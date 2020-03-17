Координацию работ осуществляет оперативный штаб

В конце минувшей недели стало известно: в отдельный бокс Инфекционной клинической больницы города Кирова помещена пациентка с подозрением на новый коронавирус. Как сообщили в региональном минздраве, жительница города Кирова недавно вернулась из Германии, где была в командировке.

Девушка обратилась к врачу, почувствовав первые признаки острого респираторного заболевания. При этом тест-система показала наличие коронавируса.

– Это предварительная диагностика, система указала лишь на подозрение, что такое заболевание, возможно, имеется у девушки. Мы приняли все необходимые меры в соответствии с постановлением главного санитарного врача России, – сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. – Пациентка помещена в специально подготовленный корпус, который находится на базе инфекционной больницы. Её анализы отправлены на детальную диагностику в специальное учреждение в Новосибирске. На сегодня установлены все лица, контактировавшие с заболевшей девушкой. Сейчас они находятся под наблюдением медработников.

Стандартные мероприятия

Первый зампред также сообщил, что регион полностью готов к предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Подготовлены два корпуса инфекционной больницы с «мельцеровскими боксами», которые оснащены соответствующим оборудованием – аппаратами ИВЛ, ЭКМО.

Пациенты из этих корпусов были переведены в другие медучреждения города Кирова. По словам Дмитрия Александровича, это стандартные мероприятия по перемещению пациентов из инфекционной больницы.

– Во время эпидемии гриппа мы также задействуем другие подведомственные учреждения, и в этот раз происходило то же самое, – сказал Дмитрий Курдюмов на пресс-конференции. – Только раньше на подобные меры не обращали внимания, а сейчас в связи с обстановкой в мире это нашло отражение. Эти мероприятия ничем не отличались от тех, которые мы проводили в период тяжёлой эпидемии гриппа, например, в позапрошлом году.

Министр здравоохранения Андрей Черняев отметил, что в областном центре подготовлено 13 «мельцеровских боксов», каждый на несколько мест. Здесь имеется отдельный вход для пациентов, а также предусмотрены особые требования к системе вентиляции.

– Изначально, согласно требованиям, в Кирове всех контактных помещали в эти боксы, их было 11 человек. Потом было позволено карантинные мероприятия проводить на дому, и у нас на дому находился на карантине 41 человек. Из них 15 уже прошли карантин и приступили к работе. По распоряжению Роспотребнадора они были обследованы определённое количество раз, – сообщил министр.

«Соблюдать правила личной гигиены»

Дмитрий Курдюмов вновь напомнил присутствовавшим, что коронавирусная инфекция – это вирус, который вызывает респираторное заболевание, и чаще всего осложнения связаны с вирусной пневмонией, которой страдают люди старшего возраста, имеющие сопутствующие заболевания.

– Призываю всех соблюдать правила личной гигиены и дезинфекции. Коронавирус передаётся как воздушно-капельным путем, так и контактно-бытовым. При появлении первых признаков респираторного заболевания обращайтесь к специалистам. Регион полностью готов и выполнит все мероприятия в соответствии с постановлением главного санитарного врача России. Предлагаю журналистам находиться в режиме открытого диалога и избегать каких-либо домыслов по распространению коронавирусной инфекции в регионе. Мы будем сообщать вам всю имеющуюся информацию по этой теме – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Работает «горячая линия»

Как информирует пресс-центр правительства региона, лечебная сеть Кировской области готова к предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В медицинских организациях пополнены запасы необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты, дезинфектантов.

Для обследования и лечения есть необходимые лекарственные препараты и оборудование.

В соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями, на территории области, как и в других регионах страны, организована работа карантинного центра – подразделения для размещения граждан без признаков инфекционного заболевания, прибывших из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Координацию всех работ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона осуществляет областной оперативный штаб под руководством председателя правительства Кировской области Александра Чурина.

В регионе открыта горячая телефонная линия для организации своевременной медицинской помощи и наблюдения граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. В максимально короткие сроки после возвращения необходимо сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.

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Несколько правил, снижающих риск заражения

В минздраве Кировской области также напомнили об обязательном соблюдении мер профилактики гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных гриппом, коронавирусом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены:

– избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.);

– избегать мест массового скопления людей;

– чаще мыть руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу можно использовать одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки;

– не трогать глаза, нос и рот немытыми руками;

– регулярно проветривать помещение дома и на работе;

– регулярно делать влажную уборку;

– носить медицинские маски;

– вести здоровый образ жизни;

– избегать поездки в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.

При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача. Минимизируйте контакты с другими людьми.

Также в кировском министерстве напомнили, что Министерство здравоохранения Российской Федерации на своем официальном сайте создало специальный раздел, посвящённый коронавирусу. В нём (www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19) размещена информация для населения и медицинских работников по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, эпидемиологической ситуации в стране и рекомендации, а также ответы на самые популярные вопросы. Раздел обновляется постоянно, по мере поступления новой информации.