«Культура — в массы»

В этот некогда популярный лозунг вдохнул новую жизнь национальный проект «Культура». О его реализации и основных направлениях рассказала региональный министр культуры Татьяна Мазур.

«Для нас это действительно огромный шаг вперёд, другие социальные нацпроекты уже работали, а в отношении культуры такого не было. Это дорогого стоит — впервые так масштабно подошли к развитию отрасли», — сразу поделилась Татьяна Сергеевна.

Она пояснила, что нацпроект состоит из трёх проектов: «культурная среда», «творческие люди», «цифровая культура». И подчеркнула, что он направлен на совершенствование и серьёзную модернизацию инфраструктуры отрасли, чётко формулирует задачи и направления, и так же чётко прописывает субсидии, на которые может рассчитывать регион.

С акцентом на село

Министр культуры поделилась самыми яркими моментами проекта, как реализованными, так и грядущими. Уже в этом году запланировано строительство сельского Дома культуры на 100 мест в селе Рождественском Уржумского района и капитальный ремонт здания ДК в селе Обухово Пижанского района, на что области выделено 30,5 млн рублей. Как подчеркнула Татьяна Мазур, эти объекты крайне востребованы. Она выразила надежду, что форс-мажорная ситуация, связанная с пандемией, не повлияет на их своевременную сдачу.

Планируется в этом году открытие кинозалов с современным цифровым оборудованием в Шабалинском, Оричевском и Слободском районах. Это направление существовало и до нацпроекта, но сейчас получило более широкую поддержку. Через фонд «Кино» наши учреждения культуры могут получить грант в пять миллионов рублей на приобретение современного оборудования с отличным звуком и замену кресел.

Музыкальные школы, прежде стоявшие в стороне от финансовых потоков, уже получают новые музыкальные инструменты. О такой необходимости, по словам Татьяны Сергеевны, многие регионы давно заявляли на федеральном уровне, поскольку изношенность музыкальных инструментов практически везде высокая. И это при том, что именно эти учреждения готовят будущую культурную элиту страны.

Только в этом году выделено 29,5 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов 60 наименований. Это пианино, баяны, скрипки, балалайки, домры, аккордеоны и уникальные валторны, великолепно звучащие рояли. В колледже имени И.В. Казенина и ряде школ инструменты уже установлены, обновлены концертные залы, которые если и были ранее, то в плачевном состоянии. Кроме того, для колледжа приобретено уникальное звуковое оборудование. В Яранской школе искусств установлены новые хореографические станки.

В перечень закупок вошли и зеркала для хореографических залов, мольберты, пюпитры, этюдники, стереогарнитуры, компьютерный класс на базе планшетов и многое другое. Кроме того, можно приобретать учебно-методическую литературу около 190 наименований.

В этом же блоке в 2023 году ожидается прибытие двух автоклубов. Это своего рода Дом культуры на колёсах. И тогда будет возможность развернуть клуб даже в самом отдалённом селе, а необходимость в этом, как отметила Татьяна Мазур, давно назрела.

Значимое направление — развитие муниципальных библиотек. Министр культуры обратила внимание на важный момент — денежные средства пойдут на создание модельных библиотек, прежде всего — на базе сельских. И, что особенно значимо, самую первую в стране в этом году модельную библиотеку (библиотека нового поколения с расширенными возможностями) открыли в Общероссийский день библиотек в Московской сельской библиотеке Афанасьевского района. Вся Россия интерактивно участвовала в этом событии. Как сказала Татьяна Мазур, это совершенно уникальное явление, раньше ничего подобного не было. На её базе действует маленький центр коми-пермяцкой культуры. Вторая модульная библиотека открылась в посеёлке Безбожник Мурашинского района. К первому сентября библиотека нового поколения распахнёт свои двери для читателей в посёлке Филиппово Кирово-Чепецкого района. Шесть заявок поданы на следующий год, причём каждая библиотека предложила в них свои изюминки. Татьяна Сергеевна надеется, что, учитывая наше первенство по стране в открытии модельных библиотек и чёткое использование средств, заявки будут удовлетворены.

Усилить творческий потенциал

Большие возможности открывает нацпроект для повышения квалификации работников сферы культуры. В этом году свою квалификацию смогут повысить 270 творческих работников. Причём дистанционно и в самых престижных федеральных институтах. Хореографы, к примеру, могут рассчитывать на переподготовку в академии Русского балета имени А.Я. Ваганова. Доступна кировчанам и образовательная программа Кемеровского и Московского институтов культуры. 55 человек таким образом уже усилили свой творческий потенциал.

Как отметила министр культуры, проект «Творческие люди» уникален ещё и тем, что средства федеральной поддержки под свои проекты — театральные, музейные, связанные с сохранением культурного наследия, могут получить и некоммерческие организации.

Цифровые технологии

Большая работа предстоит работникам культуры и в части цифровизации отрасли: научная библиотека имени А.И. Герцена продолжает деятельность по оцифровке книжных памятников Кировской области, куда входят и редкие издания, выпущенные в XVI, XVII и XVIII веках. Как подчеркнула Татьяна Сергеевна, работа требует кропотливости и бережного отношения к уникальным изданиям, поскольку они бесценны.

С 2019-го по 2024 год планируется оцифровать 694 изданий, 66 из них — в этом году. Они будут размещены в разделе книжных памятников на сайте Национальной электронной библиотеки.

— Отрадно, что федеральное финансирование отрасли увеличилось в 2020-м в четыре раза, областное — в 6,5. На развитие культурной среды регион направит 75,3 млн руб-лей. Мы считаем, что первый год работы в проекте показал: мы можем оперативно и эффективно расходовать средства. Замечаний в ходе проверок не было, — подчеркнула Татьяна Мазур.

История города в картинах…

…самых лучших российских художников будет создана на 15-м творческом Васнецовском пленэре, который пройдёт в августе в городе Кирове. На реализацию проекта выделено 1,7 млн рублей. Участники пленэра будут работать на улицах города и в его окрестностях. Живописцы и графики создадут в своих работах многогранный художественный образ родины Васнецовых, посвящённый 650-летию города. Уникальность проекта — живое общение российских мастеров с местными жителями, творческой молодёжью.

Ещё одним событием пленэра станет открытый общегородской уличный мастер-класс «Рисуй, любимый город!» для студентов и учащихся детских художественных школ и школ искусств. Правда, как отметила Татьяна Мазур, событие состоится при условии снятия запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.

Что касается запланированных ранее мероприятий, практически все они подтверждены и перенесены на более поздние сроки. Кроме того, Татьяна Сергеевна очень надеется, что 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, всё же состоится концерт, который оркестр русских народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина совместно с народным артистом Александ-ром Михайловым готовил к Дню Победы. В планах (если опять-таки не осложнится ситуация с пандемией коронавируса) проведение с 29 июля по 30 августа бесплатных музыкальных концертов под открытым небом возле филармонии.