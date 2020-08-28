Корреспондент «КП» побывал на знаменитом местонахождении парейазавров под Котельничем

Корреспондент «КП» побывал на знаменитом вятском местонахождении парейазавров под Котельничем. Приехал удачно: как раз в это время здесь достали из земли гиганта, жившего в наших краях много миллионов лет назад. Существо обладало внушительных размеров головой и острыми зубками. Пока это — единственное, что можно сказать точно. Остальное станет ясно лишь после изучения находки в лаборатории…

Раскопки летом, открытия — зимой

Удивительно, но факт: на раскопки исследователи из Вятского палеонтологического музея отправляются летом, а почти все свои открытия совершают поздней осенью или зимой.

Дело в том, что в тёплое время года происходит сбор материала для будущих изысканий. Затем его доставляют в Вятский палеонтологический музей, где он и ждёт своего часа. Чтобы под Новый год на лентах новостных сайтов появилась примерно такое сообщение: «Вятским палеонтологам удалось выявить новый вид древних хищников пермского периода, живший около 260 млн лет на территории современной Кировской области».

Скелеты древних существ — штука хрупкая. На берегу Вятки их не выкапывают «по косточке», а как бы консервируют вместе с куском глины: проклеивают самым обыкновенным ПВА, накрывают пласт (с находкой внутри) смоченной в воде газетой, а затем — для сохранности — скрепляют слоем строительного гипса.

Наносят, как правило, пару слоёв. Пока первый сохнет, исследователи могут отправиться пообедать.

Трапезу стараются не растягивать — надо спешить к находке. За время раскопок случалось такое, что возвращались, что называется, к разбитому корыту: куски гипса варварски разломаны, а находка распотрошена вдоль и поперёк. Это, судя по всему, проплывавшие мимо рыбаки заметили странную загипсованную конструкцию на берегу и не преминули проверить, что там внутри… Жалко трудов и находки.

«Я здесь тоже постоянно рою»

Местные жители проявляют живой интерес к происходящему. Вот и в этот раз, когда корреспондент «КП» наблюдал за тем, как на берегу гипсовалась очередная «голова из прошлого», событие неожиданно собрало сразу несколько незапланированных зрителей.

Моторка, стремительно рассекавшая воду, вдруг сбавляет ход и резко заворачивает к берегу. На носу судна весьма рискованно устроился, свесив ноги в воду, весёлый мужчина в шапке-ушанке.

— Мы из Котельнича, мотор новый для лодки испытываем. А вы кто такие? — интересуется он.

Судя по тому, как мужчина лихо спрыгивает (прямо в ботинках) в воду и решительно направляется к берегу, компания уже неплохо отметила приобретение нового мотора. Но настроен товарищ дружелюбно. Узнав, что ищут скелеты древних существ, принимается подначивать:

— Я здесь тоже постоянно рою. У меня дома на стене вместо ковра парочка таких скелетов висит!

Интересует незапланированных зрителей всё: что за кости, «сколько стоят», откуда приехали исследователи:

В последнее время что ни раскопки — то общение с рыбаками или туристами. Хитрые представители нарождающегося туристического бизнеса приноровились возить сюда организованные группы. Доставляют гостей на берег, помогают спуститься по крутой тропинке к воде, а там уже туристы берут в оборот палеонтологов своими расспросами.

Здесь и папоротник крупнее

Едут, кстати, не только из Кирова. И не только туристы. Неделю назад вместе с кировскими учёными на месте работали сразу несколько московских волонтёров-исследователей. О вятском местонахождении и о Сокольей горе, которую не зря называют «местом силы», многие узнают из интернета. Считается, что помимо парейазавров здесь можно повстречаться с НЛО и представителями иных галактик, которые почему-то сюда «достаточно часто прилетают».

Кстати, с тем, что место действительно уникальное, не поспоришь. Даже папоротники здесь крупнее, чем в других вятских лесах, — почти такие же огромные, как и миллионы лет тому назад. Так и кажется, что сейчас листы качнутся и из-за них появится голова парейазавра.

Из жизни вятских парейазавров

Коллегам на заметку: при общении с вятскими палеонтологами про «динозавров» лучше не вспоминать. Под Котельничем находят и достают из-под красно-оранжевой глины всё-таки парейазавров. Это более древние существа из пермского периода, водившиеся в наших краях ориентировочно 265-251 млн лет тому назад и существенно отличавшиеся от динозавров.

Длина парейазавров составляла 2,5 метра в длину. Это были грузные создания с крупным туловищем и не очень большой головой. Своей неповоротливостью напоминали современных бегемотов. Питались растениями (водорослями) и, несмотря на грозный вид, были вполне безобидными существами. Передвигались, прижимаясь к земле, лишь немного поднимая свои тяжёлые ноги, похожие на слоновьи.

Туловища парейазавров покрывала своеобразная броня — костные бугры на спине и боках, которые должны были защищать их. Впрочем, как правило, это плохо спасало при встрече с хищниками древнего мира. Для последних парейазавры являлись любимым лакомством и несложной добычей.

Как река помогает учёным

Местонахождение парейазавров под Котельничем — одно из самых крупных в мире. Исследователи говорят, что количество древних костей здесь не иссякает: работы хватит на много лет вперёд. Весной, после разлива, река уносит с собой часть глиняной породы. И тем самым очень помогает участникам раскопок — открывает новые окаменелости. Палеонтологи не спутают их ни с чем другим. На фоне обычного песка древние кости имеют отличия и по цвету, и по своей форме.

Теперь остаётся их, кости, только заметить. В поисках удивительных находок палеонтологи могут часами идти по растянувшейся на несколько километров полоске берега, высматривая что-нибудь интересное. А вообще, поиски здесь идут с 1933 года. Удача, если удаётся обнаружить целые скелеты, чаще — черепа, зубы горгонопсов и прочих удивительных обитателей «затерянного мира». При этом новые (каких на Вятке ещё не находили) виды древних существ тоже удаётся отыскать довольно часто.

Случаются и забавные моменты. Научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Владимир Масютин вспоминает, как однажды на место раскопок приехали коллеги-исследователи вместе с гостьей из Китая.

Как раз перед появлением делегации Владимир приметил на берегу интересную и многообещающую окаменелость, выступающую из глины. Однако продемонстрировать её китаянке оказалось проблематично — кость древнего животного бесследно исчезла. Долго ходили по берегу, искали все вместе, изучали берег сантиметр за сантиметром. Кучу времени потеряли — всё напрасно. Потом решили оставить это дело и вернуться в лагерь. Китайская гостья подняла с земли свой рюкзак, и тут оказалось, что всё время поисков вещи женщины стояли прямо на находке. Почти как в том детском стихотворении про тётю Валю, у которой очки пропали.

Здесь будет…«космический» городок с храмами

Возвращаясь к технологии того, как добывают уникальные находки, стоит, пожалуй, сказать и о финальной части. Загипсованный на второй раз кусок монолита — пласта глины с костями древнего животного — аккуратно отделяют от земли, переворачивают и принимаются «облегчать» изнутри, избавляясь от лишней породы. Затем грузят на носилки. Ценный груз по очень крутой и скользкой после дождя дороге несут несколько человек. Далее монолит грузят в машину и везут в Вятский палеонтологический музей для будущих осенне-зимних исследований и открытий.

За окном остаются гигантские папоротники, тропинка, ведущая к Сокольей горе, а ещё: большая стройка — православная часовня и будущий центр отдыха. Строительство местный предприниматель ведёт не первый год. Но, судя по размещённому рядом щиту с изображением проекта, это будет нечто по вятским меркам совершенно новое: множество круглых домиков в космическом стиле, а рядом с ними, помимо часовни, — ещё и большой храм…

Пройдёт несколько лет, и место может измениться сильно. Впрочем, уникальные «приветы» из прошлого останутся: берега Вятки хранят ещё много секретов и будущих удивительных открытий.

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