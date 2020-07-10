Когда поход на городской пляж — это работа

Полицейские обеспечивают правопорядок в местах летнего отдыха кировчан. Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД по региону, на пляже у «старого» моста в областном центре организована служба наряда патрульно-постовой службы полиции. Работу в две смены осуществляют сотрудники отдельного батальона ППС полиции УМВД России по городу Кирову.

В задачи полицейских входят обеспечение безопасности отдыхающих, пресечение преступлений. По обращениям граждан сотрудники полиции оказывают помощь в поиске оставленных без присмотра вещей, устанавливают обстоятельства правонарушений, а также лиц, подозреваемых в их совершении.

Помимо этого сотрудники ППСП проводят с отдыхающими беседы о профилактике хищений имущества и о мерах безопасности во время купания. Особый упор в этой работе делается на разъяснение взрослым основного правила о недопустимости оставления несовершеннолетних без присмотра. В случае необходимости стоящие в наряде полицейские оказывают отдыхающим первую помощь до приезда медиков.

Стоит отметить, что и другие маршруты нарядов полиции, несущих наружную службу, приближены к подобным местам массового отдыха граждан.