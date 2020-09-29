Корректировки для выполнения всех расходных обязательств

О внесении изменений в бюджет 2020 года

Бюджетная сбалансированность, поддержка ресурсоснабжающих организаций, тарифная политика, ремонт дорог в малых городах — вот отдельные темы, которые депутаты обозначили в ходе обсуждения изменений в бюджете.

В итоге законопроект был поддержан большинством голосов. В целом после внесения изменений основные параметры областного бюджета составили:

— доходы — 68,5 млрд рублей

(+4,3 млрд рублей);

— расходы — 69,6 млрд рублей

(+ 4,5 млрд рублей);

— дефицит — 1,1 млрд рублей (+176,5 млн рублей), источником покрытия дефицита являются остатки средств областного бюджета, которые образовались на 1 января 2020 года.

Как подчеркнула на заседании министр финансов Кировской области Лариса Маковеева, принятые решения позволят выполнить все расходные обязательства, а также провести индексацию заработных плат бюджетников с 1 октября 2020 года, увеличить количество семей, которые получают выплату на детей в возрасте от 3 до

7 лет включительно (в совокупности на это направляется порядка 1,9 млрд рублей), поддержать медицинских и социальных работников, которые борются с распространением новой коронавирусной инфекции, осуществлять повышенные выплаты по безработице.

О поддержке малокомплектных школ

Единогласную поддержку депутатов получил законопроект о внесении изменений в региональный закон об образовании. Инициатива, в частности, предлагает изменить порядок расчёта субвенций на финансирование малокомплектных школ: рассчитывать средства не на одного учащегося, а на один класс. Таким образом, удастся обеспечить стабильность фонда оплаты труда в школах, где учится меньше 275 человек. Таких в регионе — 265.

О прожиточном минимуме пенсионеров

В Кировской области определена величина прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 финансовый год. Она составит 8872 рубля, что на 4,2% выше величины прожиточного минимума пенсионера в 2020 году.

— Устанавливаемая величина необходима для предоставления за счёт средств федерального бюджета социальной доплаты к пенсии, — отметил начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Руслан Бондарчук. — Средства направляются в регионы при условии, что прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по стране. В соответствии со среднесрочным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021 год эта сумма составляет 9 512 рублей.

О товарах, которые нельзя продавать детям

Депутаты решили взять в проработку предложение своего коллеги Павла Дорофеева установить запрет на продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и баллонов.

При этом возможно расширение перечня опасных товаров, которые запрещены к продаже детям. Например, туда могут быть включены энергетические напитки. Также требуется установить меры административной ответственности, которую повлечёт нарушение установленного запрета. Такое предложение прозвучало на заседании профильного комитета.

О нововведениях в организации депутатской работы

Большинством голосов поддержан законопроект депутата Германа Гончарова. В соответствии с ним на постоянной профессиональной основе теперь смогут работать заместители профильных комитетов ОЗС. Государственную должность в комитете сможет занимать либо председатель, либо его заместитель (один из заместителей). Перечень комитетов и комиссий, руководители которых могут работать профессионально, будет предлагать председатель ОЗС.

Количество государственных должностей в Законодательном собрании шестого созыва при этом не изменяется. Выделение дополнительных бюджетных средств также не требуется: сейчас в ОЗС заняты не все существующие госдолжности.

Ещё одно изменение, связанное с работой депутатов: в первом чтении принят законопроект Романа Титова и Фёдора Киселёва. Они предложили повысить статус депутатов Заксобрания и местных дум, а также уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка, по защите прав предпринимателей. Инициатива предусматривает, что депутатам и омбудсменам будут вовремя отвечать на запросы и исполнять их законные требования. Также исключается возможность препятствовать их законной деятельности.