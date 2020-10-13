Главная > Общество > Летние итоги: в загородных детских лагерях отдохнули 8213 детей

Летние итоги: в загородных детских лагерях отдохнули 8213 детей

Губернатор Игорь Васильев провёл рабочую встречу по вопросу подведения итогов летней оздоровительной кампании.

Николай Тимохин Общество, Слайдер

Кировская область стала одной из немногих регионов ПФО, которые в этом году организовали её в летний период, и вошла в пятерку регионов округа по количеству отдохнувших в летних лагерях детей.

Во встрече, которую провёл глава региона, приняли участие заместитель председателя правительства Роман Береснев, руководители профильных министерств, детских оздоровительных лагерей и надзорных служб.

– Далеко не во всех областях решились провести оздоровительную кампанию. Из 85 регионов России она состоялась лишь в 59, а в Приволжском федеральном – в девяти. Кировская область вошла в число первых регионов, которые начали проводить летнюю оздоровительную кампанию, – подчеркнул, открывая совещание, Игорь Васильев.

«Был риск, что лагеря вообще не откроются»

В 2020 году в областном бюджете на организацию отдыха и оздоровления детей было предусмотрено 289,1 млн рублей. В связи со сложной эпидобстановкой сроки начала смен в детских загородных лагерях были определены с 3 июля, а лагеря с дневным пребыванием в летний период свою деятельность не осуществляли.

– Пандемия 2020 года внесла коррективы в наши планы. Были риски вообще не открыть лагеря. Однако благодаря слаженной работе профильных министерств и контрольно-надзорных органов удалось принять все необходимые меры предосторожности и начать летнюю оздоровительную кампанию, – сообщила министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

По словам министра, всего в летний сезон в загородных детских лагерях отдохнули 8213 детей, из них в государственных лагерях («Вятские каникулы», «Вишкиль», «Волна») – 4021 человек.

В преддверии летнего сезона министерство спорта и молодёжной политики провело конкурсный отбор по предоставлению юридическим лицам и некоммерческим организациям, расположенным в Кировской области, грантов на проведение профильных смен в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления детей. Общая сумма грантов составила 1,5 млн рублей. Победителями были признаны пять организаций, получившие средства и на реализацию своих проектов.

За 50 смен в 20 детских оздоровительных лагерях прошли творческие, спортивные, интеллектуальные и развлекательные мероприятия, а также мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности, охрану безопасности жизнедеятельности, соблюдение правил пожарной безопасности.

Под контролем медиков

Отличительной особенностью прошедшего сезона стал контроль оздоровительной кампании со стороны министерства здравоохранения.

– На период проведения летней кампании 2020 года за организациями отдыха и оздоровления детей были закреплены сотрудники государственных медицинских организаций. Дети, направляемые в лагеря, а также сотрудники лагерей перед началом смен были обследованы на COVID-19. По данным медицинских организаций, в рамках летней оздоровительной кампании на вирусную инфекцию обследованы 7 572 человека, – рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

В свою очередь и руководитель управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова дала рекомендации по организации детского отдыха. Она также напомнила, что особенностью этого года стал запрет на проведение массовых мероприятий в лагерях, необходимость проведения противоэпидемических мероприятий, постоянная термометрия, организация одномоментного заезда детей и сотрудников, а также иные мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Подводя итоги встречи, Игорь Васильев отметил, что в этом году проведена большая работа в тесном сотрудничестве органов исполнительной власти региона с контрольно-надзорными ведомствами и организациями отдыха и оздоровления детей.

Аватар
Николай Тимохин

ЧИТАТЬ ЕЩЕ

Будущие кировские отличники соберутся в Александровском саду

В Кирове пройдёт исследование новой вакцины против COVID-19

От фронтов Первой мировой до коллективизации…