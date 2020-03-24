Лекарства – под особый контроль

В правительстве региона прошло первое в этом году заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Кировской области.

В последние годы в регионе проводился эксперимент по маркировке лекарственных средств контрольными идентификационными знаками. Главная его задача – выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота лекарств.

– Внедрение нового законодательного положения позволяет усилить контроль над передвижением лекарственных препаратов и помогает предотвращать сбыт поддельной фармацевтической продукции, – отметил председатель областного правительства Александр Чурин, открывая заседание комиссии. – С 1 января 2020 года производители и продавцы лекарств обязаны своевременно вносить сведения о лекарственных препаратах в систему мониторинга их движения. Поэтому на текущем заседании предлагается рассмотреть результаты проводимой работы по противодействию обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий на территории Кировской области. – В рамках постоянного взаимодействия с сотрудниками Росздравнадзора по Кировской области у нас прошёл целый ряд мероприятий, направленных на выявление правонарушений в этой сфере, – доложил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области Олег Лучинин. – В частности, проводилась совместная проверка деятельности Кировской областной клинической больницы на предмет использования медицинских изделий с признаками контрафактности. Нарушений здесь не найдено. Но сотрудниками полиции выявлен факт осуществления другой кировской организацией коммерческой деятельности, связанной с оказанием услуг по анестезии без соответствующей лицензии. Совместно с сотрудниками УФСБ на территории области пресечена и деятельность преступной группы, осуществлявшей реализацию незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. Возбуждено уголовное дело.

В марте кировские полицейские участвовали в международной операции, направленной на пресечение обращения фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных, а также незаконно ввезённых на территорию России лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. В ходе этой работы правоохранительными органами региона было проведено более двухсот проверок, выявлено три преступления, изъято из незаконного оборота 205 единиц лекарственных средств и медицинских изделий. Непосредственно в косметологических салонах областного центра выявлено три факта использования не зарегистрированных на территории РФ медицинских изделий для лазерной эпиляции и массажа. Решается вопрос о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.

Качество медицинской продукции, в том числе и лекарственных средств, постоянно на контроле и федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В минувшем году территориальным органом Росздравнадзора по Кировской области фальсифицированных лекарственных средств не выявлено.

Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции рассмотрела также результаты работы по борьбе с фальсифицированными, контрафактными, недоброкачественными и незарегистрированными изделиями из кожи и меха. И вопросы национальной сертификации товаров.