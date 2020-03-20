Комплексное обследование в одном месте

Глава региона Игорь Васильев уже по традиции вместе с представителями родительского совета, созданного при областном институте развития образования, оценили новые возможности детской поликлиники, которую после реконструкции смело можно назвать полноценным клиническим консультативно­диагностическим центром. Прежде комплексно обследовать ребёнка можно было только в головном центре, на Красноармейской, 43.

В едином стиле

Двухэтажное здание, оформленное ярко, в едином «кировском стиле», свойственном только нашим поликлиникам, издалека привлекает к себе внимание. Так что родителям, приехавшим в том числе и из районов области, не надо выискивать здание по нумерации.

Кроме того, все кабинеты выкрашены в разные цвета, имеют свою символику в виде добродушных зверюшек. Те, что выходят на север, сделаны в более тёплых, согревающих тонах.

Здесь, впрочем, как и в других городских поликлиниках, обошлись без услуг постороннего дизайнера – весь уют, который пришёлся по душе и родителям, и ребятишкам, и высоким гостям, продуман главным врачом Кировского консультативно-диагностического центра Марией Савиновой.

Но, как заметил Игорь Васильев, модернизация – это не только качественный ремонт (в здании по проспекту Строителей отремонтировано 1500 кв. м), но и квалифицированные кадры, и новейшее оборудование. И всем этим может гордиться обновлённое отделение Детского консультативно-диагностического центра.

По новым требованиям

Напомним, что в октябре 2018 года открылся первый этаж отделения с кабинетами врачей-специалистов. По нацпроекту «Здравоохранение» в 2019 году заработал кабинет охраны зрения – для него приобрели принципиально новый аппарат, позволяющий без лишних манипуляций разглядеть весь прозрачный срез глаза до сетчатки. Установили цифровой рентген-аппарат, на котором можно провести все необходимые рентгеновские исследования и в горизонтальном, и в вертикальном положении, и сделать флюорографию.

Как было отмечено, размещение такого тяжёлого оборудования – ещё один плюс медицинского учреждения, расположенного в отдельном здании, а не на первом этаже жилого дома, что характерно для городских детских поликлиник.

Реконструированный второй этаж, который и осмотрели губернатор с командой и активные родители, позволит вывести оказание медицинской помощи детям на качественно новый уровень.

Как рассказала главный врач Мария Савинова, отделение соответствует всем требованиям, предъявляемым к новой модели медицинской организации, чтобы ребёнок мог пройти комплексное обследование в одном месте по всем профилям. Приём ведут доктора десяти специальностей, скоро начнёт работу детский онколог. И при необходимости можно будет здесь же сделать пункцию лимфатического узла.

Закуплено оборудование экспертного класса для проведения эндоскопического исследования (вплоть до безболезненной колоноскопии) и функциональной диагностики – есть рабочая станция суточного мониторирования давления и ЭКГ, аппараты для ЭЭГ, узи-сканеры. Одним словом, как подчеркнула Мария Владимировна, исследуют практически все органы и системы детского организма.

И развлечение, и просвещение

– Для удобства маленьких пациентов оборудованы операционная и предоперационная для проведения малых хирургических вмешательств. К примеру, удаление вросшего ногтя, папилломы, шипицы. Причём без всяких эстетических погрешностей, – рассказала Мария Савинова.

Похвалили гости и дневной стационар по трём профилям (хирургический, неврологический и офтальмологический), где ребята вместе с мамами могут прийти в себя после процедур или пройти третий этап реабилитации, выписавшись из больницы. Особенно понравился представителям родительского совета крупный монитор с демонстрацией мультиков – ребёнка всегда можно отвлечь от «нанесённых ему неприятностей». Но, как заметил первый заместитель председателя правительства, куратор социального блока Дмитрий Курдюмов, монитор – не только для развлечений, посредством его планируется повышать родительскую грамотность по вопросам детского здоровья и пропагандировать здоровый образ жизни.

На втором этаже разместились и массажные кабинеты, и кабинет ЛФК, что, по словам Марии Владимировны, очень важно, учитывая предрасположенность современных детей к разным видам нарушений костно-мышечной ткани и опорно-двигательного аппарата.

Отделение первоначально предназначалось для медицинского обслуживания детей, проживающих в юго-западном районе города. Но с учётом новых возможностей детей на обследование активно записывают и родители из районов области. А диспансеризацию здесь можно пройти за два дня. Это, как подтвердила главврач, вполне реальные сроки.

Встретят отзывчивые доктора

Преобразованиями поликлиники довольны и сами медицинские работники. К примеру, врач ультразвуковой диагностики Ксения Букланс работает в учреждении с начала этого года и отмечает, что здесь сформировался дружный коллектив и созданы все условия для удобства медперсонала и пациентов. Врач-офтальмолог перешёл в поликлинику из частной структуры, это тоже о многом говорит. Мария Савинова пояснила, что все доктора повышают квалификацию на базах московских клиник.

– Раньше в поликлинике был задействован только первый этаж, сейчас и второй, а значит, мощность учреждения увеличилась в два раза, – подчеркнул глава региона Игорь Васильев. – У кировских поликлиник уже появился свой узнаваемый стиль. За очень короткий промежуток времени без прерывания работы здесь произведён качественный ремонт, закуплено оборудование по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Сегодня мы с мамами и многодетным папой осмотрели это отделение. И по их лицам видно, что им всё понравилось. Это действительно хорошее медицинское учреждение, где для детей созданы комфортные условия. Но при всём при этом хочется пожелать, чтобы они как можно реже приходили к докторам по состоянию здоровья, а только лишь на диспансеризацию. А если дети идут в поликлинику, то должны знать, что здесь не страшно и их ждут отзывчивые доброжелательные доктора. Очень важно развивать именно детское здравоохранение, поскольку основы здоровья закладываются с малых лет. Но масштабные преобразования коснулись в целом всего регионального здравоохранения, и они будут продолжаться.

Первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Курдюмов привёл несколько примеров:

– Мы не так давно осмотрели преобразившуюся поликлинику областной детской больницы. Сейчас запланирована реконструкция больницы и принято решение о выделении средств на эти цели, поэтому уже в этом году мы ожидаем её обновления. Всё, что происходит сейчас в поликлиниках, делается благодаря нацпроектам. Мы видим и соответствующие ремонты, и продуманную инфраструктуру, и желание молодых специалистов здесь работать. Всё это – наша гордость».

«По-­детски»

Довольными остались и родители. Отец троих детей Егор Сметанников обратил внимание на создание необходимых условий для родителей и малышей. Более эмоционально высказалась по этому поводу мама 6-летнего Арсения Анастасия Ветрова. Удивившись прекрасно оборудованной комнате для матери и ребёнка, она заметила, что мамочки прежде всего заглянули именно туда. Кроме того, ей очень понравился зал ЛФК и обустройство дневного стационара.

Представитель родительского совета Анна Потапова оценила возможности диагностики.

– Раньше нам приходилось ездить на Красноармейскую, сейчас будем ходить сюда. Здесь есть даже бронхофонография, что очень важно для астматиков, – отметила Анна.

А мама Джамиля Аксёнова подчеркнула, что впервые увидела новый тип медицинской организации – ярко, интересно, «по-детски».