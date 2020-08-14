Летние истории от известных кировчан

От лета-2020 осталось чуть больше двух недель. Вполне достаточно времени, чтобы успеть совершить своё «главное приключение». А некоторым известным кировчанам уже есть что рассказать.

Автостопом — на Кольский полуостров

Кировский фотограф Иван Балабанов нынешним летом отправился на север России. Он решил создать проект «Мама, я на Кольский!»: снять фильм о красоте и силе Севера, а также об удивительных людях, живущих здесь.

— Невероятные места. Полярный день не заканчивается, ведь солнце никогда не садится, а лишь приближается к горизонту. По моим личным ощущениям, здесь просто остановилось время. Песчаные пляжи, на которых — никаких туристов! Тишина и величие. В течение тысячелетий здесь всё неизменно. Надеюсь, что на Рыбачьем никогда не будет дорог. Только это помогает сохранить здесь всё в первозданном виде! — рассказывает Иван.

Впечатление от удивительных мест фотографу не испортило даже случившееся ЧП: в один из дней кировчанин лишился всех своих вещей. За исключением одежды, которая была на нём, да фотоаппарата, на который он делал очередной кадр.

— Я оставил рюкзак на пустынной дороге, отошёл на 100 метров, чтобы поснимать море… А, вернувшись, понял, что остался без рюкзака. Кто-то просто забрал его со всей моей экипировкой, зарядками, деньгами и документами: Поблизости никого не было. Долго стоял как вкопанный. Кто мог украсть вещи — загадка и тайна. За весь день попалось лишь шесть машин. Собрался с силами — пошёл дальше. Познакомился с людьми, которые держали путь в нужную мне сторону. Они смогли меня взять с собой на несколько дней, чтобы я продолжил съёмки фильма. Мой путь лежал на край земли — мыс Немецкий. Самая северная точка России, до которой в этой части можно добраться. Дальше нет ничего, только Арктика и наша знаменитая станция «Восток». Баренцево море. Северный Ледовитый океан…

В пути Ивану Балабанову довелось встретить немало отзывчивых местных жителей, которые помогали в неприятной ситуации. С голоду, к счастью, не пропал. А на острове Рыбачьем даже попал на один из главных и вкусных местных праздников — день рыбака.

— Столько рыбы и крабов я никогда не ел. Накормили от пуза, — делится Иван. — И это совсем не та рыба, что мы привыкли покупать в магазинах. Ещё утром она плавала в море, а уже в обед замечательный повар Юра жарит ее по своему фирменному рецепту. Меня сложно удивить, но Юра смог. Талант в сочетании с настоящими продуктами. Потрясающе!

«Четыре альпиниста и собака»

Пока большинство заграничных туристических направлений закрыты, известный кировский путешественник (посетил где-то около 150 стран) Андрей Пушкарёв исследует удивительные уголки Российской Федерации.

В середине лета он отправился на Курилы. Здесь ему довелось запечатлеть плывущих китов и погулять возле… огнедышащей горы.

— Эбеко — действующий вулкан на острове Парамушир, — пишет кировский путешественник на своей странице в Facebook. — Вулкан невысокий, всего 1156 метров. Но опасный: пару раз в день извергает пепел. А иногда швыряет раскалённые камни. Как говорил товарищ Василий Алибабаевич: «Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты сюда ходи. А то горячий камень башка попадёт — совсем мёртвый будешь…»

Усмирять огнедышащего дракона Эбеко, плюющегося пеплом, мы отправились небольшой компанией, вчетвером. С нами увязались две собаки, две хаски — мальчик Айс и девочка Ая. Мы были не против, так как иногда в этих краях встречаются медведи.

Больше времени нам уделил Айс. Он сопровождал нас практически весь путь нашего восхождения, а Ая появилась, когда мы присели на привал немного подкрепиться — орешками и фруктами в сахаре. Пришлось с «девочкой» поделиться нашими деликатесами. При этом «мальчик» гордо сидел к нам спиной и смотрел в сторону дома. После перекуса Ая исчезла, а Айс, как истинный джентльмен, сопроводил нас обратно до нашего отеля. Вот такая получилась картина маслом: «Четыре альпиниста и собака»!

Впрочем, в гостях хорошо, а дома лучше. На Вятке, по признанию Андрея Пушкарёва, тоже не менее интересно, ведь в лесах уже вовсю идёт грибной сезон. Вернувшись с другого конца страны, Андрей Пушкарёв поделился фотографиями удивительных грибов, собранных в родном краю.

— Грибы пошли косяками, как разноцветные рыбы: красные, белые, жёлтые! Мне особенно нравятся грибы-боровики, их коричневые шляпы эффектно смотрятся среди белого мха. Обычно они растут поодиночке, а в этот раз повстречалось несколько сиамских братьев (по два и три гриба на одной ножке). Что-то, видимо, и с природой аномальное происходит! Но это приятная аномалия! — пишет путешественник.

«Родина, ещё раз спасибо!»

Пока жители Кирова едут смотреть другие уголки страны, уроженцы Вятки, живущие далеко, напротив, возвращаются в родной город.

Так, солист питерско-вятской (или вятско-питерской?) группы «Торба-на-круче» Макс Иванов во время кировских каникул не только пообщался со старыми друзьями, но и сыграл, по его признанию, «первый полноценный концерт с марта месяца».

— Выбрал Киров для того, чтобы вернуться к жизни концертной или войти в новую концертную жизнь. Родной и крутейший приём, как всегда в Вятке, — пишет он в «Инстаграме» о своём акустическом выступлении, которое прошло в одном из заведений общепита в областном центре.

Музыкант отмечает, что в зале, где строго соблюдались санитарные требования, «пели все», ведь и кировчане тоже соскучились по живой музыке.

Кстати, в одной из песен партию барабанов исполнили гром и дождь, стучавший по крыше павильона.

— В общем, родина, ещё раз спасибо! — написал Максим.

Онлайн-ученики из Англии, Штатов и Германии

Другая уроженка Кирова, экс-солистка группы «Ассорти» Наталья Паволоцкая, летом, судя по постам в соцсетях, тоже активно работает. Сменила шоу-бизнес (в условиях карантинных ограничений) на преподавательскую деятельность. Число учеников разных возрастов растёт постоянно.

— В данный момент веду курсы по вокалу, написанию песен, композиции, сценическому мастерству, вокальной и музыкальной йоге на международном уровне, — сообщает Наталья. — У меня ученики из Америки: Майами и Нью-Йорка, Англии, Германии, России: Также продолжила сотрудничество с американским композитором Стивом Лебеткин.

Уроки пения Наталья даёт в актуальном сейчас дистанционном формате. Можно обучаться как индивидуально, так и в группах.

Руслан Мамедов запустил проект с известным телеведущим

Шоумен, актёр и общественный деятель Руслан Мамедов тем временем провёл открытие в российской столице школы психологической философии от известного телеведущего и писателя Андрея Максимова.

По словам Руслана, который и дальше продолжит сотрудничество с Максимовым, проект призван помочь людям «стать самими собой». Причём это будет происходить «без участия всяких коучей, светил, гуру или провидцев».