Лето-2020: что показал мониторинг Кировской области из космоса?

Распространение борщевика, незаконные рубки леса и ветровалы, дорожно-транспортные происшествия и опасные крыши — исследование этих и многих других тем на новом уровне стало доступно с развитием геоинформационных технологий. В Кировской области научились успешно использовать их результаты. Как?

Об этом — наш разговор с Ильясом Умаровым, начальником отдела геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Земли Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, подведомственного министерству информационных технологий и связи Кировской области.

— Ильяс Рахматиллаевич, лето — активная пора в регионах, где поставили геоинформационные технологии на службу людям. Какие исследования удалось провести в Кировской области в этом сезоне?

— Действительно, Кировская область — один из немногих регионов наряду с Москвой и Татарстаном, где активно применяется дистанционный мониторинг с использованием материалов космической съёмки. Мы осуществляем его с 2013 года по двум основным направлениям — лесопользование и охрана окружающей среды. В основном выполняем заявки профильных министерств и наносим на онлайн-карты информацию, которая будет полезна широкому кругу потребителей. Она касается лесного хозяйства, свалок, недр, особо охраняемых природных территорий.

Например, в этом году, как и раньше, мы активно мониторим лесничества. Как известно, министерство лесного хозяйства ежегодно даёт разрешения гражданам и организациям вырубать лес на определённых участках. Чтобы проверить, как ведутся рубки, обращаются в наш центр. Сейчас мы проверяем Кикнурское и Синегорское лесничества. Заранее из Роскосмоса получили космоснимки этих территорий. В свою очередь минлесхоз предоставил нам выданные разрешительные документы, на основе которых лесозаготовители работают и заготавливают лес. Мы совмещаем всю полученную информацию и выясняем, есть ли расхождения в данных между размерами выделенных участков и тех, на которых фактически ведётся рубка.

После этого передаём результаты заказчику — министерству лесного хозяйства, которое будет разбираться с каждым выявленным случаем, и, если нарушение подтвердится, будет выставлен штраф. Благодаря геоинформационным технологиям лесникам не надо объезжать всю территорию — они действуют точечно по нашим картам. Это экономит время и, конечно, бюджетные ресурсы.

За семь лет мы провели мониторинг Суводского, Паркового, Кирово-Чепецкого, Малмыжского, Санчурского лесничеств не по одному разу — всего порядка 900 тысяч гектаров, более трёх тысяч объектов. Нарушений, как правило, не более десяти процентов. Недавно закончили мониторинг Кикнурского лесничества, обследовали порядка трёхсот участков.

Этим летом большой след оставил сильный ветровал, который прошёл 27 июня наискосок через всю область, от Даровского до Уржумского района. Общая площадь его составила 6,5 тысяч гектаров. Серьёзные ветровалы мы фиксировали и раньше: в 2014 году — в Синегорском и Кикнурском лесничествах, в 2017 году — недалеко от Кирова, в прошлом году — в Зуевском районе. Но в этом году случился самый большой ветровал из всех, что я мониторил. Последствия его необходимо ликвидировать, потому что упавшие деревья опасны с точки зрения заражения леса и возникновения пожара. Мы оцифровали всю информацию, направили в областное министерство лесного хозяйства. Оно примет меры.

— Ещё одна тема дня — это борьба со свалками в регионе. Есть прогресс?

— Мы уже несколько лет по заявкам областного министерства охраны окружающей среды проводим экологический дистанционный мониторинг свалок, добычи полезных ископаемых и особо охраняемых территорий.

Сервис «Общественный контроль» был разработан в 2017 году для того, чтобы выявить свалки, которые в дальнейшем будут ликвидироваться. За три года нанесено более двух тысяч объектов на карту. Наносят их как сами жители области, так и сотрудники министерства. Для этого нужно установить на мобильный телефон приложение «АРМ Эколог». Увидел свалку — поставил в приложении координату, и объект добавился на карту. К нему можно прикрепить фотографию, составить краткое описание объекта. Так проще проконтролировать динамику: вот свалка была, а вот работы выполнены, и её больше нет. Ликвидированные свалки на ГИС «Экология» подсвечиваются зелёным цветом.

За три года мы промониторили больше двух миллионов гектаров. Получился неплохой результат: сотрудники министерства, а это полсотни человек, ликвидировали 228 свалок и ещё порядка тысячи находятся в работе. Занятие трудоёмкое ещё и потому, что нужно найти, кто ответственен за сваленные ветки, опилки или, например, автомобильные шины, доказать, что свалка незаконная.

Что касается недр, то за это время мы промониторили порядка трёх миллионов гектаров. Причём масштаб каждый год увеличивается. С 30 километров вокруг Кирова он сегодня вырос до 70 километров плюс добавился весь Советский район. Схема та же, что и с лесом: выдаются разрешения на добычу ископаемых (в Кировской области это в основном песок), и проверяется законность работ. По выявленным нарушениям работает министерство охраны окружающей среды.

Выросли объёмы мониторинга и особо охраняемых территорий. Начинали мы с одного природного заказника «Пижемский». Сейчас мониторим уже девять объектов. Помимо «Пижемского», это «Былина», «Бушковский лес», «Медведский бор», «Христофоровские болота» и другие. Проверяем, не рубит ли там кто-то лес, не создаёт ли свалки. В первые годы в «Пижемском» выявляли такое, в этом году нарушений не зафиксировано.

— Думается, в случае с распространением борщевика ситуация посложнее. Какие меры принимаются?

— Борщевик Сосновского — довольно вредное растение, и его не так просто распознать на космоснимках. В 2014 году мы разработали методологию и протестировали её на Слободском районе. Позднее была сделана карта распространения борщевика на всей территории области. Им было покрыто около пяти процентов площади.

С тех пор площадь распространения этого растения увеличилась, и работа предстоит очень большая. В 2018 году по заявке министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области мы провели мониторинг на пилотных территориях — в Кирове и Кирово-Чепецком районе. Тогда выявили порядка 500 гектаров, занятых борщевиком.

Карта распространения этого ядовитого растения может помочь людям, которые собираются покупать землю, строить дома. Если рядом в ста метрах есть поле борщевика, то спустя два-три года вы будете косить его на своём участке, так как он обладает огромной силой распространения, и при этом надо будет позаботиться о безопасности себя, своих детей, животных.

— Спросом пользуется и карта потенциально опасных крыш в Кирове. Как вы оцениваете её эффективность?

— Этот проект мы с коллегами разработали весной 2017 года по своей инициативе после того, как съездили в Казань на концерт рок-группы «Би-2». По дороге в Татарстан ехали и обсуждали рабочие темы. За несколько дней до этого в Кирове произошёл инцидент — упал снег с крыши, человек пострадал. А у нас в тот момент были неплохие космоснимки Кирова, предоставленные Роскосмосом. По ним можно определить тип крыши каждого дома. Опасность, как известно, представляют скатные крыши. Мы взяли адресный план, который дала нам администрация города, и совместили его данные со снимками из космоса. В итоге создали карту потенциально опасных домов. Она размещена в открытом доступе на ГИС Кировской области.

Информацию мы регулярно актуализируем — город активно застраивается. Вот сейчас, в летний период, у нас идёт мониторинг, зимой снова обновим информацию на карте. Администрация Кирова, как правило, доводит список потенциально опасных домов до сведения управляющих компаний, которые отвечают за своевременную уборку крыш от снега, и жителей города. Им в первую очередь и оценивать её эффективность. Ведь геоинформационные технологии — это помощник. Наша задача — предоставить этот инструмент людям. Дальше их задача — воспользоваться им максимально эффективно.

— Ещё какие проекты в помощь людям есть в вашем активе?

— Один из них — это размещение точек использования «Карты милосердия» на ГИС Кировской области. «Карта милосердия» выдаётся инвалидам всех групп, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям и даёт право на получение скидок в различных магазинах и организациях бытового обслуживания региона. Найти объекты, где предоставляется скидка, теперь можно в ГИС Кировской области.

Если раньше это была таблица с перечнем из 500 объектов, то сейчас это удобная карта, на которой они отмечены, и люди могут узнать, где можно получить скидку на продукты питания, хозтовары, стройматериалы, одежду или лекарственные препараты, к примеру, максимально близко к их дому. Получилось довольно наглядно. Найти карту просто: на ГИС Кировской области нужно ввести в поиск слова «карта милосердия».

— Люди благодарят?

— В случае с «Картой милосердия», я думаю, обратную связь мы получим, только если человеку не удалось воспользоваться скидкой в том магазине, который он выбрал на карте. А если человек всем доволен, он не будет тратить своё время на благодарность.

— Много откликов вызывают результаты картирования дорожно-транспортных происшествий.

— По этой теме мы работаем с УМВД по Кировской области уже четыре года. Ежегодно в регионе фиксируют более 20 тысяч ДТП. Что делать с этой информацией? Либо сортировать для анализа все происшествия вручную, либо отдать эти данные нам. С 2016 года мы наносим ДТП на карту, отмечаем участки с высокой и низкой концентрацией происшествий. Опираясь на наши данные, УМВД может установить там, где необходимо, камеры фотовидеофиксации, «лежачих полицейских», светофоры, пешеходные переходы, нанести соответствующую разметку.

— Если смотреть результаты всех проектов, то это, конечно, экономия бюджетных средств, спасённые жизни, качество окружающей среды. Гордитесь вкладом в жизнь области?

— Мы создаём инструменты, которые используют люди других профессий, и получаются такие результаты. Наша задача — дать людям эти инструменты или оказать помощь в достижении значимых целей.

Кировская область в этом плане является довольно продвинутой. В 2019 году на одной из научных конференций в Москве представитель Рослесинфорга привёл в пример ГИС «Лес» как эталон работы геоинформационных технологий в лесном хозяйстве. Это очень высокая оценка, так как это ведущая лесоучётная организация России.

Я сам регулярно отслеживаю геопорталы других регионов. Могу сказать, что геоинформационные технологии в Кировской области — на очень высоком уровне. Если пользоваться ими в полной мере, то результаты не заставят себя ждать, и кировчане это увидят. Для этого нужно много работать, что мы и делаем.