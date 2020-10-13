Летние итоги: в загородных детских лагерях отдохнули 8213 детей

Кировская область стала одной из немногих регионов ПФО, которые в этом году организовали её в летний период, и вошла в пятерку регионов округа по количеству отдохнувших в летних лагерях детей.

Во встрече, которую провёл глава региона, приняли участие заместитель председателя правительства Роман Береснев, руководители профильных министерств, детских оздоровительных лагерей и надзорных служб.

– Далеко не во всех областях решились провести оздоровительную кампанию. Из 85 регионов России она состоялась лишь в 59, а в Приволжском федеральном – в девяти. Кировская область вошла в число первых регионов, которые начали проводить летнюю оздоровительную кампанию, – подчеркнул, открывая совещание, Игорь Васильев.

«Был риск, что лагеря вообще не откроются»

В 2020 году в областном бюджете на организацию отдыха и оздоровления детей было предусмотрено 289,1 млн рублей. В связи со сложной эпидобстановкой сроки начала смен в детских загородных лагерях были определены с 3 июля, а лагеря с дневным пребыванием в летний период свою деятельность не осуществляли.

– Пандемия 2020 года внесла коррективы в наши планы. Были риски вообще не открыть лагеря. Однако благодаря слаженной работе профильных министерств и контрольно-надзорных органов удалось принять все необходимые меры предосторожности и начать летнюю оздоровительную кампанию, – сообщила министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

По словам министра, всего в летний сезон в загородных детских лагерях отдохнули 8213 детей, из них в государственных лагерях («Вятские каникулы», «Вишкиль», «Волна») – 4021 человек.

В преддверии летнего сезона министерство спорта и молодёжной политики провело конкурсный отбор по предоставлению юридическим лицам и некоммерческим организациям, расположенным в Кировской области, грантов на проведение профильных смен в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления детей. Общая сумма грантов составила 1,5 млн рублей. Победителями были признаны пять организаций, получившие средства и на реализацию своих проектов.

За 50 смен в 20 детских оздоровительных лагерях прошли творческие, спортивные, интеллектуальные и развлекательные мероприятия, а также мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности, охрану безопасности жизнедеятельности, соблюдение правил пожарной безопасности.

Под контролем медиков

Отличительной особенностью прошедшего сезона стал контроль оздоровительной кампании со стороны министерства здравоохранения.

– На период проведения летней кампании 2020 года за организациями отдыха и оздоровления детей были закреплены сотрудники государственных медицинских организаций. Дети, направляемые в лагеря, а также сотрудники лагерей перед началом смен были обследованы на COVID-19. По данным медицинских организаций, в рамках летней оздоровительной кампании на вирусную инфекцию обследованы 7 572 человека, – рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

В свою очередь и руководитель управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова дала рекомендации по организации детского отдыха. Она также напомнила, что особенностью этого года стал запрет на проведение массовых мероприятий в лагерях, необходимость проведения противоэпидемических мероприятий, постоянная термометрия, организация одномоментного заезда детей и сотрудников, а также иные мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Подводя итоги встречи, Игорь Васильев отметил, что в этом году проведена большая работа в тесном сотрудничестве органов исполнительной власти региона с контрольно-надзорными ведомствами и организациями отдыха и оздоровления детей.