи «Авито» разместили около 50 тысяч объявлений о её продаже. Средняя цена на б/у комплекты школьной формы составляет около тысячи рублей.

— Я купила дочке в интернете коричневое платье и фартук за 750 рублей плюс воротнички, манжеты. Это гораздо дешевле, чем покупать форму единого образца. У знакомых ребёнок ходит в школу, где конкретная форма, там 2500 рублей стоит сарафан, а юбка с жилеткой почти четыре тысячи, — поделилась с корреспондентом «КП» жительница Слободского Мария Целищева.

В преддверии 1 сентября у родителей школьников в разных регионах появилась возможность высказать своё отношение к ситуации со школьной одеждой. Общероссийский народный фронт предложил им заполнить анкету, результаты которой должны помочь Министерству образования РФ принимать дальнейшие решения.

— ОНФ проводит этот опрос, чтобы собрать мнения родителей и выявить существующие в учебных заведениях проблемы и перегибы. К примеру, это могут быть случаи, когда родителям навязывают покупку школьной формы у конкретного поставщика по завышенным ценам. При выявлении таких проблем активисты ОНФ будут направлять обращения в компетентные органы. Кроме того, итоги опроса во всех регионах будут анализировать федеральные эксперты ОНФ, — рассказала эксперт ОНФ Алёна Чеснокова.

На сегодняшний день анкеты заполнили уже более 200 родителей из Кировской области. В анкете они выражают мнение насчёт плюсов и минусов единой формы, рассказывают о средней стоимости одежды для ребёнка.

— В прошлом году коллективно, всем классом, заказывали форму. С детей сняли мерки, потом готовую форму привезли в школу, и мы перед сентябрём её выкупили. Удобно! — рассказала кировчанка Елена Вараксина. — По цене — да, недешёвая. Мы брали сарафан, жилетку и юбку — порядка пяти тысяч рублей вышло. Но форма красивая, удобная и качественная. Ребёнок пять раз в неделю в ней ходил — юбка как новая, ни катышка. Говорят, разработка российского производителя. Думаю тоже из этой ткани себе что-нибудь сшить. Из формы пока не выросли, так что пойдём в школу в ней в этом году.

Большинство опрошенных редакцией родителей пока сходятся во мнении, что рекомендации по цвету достаточно, чтобы обеспечить наличие единой формы.

— Я считаю, что дресс-код дисциплинирует и настраивает на рабочий лад. Тем более сейчас школьная форма — это не унылое шерстяное коричневое платье, которое «кусается», а симпатичный модный комплект. И потом, в большинстве кировских школ, насколько я знаю из разговоров с родителями детей, нет такого, чтобы все с 1-го по 11-й классы ходили в одинаковой форме. Делового стиля одежды и соблюдения цветовой гаммы вполне достаточно, — отметила мама двойняшек Ирина Двойнишникова.

Добавим, что сегодня в законодательстве не установлено понятие «школьная форма», изготовители одежды для детей придерживаются общего технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Однако после 10 ноября, когда Минпромторг планирует утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы, ситуация должна измениться.

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Ольга Гилязева

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