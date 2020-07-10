Коммунальные платежи: есть изменения

Индексы роста платы граждан за коммунальные услуги: Ежегодно они утверждаются правительством Российской Федерации, доводятся до каждого конкретного региона и обязательны к исполнению.

В силу особенностей федерального законодательства тарифная кампания на 2020 год завершилась в конце минувшего года: тарифы утверждаются на год, с календарной разбивкой по полугодиям. При этом тарифы первого полугодия не должны превышать уровень предыдущего полугодия, а вся индексация в сторону увеличения как раз и происходит с июля.

Исходя из этого положения, на 2020 год индекс роста платы для кировчан за коммунальные услуги будет составлять 4 процента. И максимально возможное отклонение от этого утверждённого показателя —

2,8 процента. Иными словами, в границах того или иного отдельно взятого муниципального образования максимально возможный рост платы граждан за коммунальные услуги по сравнению с текущим уровнем не может быть больше 6,8 процента. Любое же превышение этого контрольного показателя должно согласовываться с местными депутатами и Федеральной антимонопольной службой России (ФАС).

Напомним, что Региональная служба по тарифам Кировской области устанавливает тарифы в сферах электро- и теплоэнергетики, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, обращения с твёрдыми коммунальными отходами, занимается тарифами на перевозку пассажиров, надбавками к ценам на ряд лекарственных препаратов и т.д.

— В соответствии с распоряжением правительства страны, доведённым до нашего региона, Указом губернатора рост платы граждан за коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям Кировской области, за исключением города Кирова, с 1 июля установлен в размере 4 процентов без отклонений, — заметил на встрече с журналистами руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов. — Что же касается города Кирова, то здесь индекс роста платы составляет 7,6 процента. Индекс превышает уровни, которые доведены правительством. И чтобы такой индекс был установлен, мы провели ряд согласительных процедур. Во-первых, потребовалось согласование индекса со стороны депутатов Кировской городской думы. Во-вторых, мы направляли всю информацию в Федеральную антимонопольную службу, которая в конечном итоге и установила данный индекс по городу Кирову. Поясню, что основанием для установления такого индекса по областному центру стало соблюдение параметров концессионного соглашения, заключённого на объекты тепловых сетей, и реализации в рамках данного концессионного соглашения инвестиционной программы Кировской теплоснабжающей компании.

По прочим тарифам информация следующая: тариф на электроэнергию для населения в июле возрастает с 3 рублей 95 копеек до 4 рублей 10 копеек. А для населения, живущего на сельских территориях, данная цена будет на 30 процентов ниже.

По природному газу индексации тарифов пока нет. Возможно, это произойдёт ближе к осени.

Что же касается единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, то он сформировался ниже уровня 2019 года.

Фото Александра ПАПЫРИНА