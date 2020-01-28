«Лесоохрана» пересядет на снегоболотоходы

В прошлом году министерство лесного хозяйства приобрело 73 единицы лесопожарной техники и оборудования для оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров стоимостью около 70 млн рублей. Ключи от спецтехники вручил начальникам подразделений «Лесоохраны» губернатор Игорь Васильев на пожарно­химической станции в Гирсово.

Пожароопасный сезон в Кировской области традиционно начинается в конце апреля. И если в прошлом году пожаров было не так много, то засушливое «горячее лето» 2010-го до сих пор помнят многие. В отличие от городов, где до места происшествия пожарные добираются за считанные минуты, во многие лесные уголки районов обычные машины просто не пройдут, а передвижение пешим ходом долго и трудоёмко.

Здесь и нужны снегоболотоходы «ГАЗ» – неуклюжие на вид, но очень маневренные машины повышенной проходимости, предназначенные для доставки расчёта и грузов к месту возгорания. Они проедут по любому бездорожью – и по чаще, и по песку, и по болоту и даже преодолеют небольшие водоёмы.

– Снегоболотоходы мнут деревья, давят, могут плыть со скоростью 3 километра в час, если нет волны. Единственная такая машина была у нас до этого в Вятскополянской ПХС, – говорит Сергей Осипов, старший инструктор по ДПС КОГСАУ «Лесоохрана».

Ещё одна новинка – лесопожарный трактор ТЛП 4 М, созданный на базе трелёвочного трактора ДТ4. Он предназначен для прокладки противопожарных минерализированных полос, доставки воды и опахивания горящих территорий и имеет неплохой подающий насос.

– Мы можем поставить его на водоём и подавать воду на кромку лесного пожара, – говорит Осипов.

Помимо тяжёлых машин, в регион прибыли и малые лесопатрульные комплексы – в них может разместиться пожарный расчёт из пяти человек, а в грузовом отсеке есть пожарный инвентарь на любой случай – ёмкость для воды, высоконапорная мотопомпа, противопожарная установка высокого давления, зажигательный аппарат, ранцевая лесопожарная установка, малогабаритные самоспасатели, а также средства для оказания первой медицинской помощи.

Трактор и три снегоболотохода, а также 16 «уазиков», 10 квадроциклов, три пожарные автоцистерны, две моторные лодки и лесохозяйственное оборудование отправятся на Гирсовскую, Советскую, Зуевскую, Верхнекамскую и Оричевскую ПХС. Новая техника – на порядок лучше и мощнее той, что была у сотрудников «Лесоохраны» до этого. Пополнения ждали давно. По словам вице-губернатора Андрея Плитко, технику не закупали в течение пяти лет до 2018 года, и процент износа действующих машин достаточно большой.

Как отметил Игорь Васильев, обновление парка лесопожарной техники проводится в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области» нацпроекта «Экология». В ближайшие три года по этому проекту будут закуплены машины ещё на 92 миллиона рублей. Деньги на них поступят из федерального бюджета.