Конный спорт: любовь, уверенность, целеустремленность

В целях узнать, что мотивирует людей заниматься конным спортом, мы взяли интервью у Татьяны Пяткиной. Девушка с ранних лет увлекается конкуром, успевает совмещать учебу на факультете лингвистики ВятГу и работу в крупной компании. Татьяна тренируется в КСК «Радужный». За свою спортивную карьеру ей удалось завоевать множество призовых мест не только на городских соревнованиях, но и на областных.

-С чего началось твое увлечение конным спортом?

— В лошадей я влюбилась еще в детстве, когда увидела пони в цирке. В какой-то момент подошла к родителям и попросила записать меня на занятие.

-Связана ли как-то твоя семья с конным спортом?

— Никто в семье никогда не занимался конным спортом, но лошадей в детстве любили все.

— Как давно занимаешься и почему выбрала именно конкур?

— Занимаюсь уже девятый год, правда с перерывами. Конкур — тот вид конного спорта, который приносит максимальное количество адреналина. Именно этим он меня и привлёк.

— Помнишь ли свое первое занятие?

— Конечно! Оно проходило на небольшой кобыле, которой было очень тяжело управлять, но полученные эмоции перекрыли все трудности.

— Как выбрала первого коня?

— До определённого возраста просто занималась на лошадях, которых мне предлагали инструкторы, особо не разбираясь. Когда начала понимать, то выбрала лошадь, подходящую мне по уровню, и помогающую мне учиться.

— Где тренируешься и как часто?

Сейчас занимаюсь в КСК «Радужный» 4-6 раз в неделю.

— Расскажи, кто твой тренер?

— Мой тренер — Светлана Геннадьевна Лосева, один из лучших тренеров по конкуру в нашей области.

— Какие у тебя цели в спорте на ближайшее время?

— Не ставлю глобальных целей, хочу совершенствоваться как в конкуре, так и в вольтижировке (недавно начала заниматься и этим видом спорта) с каждой тренировкой.

— Видишь ли ты свою будущую профессию в конной сфере?

— Возможно, я смогу реализовать себя в этой сфере, но заграницей. Надеюсь, что однажды смогу переехать в Германию или Нидерланды, где конный спорт находится на гораздо более высоком уровне, чем в России.

— Кто тебя поддерживает?

— Больше всего меня поддерживают родители, присутствуя на каждом моем старте.

— Чем занимаешься в свободное время помимо спорта?

— Я учусь в университете, работаю, а также много времени уделяю друзьям. На большее времени не остаётся.

— Какими победами гордишься больше всего?

— В прошлом году заняла первое место на одном из маршрутов на областных соревнованиях, это запомнилось больше всего. И, конечно, своё первое призовое место на совсем простом маршруте вспоминаю до сих пор.

— Насколько тяжело заниматься конкуром? Были ли травмы?

— Конкур — та дисциплина, которая требует уверенности в своих действиях, четкости команд, быстрой реакции и умение видеть свои действия наперёд. Держать все это в голове одновременно действительно сложно. Из травм кроме сотрясения я ничего не получала, надеюсь, и не получу.

— Всегда ли есть желание заниматься конным спортом или это для тебя как рутинное действие?

— Каждая тренировка радикально отличается от предыдущей, многое зависит даже от настроения самого животного, из-за чего этот вид спорта вряд ли может превратиться в рутину. Однако бывают дни, когда ничего не получается и хочется бросить все и уйти из спорта. Тогда лучше просто сделать шаг назад и поработать над тем, в чем ты уже уверен.

— Какой совет ты бы дала начинающим спортсменам?

— Исходя из предыдущего вопроса, никогда не сдавайтесь, если что-то не получается. Достаточно просто отбросить все сомнения и продолжать ежедневную работу.

Валерия Свечникова

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