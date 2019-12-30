Лесозаготовки: время наводить порядок

В 2019-м на 15 процентов по сравнению с 2018 годом уменьшилось количество незаконных рубок в Кировской области.

Лес – наше богатство. Бесспорная истина, известная каждому. Более 60 процентов территории вятского края занимают лесные массивы. В Приволжском федеральном округе Кировская область находится на втором месте по площади земель лесного фонда и ежегодному размеру расчётной лесосеки. Только за 11 месяцев прошедшего года в региональный бюджет поступило 1,6 миллиарда рублей налоговых платежей от лесного сектора. Серьёзные цифры.

В числе лидеров по выпуску пиломатериалов

Вопросам наведения порядка в лесной сфере и итогам работы межведомственной рабочей группы по профилактике незаконной заготовки и оборота древесины на территории Кировской области и была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся на днях в правительстве региона.

В лесной отрасли региона работают сегодня порядка 1600 организаций и индивидуальных предпринимателей. Из них более тысячи занимаются деревообработкой. Кировская область входит в число субъектов Российской Федерации – лидеров по выпуску пиломатериалов. Соответственно эффективное использование лесных ресурсов является серьёзным потенциалом для социально-экономического развития нашего региона. Но без должного контроля за соблюдением лесного законодательства здесь не обойтись. Наведение порядка в лесной сфере – это очень объёмная и комплексная задача.

Ещё в 2016 году по инициативе губернатора Игоря Васильева начала создаваться нормативно-правовая база, регламентирующая межведомственные взаимодействия регионального правительства, силовых и правоохранительных структур с целью усиления контроля в сфере лесопользования. Был принят региональный закон об организации и деятельности пунктов приёма и переработки древесины, разработан план межведомственных мероприятий по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории Кировской области. Наконец, в октябре 2018 года для декриминализации лесного сектора экономики была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители областного министерства лесного хозяйства, органов местного самоуправления, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, службы судебных приставов, ФСБ и налоговой службы.

Сколько стоит вятская древесина

– Пресечение теневого оборота в сфере заготовки и переработки древесины, а также формирование единых подходов к оценке нарушений лесного законодательства – такие основные задачи поставлены перед межведомственной рабочей группой, – напомнил журналистам вице–губернатор региона Андрей Плитко и озвучил следующие цифры:

– За 9 месяцев 2019 года более тысячи человек официально трудоустроены на предприятиях, занимающихся лесозаготовками. В результате общий объем поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет региона от лесного сектора экономики увеличился на 16 процентов и составил 549 миллионов рублей.

Благодаря активизации претензионно-исковой деятельности, эффективному проведению аукционов для малого и среднего предпринимательства значительно выросли и неналоговые платежи.

Сегодня древесина с торгов в Кировской области реализуется по самой высокой цене в Приволжском федеральном округе: в 2019 году её стоимость составляет 554 рубля за кубический метр. И по прогнозам поступления в региональный бюджет от аукционов составит ныне 405 миллионов рублей.

В числе положительных результатов комплексной межведомственной работы было отмечено снижение количества незаконных рубок и объёмов незаконно заготовленной древесины.

Отдельно остановился вице-губернатор на оценке эффективности работы министерства лесного хозяйства.

– Один лесничий или государственный лесной инспектор в Кировской области обслуживает в два раза большую площадь, чем в среднем его коллеги в ПФО, – заметил Андрей Плитко. – При этом количество составленных протоколов и привлечённых к ответственности нарушителей лесного законодательства на одного инспектора у нас в 1,6 раза больше, чем в среднем по округу. А вот количество незаконных рубок на единицу площади лесного фонда в два раза меньше.

Важное условие для «выхода из тени»

Впрочем, несмотря на достигнутые результаты межведомственной работы по наведению порядка в лесном секторе есть и существенные проблемы, которые постоянно требуют повышенного внимания.

Так, сегодня в большинстве случаев к уголовной ответственности за совершение незаконных рубок привлекаются рядовые работники – мастера леса, вальщики или трактористы, осуществляющие трелёвку.

При этом лица, непосредственно организовавшие преступление и получившие незаконную прибыль, избегают наказания. Подобная безнаказанность инициаторов незаконных рубок нередко влечёт организацию новых подобных преступлений, к тому же не позволяет взыскать денежный эквивалент вреда, причинённого лесному фонду. А с рядового исполнителя взыскать ущерб в сотни тысяч или даже в миллионы рублей практически невозможно.

Не менее важным условием для вывода лесного комплекса из «тени» является и обеспечение должного контроля за транспортировкой древесины.

– Хочу отметить, что до недавнего времени уполномоченные лица ограничивались фиксацией формальных нарушений, а легальность перевозимой древесины вообще не устанавливалась, – сказал вице-губернатор. – Но сегодня благодаря позиции руководства МВД ситуация начинает качественно меняться. Если с сентября по ноябрь в круглосуточную диспетчерскую службу регионального министерства лесного хозяйства для проверки достоверности сведений сопроводительных документов на транспортировку древесины от сотрудников ГИБДД были только разовые звонки, то в декабрь их поступило уже более сотни. И в ряде случаев (порядка 15 процентов) были выявлены факты нарушения лесного законодательства.

Для оптимизации этой работы региональным правительством принято решение приобрести и передать в безвозмездное пользование УМВД России по Кировской области планшетные компьютеры, которые можно использовать для получения в режиме он-лайн достоверной информации о сделках с древесиной.