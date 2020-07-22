Конный спорт: любовь, уверенность, целеустремленность

-С чего началось твое увлечение конным спортом?
— В лошадей я влюбилась еще в детстве, когда увидела пони в цирке. В какой-то момент подошла к родителям и попросила записать меня на занятие.
-Связана ли как-то твоя семья с конным спортом?
— Никто в семье никогда не занимался конным спортом, но лошадей в детстве любили все.
— Как давно занимаешься и почему выбрала именно конкур?
— Занимаюсь уже девятый год, правда с перерывами. Конкур — тот вид конного спорта, который приносит максимальное количество адреналина. Именно этим он меня и привлёк.
— Помнишь ли свое первое занятие?
— Конечно! Оно проходило на небольшой кобыле, которой было очень тяжело управлять, но полученные эмоции перекрыли все трудности.
— Как выбрала первого коня?
— До определённого возраста просто занималась на лошадях, которых мне предлагали инструкторы, особо не разбираясь. Когда начала понимать, то выбрала лошадь, подходящую мне по уровню, и помогающую мне учиться.
— Где тренируешься и как часто?
Сейчас занимаюсь в КСК «Радужный» 4-6 раз в неделю.
— Расскажи, кто твой тренер?
— Мой тренер — Светлана Геннадьевна Лосева, один из лучших тренеров по конкуру в нашей области.
— Какие у тебя цели в спорте на ближайшее время?
— Не ставлю глобальных целей, хочу совершенствоваться как в конкуре, так и в вольтижировке (недавно начала заниматься и этим видом спорта) с каждой тренировкой.
— Видишь ли ты свою будущую профессию в конной сфере?
— Возможно, я смогу реализовать себя в этой сфере, но заграницей. Надеюсь, что однажды смогу переехать в Германию или Нидерланды, где конный спорт находится на гораздо более высоком уровне, чем в России.
— Кто тебя поддерживает?
— Больше всего меня поддерживают родители, присутствуя на каждом моем старте.
— Чем занимаешься в свободное время помимо спорта?
— Я учусь в университете, работаю, а также много времени уделяю друзьям. На большее времени не остаётся.
— Какими победами гордишься больше всего?
— В прошлом году заняла первое место на одном из маршрутов на областных соревнованиях, это запомнилось больше всего. И, конечно, своё первое призовое место на совсем простом маршруте вспоминаю до сих пор.
— Насколько тяжело заниматься конкуром? Были ли травмы?
— Конкур — та дисциплина, которая требует уверенности в своих действиях, четкости команд, быстрой реакции и умение видеть свои действия наперёд. Держать все это в голове одновременно действительно сложно. Из травм кроме сотрясения я ничего не получала, надеюсь, и не получу.
— Всегда ли есть желание заниматься конным спортом или это для тебя как рутинное действие?
— Каждая тренировка радикально отличается от предыдущей, многое зависит даже от настроения самого животного, из-за чего этот вид спорта вряд ли может превратиться в рутину. Однако бывают дни, когда ничего не получается и хочется бросить все и уйти из спорта. Тогда лучше просто сделать шаг назад и поработать над тем, в чем ты уже уверен.
— Какой совет ты бы дала начинающим спортсменам?
— Исходя из предыдущего вопроса, никогда не сдавайтесь, если что-то не получается. Достаточно просто отбросить все сомнения и продолжать ежедневную работу.
Валерия Свечникова
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