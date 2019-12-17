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Лауреатами премии имени Аполлинарии Тепляшиной стали шесть педагогов начальных классов

Их торжественное награждение состоялось в областной библиотеке имени А.И. Герцена.

Тамара Полыхаева Общество, Слайдер

Премия носит имя Аполлинарии Николаевны Тепляшиной, бывшего учителя начальной школы № 9 города Кирова, заслуженного учителя школы РСФСР, кавалера двух орденов Ленина. Ежегодная церемония награждения проходит по инициативе писателя, председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова, для которого Аполлинария Николаевна стала первым учителем, и память о которой он хранит на протяжении всей жизни. Учредителями премии являются правительство Кировской области, Российский детский фонд и администрация города Кирова.

– Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили большую часть жизни благородному делу – учительскому труду. Премия не случайно вручается учителям начальных классов. Именно они играют важную роль в воспитании и образовании младших школьников. Мы выражаем слова благодарности сегодняшним лауреатам и желаем, чтобы ученики прославили ваши имена и трудились на благо нашего края, – подчеркнула в своем приветственном слове министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Лауреатами премии имени Аполлинарии Тепляшиной стали шесть педагогов начальных классов

На этот раз лауреатами премии имени А.Н. Тепляшиной стали шесть педагогов начальных классов. Дипломы правительства Кировской области вручили педагогам Кировского физико-математического лицея Татьяне Новосёловой, Вятского многопрофильного лицея Вере Пастуховой, средней школы № 2 им. А. Жаркова города Яранска Светлане Тиминовой, лицея города Кирово-Чепецка Наталии Субботиной, гимназии № 46 города Кирова Марине Овечкиной, средней школы № 70 города Кирова Светлане Власовой.

– У каждого была своя первая учительница, которая вложила в нас свою душу, и благодаря которой каждая из нас вступила на путь учительства. Очень приятно осознавать, что наш труд так высоко оценён, но вместе с тем эта награда возлагает большую ответственность за нашу работу перед учениками и перед нашими коллегами. От имени всех лауреатов премии Тепляшиной 2019 года благодарю всех наших учеников и их родителей, всех, кто поддерживал нас – это и ваша награда тоже, – отметила учитель начальных классов Кировского физико-математического лицея Татьяна Новосёлова.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, всего с момента учреждения премии её лауреатами стали 96 учителей начальных классов из Кирова и районов Кировской области, которые своими успехами и трудами в педагогической деятельности заслужили войти в число лучших.

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Тамара Полыхаева

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