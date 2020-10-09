«Кружева я сплетаю из слов» – сборник стихотворений с таким названием вышел на днях у Веры Лалетиной

Презентация прошла в библиотеке Герцена и совпала с юбилеем – в последний день сентября Вере Алексеевне, поэту-песеннику из города Слободского, исполнилось 75 лет.

Книга эта уже шестая. Первая вышла лишь в конце 1990-х, хотя стихи она пишет со студенческих лет. Строки простые и незатейливые, «негромкие», без литературных вывертов и умствований… Чем же так трогают они душу? Да хотя бы и тем, что каждый, открыв книгу, найдёт в ней что-то родное, близкое, до боли знакомое – словно бы уехал навсегда из родного городка, забывал его изо всех сил, стыдился и прятал на самое донышко души, а он нет-нет, да и проглянет через все заборы и затворы. И поймёшь – вот оно, настоящее, пусть немодное и неприглядное – но своё. И читаешь – и становится светло…

Вулканы и тайфуны на Камчатке,

Над Магаданом снежная пурга.

Нигде покоя нет. Лишь в старой Вятке

Цветут сирень, рябина и ирга.

«Маленькая родина» предстаёт здесь неизмеримо большой и прекрасной во всех своих проявлениях. Это и русских зим волшебство, и полдень июльский, пронизанный светом, и омуты – дна не достать… Это теплота и душевность, порой ошибочно принимаемые за провинциальность, которых так недостаёт современной литературе. И пусть рифмам кое-где не хватает оригинальности, а строкам – напряжённости, «нерва», но рождаются такие вот стихи – и про все шероховатости забываешь:

Смотрится осень в зеркальные воды –

Словно кокетка меняет наряды.

Жёлтые листья ведут хороводы.

Месяц октябрь.

И зима уже рядом.

***

Словно весной, небеса голубые.

До Покрова уж неделя осталась.

Тихо березки звенят золотые,

И на душе разливается радость.

Или

На лугу от ромашек бело,

Облака белоснежно-легки,

Будто лебеди, встав на крыло,

Проплывают по глади реки.

А какой у Веры Алексеевны голос! Богатый, глубокий – одним словом, «народный». Не зря песни на её стихи входят в репертуар заслуженной артистки России Любови Острецовой, а в прошлые годы пела их и Любовь Бажина. И стихи эти, и песни – не только радость для души, но и разновидность психотерапии: выговоришься, выплачешься в них – и легче становится жить.

Поэтому и не дают Вере Алексеевне ее новоиспечённых 75-ти. «Жить надо интересно», – говорит она. И живёт. И пишет об этом.

Видно, осени пылкой

Дней любви не хватило:

Только с пятой попытки

Зима наступила.

На Покров ни снежинки,

На Димитрия сухо.

«Время хлопать перинки,

Просыпайся, старуха».

Проспала Михаила,

На Введенье всё то же.

Будем ждать Катерину,

Уж она-то поможет.

Надоела всем сырость,

Люди осень ругали,

Ждали зиму, как милость,

А вот встречу проспали…

Удивляются дети,

Глядя утром в окошко:

Осторожно по снегу

Пробирается кошка.

Фото vk.com/herzenlib