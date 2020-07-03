Летопись трудового подвига

Просторные светлые залы с многочисленными фотографиями на стенах, образцы изделий военного и гражданского назначения, которые выпускало предприятие за свою славную многолетнюю историю, заслуженные награды под стеклом витрин: ордена Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почёта» – за успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны и производство новых образцов вооружения – таким предстал перед высокими гостями и первыми посетителями заводской музейный комплекс после своей технической модернизации.

– Сегодня для нашей страны знаменательный день, – предваряя открытие обновлённого музейного комплекса, сказал генеральный директор АО «ВМП «АВИТЕК» Александр Владимирович Иванов. – 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся знаменитый исторический парад победителей в Великой Отечественной войне. Представители всех фронтов и флотов Красной Армии и Военно-морского флота прошли парадом Победы по Красной площади, бросили к мавзолею Ленина знамёна поверженных фашистских дивизий, подтвердив всему миру мощь и силу нашей страны, защитившей и свою свободу, и свободу народов Европы. И сегодня, несколько часов назад, в столице нашей Родины Москве, на Красной площади состоялся парад наследников победителей, которые подтвердили славу своих предков, показали силу нашей страны и напомнили о Великой Победе в назидание тем недругам, которые пытаются забыть огромный вклад Советского Союза в Великую Победу.

В этот памятный день в честь 75-летия Победы, накануне 90-летия завода, накануне 55-летия нашего музея мы открываем обновлённый модернизированный музейный комплекс завода «АВИТЕК». И я уверен, что он будет представлять большой интерес для всех посетителей: для заводчан, для ветеранов нашего предприятия, для жителей города Кирова и области, для многочисленных гостей столицы вятской земли как настоящий культурный центр…

– Торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, прошли сегодня и в Москве, и на Театральной площади нашего областного центра, – сказал в своём приветственном слове председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Гаврилович Бакин. – Сегодня дан старт и сбору подписей за присвоение городу Кирову почётного звания «Город трудовой доблести», которое по инициативе Президента Российской Федерации будет присвоено городам, внесшим наибольший вклад в Победу. При этом столица региона будет олицетворять этим званием не только жителей города Кирова, но и население всей области… В этот знаменательный день, когда мы вспоминаем о победе в Великой Отечественной войне, мы говорим и о том, что предприятие «АВИТЕК» – одно из ведущих в Кировской области, которое поставляло для фронта авиационное вооружение. И каждый залп авиационных пушек по врагу был результатом труда людей, которые работали на этом заводе… «Филейка», 32-й завод, завод имени ХХ партсъезда, машиностроительное предприятие «АВИТЕК». Разные названия были у этого предприятия, разные времена случались в его истории. Но как бы то ни было, сегодня это развивающееся и процветающее предприятие, прирастившее свои мощности… Разрешите мне от имени депутатов Законодательного собрания Кировской области поздравить всех с юбилеем Парада Победы. Будем достойны наследия победителей!

А потом была перерезана красная ленточка. Собравшиеся высокие гости прошли в исторический зал, где была представлена галерея портретов и биографий всех директоров завода разных лет, Героев Социалистического Труда и лауреатов Государственных премий, фотолетопись трудовых будней. А десятиминутный видеофильм наглядно показал, как из небольшой мастерской по производству велосипедов в конце девятнадцатого века вырос главный самолётостроительный завод страны, основной поставщик самолётов для русской армии в годы Первой мировой войны, а позже освоивший серийный выпуск новых боевых самолётов уже для Красной Армии. Как в 1931 году из завода № 1 выделяется производство по выпуску агрегатов бомбардировочного и стрелкового авиационного вооружения, а в мае 1939-го принимается решение о строительстве завода-дублёра по выпуску агрегатов авиационного вооружения в северной части города Кирова. Как начало Великой Отечественной войны заставило форсировать это строительство. 8 октября 1941 года принимается постановление об эвакуации завода № 32 из Москвы на место завода-дублёра в Кирове, и массовая эвакуация начинается уже через три дня. Из столицы на Вятку прибывают 13 эшелонов с оборудованием и людьми. Уже к концу первого месяца работы завод даёт фронту первую продукцию – 50 тысяч противотанковых гранат, а с января возобновляется производство всех изделий, выпускаемых до эвакуации. Практически вся бомбардировочная авиация Красной Армии была укомплектована вооружением, изготовленным на этом предприятии… Как в 1942 году в дополнение к стахановскому движению здесь возникает движение за звания «Гвардеец трудового фронта» и «Фронтовая бригада», и выполнение производственного задания приравнивается к выполнению боевого задания. И, конечно, представлен подробный рассказ о том, как менялся «АВИТЕК» в течение послевоенных лет.

Следующий зал – экспозиция гражданской и авиационной продукции. А это авиационные стрелковые установки для вертолётов и самолётов. Грузоподъёмные механизмы и системы. Электролебёдки. Элементы авиа-ционного бомбардировочного вооружения. Топливные баки. Дизельные двигатели разных модификаций… В годы конверсии на заводе были разработаны кресла для машинистов поездов и кресла гидромассажные медицинские для санаториев. А ещё насосные установки и компрессоры для домашнего холодильника. Автоматические телефонные станции и дорожные тяжёлые мотоциклы М-72 с прицепной коляской – аналог немецкого мотоцикла БМВ. И даже портативные детские коляски, книжные шкафы, комоды, кресла и диваны…

Особая зона отведена для спецсредств спасения – образцов катапультных кресел, которые более 6 тысяч раз спасали жизнь лётчиков. И, наконец, завершает экспозицию специальный зал, где представлено грозное современное вооружение – зенитные управляемые ракеты различных модификаций.