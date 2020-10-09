Комфортные условия для предпринимательства – совместная задача

Игорь Васильев встретился с клиентами кировского центра «Мой бизнес». Деловые люди региона высказали губернатору свои предложения по поддержке малого и среднего бизнеса.

Глава региона посетил центр «Мой бизнес». Здесь подробно рассказали о предоставляемых услугах и имеющихся возможностях. Кроме того, Игорь Владимирович пообщался с предпринимателями, которые уже успели лично оценить работу центра.

В формате живого диалога участники встречи обсудили актуальные и важные вопросы, с которыми сегодня сталкивается бизнес. Особой темой стали меры господдержки, которые могут получить предприниматели. К разговору присоединились заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Лариса Агалакова и представители различных отраслей бизнеса (туризм, общепит, лёгкая промышленность, производители различной продукции и так далее).

«Лучшая поддержка бизнеса» на сегодня

Открывая встречу, глава региона напомнил о непростой эпидемиологической ситуации и посоветовал представителям бизнеса не забывать о правилах санитарной безопасности (носить защитные маски, придерживаться санитарной дистанции, регулярно обрабатывать руки антисептиком).

– Эти простые правила помогут сохранить здоровье людей. Строгое их соблюдение каждым из нас поможет избежать введения новых ограничений на работу. Мы прекрасно понимаем, что сейчас лучшая поддержка для бизнеса – дать возможность ему работать. Поэтому прошу не забывать о простых мерах безопасности, – напомнил предпринимателям Игорь Васильев.

Проверки по плану и вне его

Одним из наиболее актуальных вопросов ведения бизнеса, по словам предпринимателей, остаются плановые и внеплановые проверки контролирующих органов. Эти проверки проходят с целью выявления и пресечения нарушений законодательства. Плановые проверки проводятся один раз в три года на основании графика, разработанного на календарный год вперед.

Губернатор Кировской области предложил подробнее разобрать этот вопрос с профильными специалистами, организовав отдельные встречи с руководителями налогового органа, Роспотребнадзора, Гострудинспекции, Роскомнадзора и других ведомств. Чтобы они подробнее рассказали о процедуре проведения плановых и внеплановых проверок.

Новые меры поддержки

Говоря о поддержке бизнеса, глава региона обозначил, что сейчас правительством ведётся анализ общего состояния экономики региона, в том числе пристальное внимание уделяется вопросу налоговой нагрузки на кировских предпринимателей. В рамках этого анализа будут проработаны новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день в регионе уже принят ряд законопроектов, касающихся снижения налоговой нагрузки на бизнес. Так, для субъектов МСП, реализующих маркированные товары, ставки по УСН составляют 3% «доходы» и 7,5% «доходы минус расходы». Для пострадавших отраслей минимальные ставки по УСН – 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы». Также в два раза снижена налоговая нагрузка по патентной системе.

Кроме того, сейчас разрабатываются еще два законопроекта, направленных на снижение налоговой нагрузки на бизнес. Это продление налоговых каникул до 2024 года, при которых ставка налога по УСН равна 0% для ИП по перечню отраслей, а для вновь зарегистрированных ИП и юрлиц минимальные ставки по УСН планируется установить на уровне 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы». Также от правительства РФ ожидаются изменения в патентную систему налогообложения.

Новое от центра «Мой бизнес»

В ходе встречи заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Лариса Агалакова рассказала о новой поддержке субъектов МСП, предоставляемой центром «Мой бизнес». Это финансирование услуг по сертификации товаров, работ и услуг систем менеджмента качества в соответствии с необходимыми требованиями, в том числе получения или продление сертификата о соответствии.

– То есть центр берёт на себя расходы по оплате сертификации. Благодаря такой помощи у одного предпринимателя может освободиться до полумиллиона рублей, которые он может направить на пополнение оборотных средств, – рассказала Лариса Агалакова.

Формат факторинга

Кировские предприниматели предложили рассмотреть возможность предоставления поддержки центром «Мой бизнес» в формате факторинга – комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Такой формат помог бы кировским производителям выйти на федеральные розничные сети.

Губернатор Кировской области отметил, что это предложение может быть рассмотрено в рамках проработки дополнительных мер поддержки бизнеса в регионе.