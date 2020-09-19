«Лесная отрасль — один из важнейших секторов экономики»

Уважаемые работники лесного хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работников леса!

Дорогие друзья! Каждый из вас может по праву гордиться славной историей и трудовыми традициями лесной отрасли региона. Для многих работа в лесопромышленном комплексе — это профессия, в которой они приобрели богатый, многолетний опыт. Трудно переоценить ваш вклад в сохранение статуса Кировской области как ведущего лесного региона.

Создание современного и конкурентоспособного лесного комплекса прямо зависит от внедрения передовых технологий деревообработки, модернизации существующих и создания новых высокопроизводительных предприятий, привлечения инвестиций. Недаром лесная отрасль является одним из важнейших секторов экономики Кировской области. За сравнительно небольшой промежуток времени нам удалось вывести лесную отрасль на новый уровень и повысить её доходность.

Благодаря труду тысяч людей сохраняется лесной потенциал Кировской области и развивается лесная отрасль. Это трудолюбивые, самоотверженные и неравнодушные люди, которые с заботой и бережностью относятся к вятскому лесу.

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции нам удалось сохранить темпы развития отрасли. Как результат — сохранение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса на внутреннем рынке и увеличение показателей по объёму экспорта продукции.

В структуре экспорта продукция лесопромышленного комплекса региона занимает второе место и в общем объёме составляет более 20%.

На протяжении последних лет Кировская область отмечена на федеральном уровне и входит в пятёрку лучших регионов по эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений.

Правительство Кировской области будет и впредь активно поддерживать все ваши начинания, содействовать сохранению лесных богатств региона, развитию лесопромышленного комплекса.

Спасибо за ваш нелёгкий и благородный труд, за преданность своей профессии, за ответственное отношение к своему делу. Желаю всем работникам леса крепкого здоровья, стабильности и процветания, оптимизма и веры в свои силы!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области