Константин Гафиуллин: медицинский брат о работе скорой помощи в Кирове

Уже несколько месяцев Константин Гафиуллин работает медицинским братом скорой медицинской помощи, продолжая обучение в Кировском государственном медицинском университете. В 7.45 будущий врач отправляется на вызовы. За следующие сутки он сможет немного отдохнуть всего два раза – чтобы пообедать и поужинать.

Рабочий день

– Он у нас начинается рано, я прихожу на станцию в 7.15, надеваю форму, получаю необходимое оборудование, проверяю укладки и оснащение, получаю средства индивидуальной защиты, – рассказывает медбрат. – Я не берусь считать, сколько вызовов наша бригада объезжает за сутки. Перерывы у нас только на обед – 30 минут, и на ужин столько же. Часто время для ужина появляется только ночью, и мы выбираем хотя бы ненадолго прилечь, а не поесть, потому что силы уже на исходе.

Арсенал бригады

У медиков есть абсолютно всё, чтобы оказать первую помощь. По словам медбрата, это не только стандартная «укладка», но и реанимационная, которая включает воздуховод, ручной дыхательный мешок и другие средства оказания экстренной медицинской помощи, а также акушерская «укладка» и многое другое.

– Машины оснащены стационарной системой подачи кислорода, но есть кислород и в небольших баллонах, который можно взять с собой на вызов, чтобы начать оказывать помощь на месте, пока ты транспортируешь пациента, – объясняет Константин.

В карете «скорой» есть электрокардиограф и электрокардиометр. Снять кардиограмму можно непосредственно на месте, направить её на расшифровку и консультацию врача-специалиста в режиме онлайн и сразу получить рекомендации. Это очень помогает специалистам на выезде не терять драгоценного времени.

Команда

– Работа бригады должна быть быстрой, слаженной. У нас нет чёткого разделения, кто какие функции выполняет, мы ценим взаимопомощь и взаимозаменяемость, – отмечает медбрат. – Сначала врач или первый фельдшер осматривает пациента, проверяет основные функциональные показатели, определяет предварительный диагноз, а далее мы проводим все манипуляции, выполняем назначения.

Как пришёл на Станцию скорой

Сертификат медицинского брата Константин Гафиуллин получил в феврале и вскоре после начала пандемии устроился на работу. Он признаётся, что думал и о других медицинских учреждениях, но в итоге остановился на Станции скорой медицинской помощи.

– Я абсолютно не пожалел, что попал сюда. Нашу работу лучше всего раскрывает фраза «первые – рядом». Когда с человеком случается беда, мы первые приходим на помощь, от нас во многом зависит конечный результат, – подчёркивает Константин.

Главные качества для медбрата

На дежурстве специалисты встречают разных пациентов – и понимающих, и недовольных. Кому-то приходится объяснять, что врачи не простаивают и не отдыхают. Редкие перерывы возникают только во время санитарных обработок машин, которые обязательны после вывоза пациентов с COVID-19.

– Бывает, пациент сам с трудом сидит с высокой температурой, болеет, а нам говорит, как же тяжело, наверное, вам в защитном костюме ездить, подбадривает нас, всего хорошего желает. Это приятно, когда мы видим, что к скорой помощи относятся с благодарностью, понимают, что мы в первую очередь нужны для экстренных случаев, – отмечает Константин.

Главными качествами, без которых невозможна работа на скорой помощи, медбрат называет человеколюбие и собранность. Он с улыбкой вспоминает, как на первых экстренных вызовах у него самого тряслись руки.

Знание профессии изнутри

– Возможно, благодаря этой работе я стал увереннее, развил в себе какую-то стойкость, решительность. Важно, что я приобретаю совершенно другой уровень практических навыков в сравнении, например, с практическими занятиями в университете, где я учусь. Теоретические знания очень помогают, но настоящая медицина – вот она, с пациентами, которые нуждаются в твоей помощи. Когда я стану врачом, это мне поможет, пригодится знание профессии изнутри, — говорит Константин.

Фото министерства здравоохранения Кировской области