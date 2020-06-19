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Коряга со дна Вятки оказалась позвонком древнего животного

Николай Тимохин Лучшее, Новости, Общество

Жительница Кирова Элла Фарафонова сделала интересную находку на берегу реки Вятки. Во время отдыха на природе кировчанка случайно обнаружила позвонок древнего животного, которое обитало на территории нынешней Кировской области 15, а то и 30 тысяч лет назад.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Элла сообщила, что кость странной формы была найдена во время купания в небольшом заливе у Вятки. Это ранее незнакомое место показалось отдыхающим симпатичным: идеальная глубина воды и уединённость.

Поначалу Элла решила, что находка – коряга причудливой формы. «Чуть не выбросили её на берег, но что-то заинтересовало, – пишет Фарафонова. – Потом уже мы рассмотрели в этой коряге следы чего-то ранее живого и, возможно, очень древнего».

Чтобы разгадать тайну находки, её принесли в Вятский палеонтологический музей. Здесь кировчанке сообщили, что это действительно очень древняя кость.

«На первый взгляд, перед нами – позвонок бизона, – комментируют палеонтологи. – Но при более подробном рассмотрении возникли сомнения. Уверенно мы сможем сказать после того, как наш научный сотрудник Владимир Масютин изучит находку внимательнее…»

Продолжение истории о найденном позвонке ещё последует.

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Николай Тимохин

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