Лиана Кузнецова: «Радуемся победам спортсменов, в которых есть и наша, пусть небольшая, заслуга»

Спортивная медицина - специфическая область в здравоохранении, которая отвечает за медико-биологическую подготовку спортсменов. При этом она предъявляет особые требования к знаниям и умениям медицинских работников, которые должны владеть основами реабилитации, спортивного питания, психологии.

Чем сейчас живёт отрасль? И что нужно знать родителям, которые отдают детей в спортивные школы? На эти и другие вопросы ответила Лиана Кузнецова, главный внештатный специалист по спортивной медицине министерства здравоохранения Кировской области.

— Лиана Георгиевна, расскажите о работе спортивных врачей, какие задачи стоят перед ними?

— Спортивный врач — это специалист, который готовит спортсменов к соревнованиям, следит за состоянием здоровья, при необходимости — оказывает медицинскую помощь и реабилитирует после травм и болезней.

Он регулярно обследует спортсменов, работая в связке с тренером, выдаёт допуск на участие в соревнованиях, организует профилактику возможных травм, контролирует приём фармакологических препаратов, занимается психологической разгрузкой, сопровождает соревнования и выезды команд.

— Какова специфика работы спортивного врача в Кировской области?

— Отделение спортивной медицины, работа которого организована на базе Кировского клинико-диагностического центра, проводит углублённый медицинский осмотр спортсменов из спортивных школ города, членов сборных команд спортивных федераций, а это 69 видов спорта! 19 из них являются базовыми: лыжные гонки, биатлон, карате, тяжёлая атлетика, бокс и другие. К сожалению, не во всех спортивных федерациях есть спортивные врачи, поэтому текущее состояние здоровья, уровень тренированности, нагрузок оценивает тренер, и если требуется, то вместе со спортивными врачами нашего отделения решается вопрос о целесообразности данной нагрузки и назначается восстановление и разные виды реабилитации: педагогическая, фармакологическая, бальнеологическая, физиотерапевтическая.

— Лиана Георгиевна, в чём заключается помощь спортивных врачей при подготовке наших спортсменов к крупным соревнованиям?

— Каждому спортсмену необходим индивидуальный подход. В первую очередь, мы проводим углублённый медицинский осмотр, далее вместе с тренером и спортсменом решаем вопрос о фармакологической поддержке, если она необходима, исходя из принципа «не навреди» и, конечно, соблюдая правила допинг-контроля. Мы знаем всех своих спортсменов — членов сборных команд, искренне радуемся их победам, в которых есть и наша, пусть небольшая, заслуга.

— Что нужно иметь в виду родителям, которые отдают детей в спортивные школы?

— Важно учитывать антропометрические и физические данные ребёнка, генетические особенности, его желание заниматься определённым видом спорта. Всё должно учитываться в комплексе. Не всегда рекорд — это только гены. Ещё есть желание, цель, воля к победе. Очень важно, чтобы дети хотели двигаться вперёд, преодолевать себя, ставить свои личные рекорды. Родители должны быть рядом и помогать прежде всего психологически.

— Лиана Георгиевна, каким должно быть спортивное питание для любителей фитнеса? Нужно ли включать в рацион протеиновые коктейли, L-карнитин и другие добавки?

— Я всегда говорю спортсменам, родителям, тренеру, что прежде всего «лекарством» должна быть еда, а уж потом идут добавки, спортивное питание и прочее. То есть самое главное — это рациональное сбалансированное питание. В советском спорте это было основное. К сожалению, не все спортсмены и родители понимают это, но мы работаем в данном направлении. Спортивное питание нужно, когда нагрузки выше функциональных возможностей. Тогда организму нужно помочь, в том числе за счёт витаминов и специальных минеральных комплексов. Но всё строго индивидуально.

— На что обратить внимание любителям, которые покупают абонементы и бесконтрольно посещают спортивные залы?

— Мы сами выбираем и сами решаем, что именно нравится нам в занятиях физической культурой и спортом. Главное, тренировки должны быть регулярными и дозированными. Конечно, если есть хронические заболевания, то необходима консультация врача: что именно можно выбрать из физических упражнений, на каком пульсе можно тренировать свой организм, что будет полезно, а от чего следует отказаться. Например, человеку с повышенной массой тела лучше заниматься не бегом, а плаванием, чтобы снять нагрузку с суставов. В любом случае, следуйте рекомендациям врача, не переоценивайте свои силы и слушайте свой организм!