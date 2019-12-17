Лауреатами премии имени Аполлинарии Тепляшиной стали шесть педагогов начальных классов

Премия носит имя Аполлинарии Николаевны Тепляшиной, бывшего учителя начальной школы № 9 города Кирова, заслуженного учителя школы РСФСР, кавалера двух орденов Ленина. Ежегодная церемония награждения проходит по инициативе писателя, председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова, для которого Аполлинария Николаевна стала первым учителем, и память о которой он хранит на протяжении всей жизни. Учредителями премии являются правительство Кировской области, Российский детский фонд и администрация города Кирова.

– Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили большую часть жизни благородному делу – учительскому труду. Премия не случайно вручается учителям начальных классов. Именно они играют важную роль в воспитании и образовании младших школьников. Мы выражаем слова благодарности сегодняшним лауреатам и желаем, чтобы ученики прославили ваши имена и трудились на благо нашего края, – подчеркнула в своем приветственном слове министр образования Кировской области Ольга Рысева.

На этот раз лауреатами премии имени А.Н. Тепляшиной стали шесть педагогов начальных классов. Дипломы правительства Кировской области вручили педагогам Кировского физико-математического лицея Татьяне Новосёловой, Вятского многопрофильного лицея Вере Пастуховой, средней школы № 2 им. А. Жаркова города Яранска Светлане Тиминовой, лицея города Кирово-Чепецка Наталии Субботиной, гимназии № 46 города Кирова Марине Овечкиной, средней школы № 70 города Кирова Светлане Власовой.

– У каждого была своя первая учительница, которая вложила в нас свою душу, и благодаря которой каждая из нас вступила на путь учительства. Очень приятно осознавать, что наш труд так высоко оценён, но вместе с тем эта награда возлагает большую ответственность за нашу работу перед учениками и перед нашими коллегами. От имени всех лауреатов премии Тепляшиной 2019 года благодарю всех наших учеников и их родителей, всех, кто поддерживал нас – это и ваша награда тоже, – отметила учитель начальных классов Кировского физико-математического лицея Татьяна Новосёлова.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, всего с момента учреждения премии её лауреатами стали 96 учителей начальных классов из Кирова и районов Кировской области, которые своими успехами и трудами в педагогической деятельности заслужили войти в число лучших.