К снятию ограничений — избирательный подход

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 22 по 28 мая.

В трёх муниципальных образованиях Кировской области в начале недели был ужесточен режим ограничительных мероприятий. Это коснулось Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского районов.

Не забывать про масочный режим!

Причина — неблагоприятно складывающаяся здесь эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В районах уже прошли выездные заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

— Причины роста заболеваемости в муниципальных образованиях выявлены и детально проанализированы. По итогам мной совместно с Роспотребнадзором приняты конкретные решения. Руководителям предприятий вынесены предписания, руководству районов даны рекомендации, — подчеркнул на очередном заседании губернатор Игорь Васильев.

Глава региона напомнил, что вспышка коронавирусной инфекции произошла на одном из предприятий ПАО «Газпром» в Малмыжском районе. Более 30 заболевших были доставлены в областной инфекционный госпиталь. Контактные с ними лица проходят карантинные мероприятия. С понедельника работа на предприятии организована вахтовым методом при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, без выхода с предприятия. Органы УМВД организовали охрану объекта и строгий контроль соблюдения режима вахтовиками.

— Наш принцип работы — избирательно подходить к снятию ограничений, учитывая ситуацию в каждом муниципальном образовании, — отметил Игорь Владимирович. — В Вятскополянском, Уржумском и Малмыжском районах необходимо ужесточить ограничительные мероприятия и запретить работу непродовольственных магазинов и рынков. Соблюдение масочного режима должно находиться под особым контролем руководителей всех территорий и представителей УМВД. Необходимо обязать предприятия и организации всех форм собственности неукоснительно следить за его соблюдением сотрудниками и посетителями, не допускать на территорию лиц без средств индивидуальной защиты. Обращаю внимание, что ответственность за это лежит не только на самих гражданах, но и, в первую очередь, на руководителях всех работающих предприятий и организаций.

Темпы возвращения обычного режима зависят от каждого

Также на состоявшемся в правительстве заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции глава региона вновь напомнил, что в этом году Великорецкого крестного хода в Кировской области не будет. Всем главам районов необходимо донести эту информацию до жителей. Епархия разослала соответствующие письма во все муниципалитеты. Губернатор, в свою очередь, отправил письма в те субъекты РФ, которые обычно участвуют в ходе.

— Мы будем держать ситуацию на контроле совместно с Роспотребнадзором до конца текущей недели, а затем примем соответствующие решения относительно очередных мер. Призываю неукоснительно соблюдать все предписания, и тогда мы сможем прийти к снятию части ограничений. Надеюсь, что на следующей неделе мы выйдем на новый этап и обсудим работу мест общественного питания и торговых центров. Темпы перехода в обычный режим, в соответствии с методическими рекомендациями главного санитарного врача России, зависят от каждого жителя Кировской области, конкретного муниципального образования, — отметил глава региона.

Стационар на карантине

Ещё одна новость недели, связанная с противодействием инфекции: стационар больницы скорой медицинской помощи на Октябрьском проспекте областного центра закрыт на карантин. Здесь, как сообщил пресс-центр правительства региона, был выявлен пациент с коронавирусом.

При поступлении в терапевтическое отделение № 2 больницы скорой медицинской помощи мужчина не сообщил о факте контакта с пациентом, заражённым COVID-19.

В ходе лечения у гражданина поднялась температура, в связи с чем он был обследован на наличие коронавируса. Анализ показал положительный результат, мужчина переведён в инфекционный госпиталь. Все медицинские работники и пациенты незамедлительно были обследованы на COVID-19.

— Проведён комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции все, кто был в учреждении, остаются в нём на 14 дней на карантин. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Кировской области, — сообщил руководитель ведомства Андрей Черняев.

В отделениях учреждения на карантине — около 150 пациентов и сотрудников.

Проекты разработаны по инициативе губернатора

В текущей ситуации важно не только сохранить здоровье граждан, но и поддержать экономику. Депутаты кировского ОЗС одобрили законопроекты, направленные на помощь бизнесу в условиях ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Заседание профильного комитета Законодательного собрания состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Законопроекты разработаны по инициативе главы региона Игоря Васильева.

В частности, депутаты единогласно поддержали законопроект «О размерах потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Кировской области, в 2020 году».

Предлагается снизить на налоговый период 2020 года размер потенциально возможного годового дохода для индивидуальных предпринимателей по всем видам деятельности в два раза.

— Под действие данного закона попадут не только те предприниматели, которые заняты в признанных пострадавшими отраслях, но и в других. Отмечу, что в патентной системе налогообложения очень большое количество видов экономической деятельности, которые связаны с потреблением гражданами различных видов товаров и услуг, — подчеркнула министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева.

Получателями данной меры поддержки могут стать порядка 4000 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также депутаты поддержали законопроекты о введении налога на профессиональный доход — так называемый налог для самозанятых.

Выплата заработной платы — на контроле правительства

На неделе говорили и о выполнении обязательств работодателей перед своими сотрудниками, что также особенно актуально в текущей ситуации.

В правительстве региона под руководством губернатора Игоря Васильева прошло расширенное заседание областной координационной межведомственной комиссии по вопросам своевременности выплаты заработной платы, а также ликвидации её задолженности.

— Выполнение обязательств работодателями особенно актуально в этот непростой для экономики период пандемии, — подчеркнул Игорь Васильев. — С 30 марта по 11 мая в стране были объявлены нерабочие, выходные и праздничные дни с сохранением заработной платы, поэтому все работодатели должны были выплачивать её без задержек. Для этого по инициативе президента Владимира Путина компаниям, сохраняющим занятость и зарплаты, оказывается дополнительная финансовая поддержка.

Как сообщил начальник управления государственной службы занятости населения Руслан Бондарчук, сейчас задолженность по зарплате наблюдается на 54 предприятиях области. Общий объём задолженности за апрель уменьшился на 4,6 млн рублей и составил 159,2 млн.

Основная часть долга приходится на два предприятия-банкрота — ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча» и ОАО «Сосновский судостроительный завод» в размере 102,3 млн рублей. Новых предприятий-банкротов, имеющих задолженность по зарплате, с начала года не выявлено.

— На особом контроле правительства области находятся вопросы задолженности по заработной плате на муниципальных предприятиях. Сведения о предприятиях-должниках переданы в прокуратуру для проведения проверки причин возникновения задолженности и принятия мер, — подчеркнул Руслан Бондарчук.

Так, благодаря межведомственному взаимодействию с начала текущего года на предприятиях Кировской области погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 83,1 млн рублей.

Фото Александра ПАПЫРИНА