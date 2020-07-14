Лопьял: здесь родился Виктор Михайлович Васнецов

Синь в тихих небесах. Медленно проплывают бело-серые облака, чуть-чуть подрумяненные поднимающимся розово-красным солнцем. Мрачно, сплошной стеной стоят на взгорках хвойные леса. Луга залиты тёмной весенней водой. Половодье. Течёт, извиваясь в Вятских увалах, река Уржумка. Примерно на половине её пути от истока к Вятке расположилось село. Домишки, обрамлённые деревьями с ещё только нарождающейся, нежной листвой, улицами спускаются к реке. Над ними высится Троицкая церковь. Серебрятся её кресты и купола.

Здесь, в Лопьяле, в семье священника Троицкой церкви Михаила Васильевича и его супруги Аполлинарии Ивановны 3 (15 по новому стилю) мая 1848 года родился Виктор Михайлович Васнецов – великий русский живописец, почётный и действительный член многих художественных учебных заведений и обществ в России и за рубежом.

Троицкий храм

Первое упоминание о Лопьяле в письменных источниках относится к 1506 году. В 1740-м Казанской конторой новокрещёных дел марийская деревня Лопиал (с 1870 года – Лопьял) была преобразована в село. В 1741-м первая деревянная церковь была освящена в честь Богоявления Господня, поэтому село также называли Богоявленским. В связи с увеличением количества прихожан храм в 1787 году был существенно расширен. В 1791 году село Лопиал из ведения Казанской епархии перешло в состав Вятской епархии.

В начале марта 1802 г. священник Пётр Буевский обращается к односельчанам с предложением построить вместо деревянной каменную церковь. 29 марта того же года Преосвященным Амвросием была дана храмозданная грамота, а в мае 1805 года начались строительные работы. В 1811-м тёплый придел был освящён во имя Богоявления Господня.

В 1816 году началось строительство холодного храма, которое вёл каменных дел мастер Фёдор Тюрин с бригадой из Нижегородской губернии. Работы шли на ежемесячные добровольные пожертвования крестьян с каждого двора. Новый придел был освящён 6 сентября 1819 года во имя Живоначальной Троицы, и с тех пор церковь стала именоваться Троицкой.

В марте 1822 года сельский сход решает вместо деревянной звонницы возвести каменную колокольню, начав для этого сбор необходимых средств, который продолжался одиннадцать лет. В 1830-м на пожертвования помещика Петра Депрейса начато строительство левого тёплого придела, который на следующий год был освящён в честь пророка Исайи. Весной 1833 года было получено разрешение на возведение по образцу Царёво-Константиновской церкви города Вятки каменной колокольни. Её высота почти 47 метров. На ней было девять колоколов, самый большой (6389 кг) был отлит в г. Слободском…

С увеличением населения прихода (в 25 его селениях на 1912 год проживало русских – 2095 мужчин и 2153 женщины, крещёных марийцев – 969 мужчин и 1059 женщин) помещение Троицкого храма стало тесным, поэтому лопьяльцы подают прошение об очередном расширении церкви. В значительно увеличенном храме 29 октября 1896 года был торжественно освящён в честь Богоявления Господня правый придел, а 1 декабря 1897 года – левый придел в честь пророка Исайи и святителя Николая.

Богослужения в Троицкой церкви совершались до 1939 года, хотя ещё в начале мая 1935 года с храма были сброшены колокола, а в сентябре 1937 года – и кресты. В разное время здесь размещались сельский клуб, зернохранилище, мастерские машинно-тракторной станции и местного колхоза. Постепенно здание пришло в полное запустение…

Начало положено

Художники из Вятки, других городов России и зарубежья, приезжая на Васнецовские пленэры, посещали и Лопьял, над которым возвышается Троицкая церковь, где крестили Виктора Васнецова и его старшего брата Николая. Пишут храм по-разному: одни живописцы – во всей красе, с крестами и куполами, как это было давным-давно или как, дай Бог, будет в недалёком будущем после завершения реставрационных работ; другие изображали его во всей неприглядной действительности: без крестов, с облупившимися стенами, с тёмными провалами окон и с небом, просвечивающим сквозь обветшавшую обрешётку купола…

Хотя уже издалека видны перемены последнего времени. Например, крест под золото на обновлённой маковке холодного придела, купол которого покрыт оцинкованным железом. Перекрыт и тёплый храм. Но объём необходимых работ настолько велик, что, кажется, даже «всем миром» не справиться с этой задачей. В этом большом некогда селе совсем немного прихожан: молодёжь уезжает в города, да и большая часть людей среднего и старшего возраста, воспитанная в духе атеизма, пока не прониклась верой.

Однако, как говорится, на Бога надейся, но сам не плошай. Местный церковный актив, как это было в старину, собирает средства на восстановление церкви, просит помощи у благотворителей. Уже несколько лет уржумские священники периодически проводят в храме богослужения. А началось всё в 2005 году с инициативы старосты храма Натальи Поляковой, которая с оптимизмом смотрела в будущее. В то время в церкви не было ни дверей, ни окон, крыша протекала… – одним словом, полное запустение! Но священник Андрей Лебедев, тогда благочинный Уржумского округа, поддержал и благословил инициативу лопьяльцев начать возрождение храма.

Сейчас в небольшом отапливаемом помещении под колокольней богослужения совершаются зимой, а летом – в приделе в честь пророка Исайи. Здесь настланы полы, установлен иконостас, изготовлены необходимый церковный инвентарь и мебель, приобретены стройматериалы для дальнейшего ремонта.

Наталья Анатольевна провела меня по храму. В бывшем тёплом приделе, где располагались мастерские, когда-то сгорел трактор, и жар пламени погубил остатки росписи. Лишь в некоторых местах на своде просматриваются отмытые от многолетней грязи и копоти лики Христа, святых и ангелов. Стены храма сохранились достаточно хорошо: умели в те времена делать качественный кирпич и вести добротную кладку! Несколько хуже обстоит дело с колокольней, здесь разрушения, произведённые непогодой и временем, более ощутимы: выкрашивается кирпич, сгнили деревянные конструкции, а часть жестяной облицовки колонн давным-давно растащили неверующие местные жители. Также исчезли и металлические решётки с церковной ограды.

И всё-таки начало положено.

Побег тянется к солнцу

Бессмертие… Мы, живущие через десятилетия после художника Виктора Васнецова, знаем и помним творения рук его: картины, росписи, здания, построенные по его проектам. Всегда помнят о своём знаменитом земляке и на его малой родине: в Уржуме и особенно в Лопьяле.

«Вятское Васнецовское кольцо» – так называлась программа по восстановлению памятников культуры и архитектуры, связанных с именами представителей древнего рода Васнецовых в вятском крае. Но, принятая 3 ноября 1992 года Советом Национальностей Верховного Совета Российской Федерации, она не была до конца реализована из-за нехватки средств. Предполагалось даже открыть специальный экскурсионный маршрут по этим достопримечательностям. В число подлежащих реставрации входила и Троицкая церковь села Лопьял, где священником более пяти лет служил Михаил Васильевич Васнецов.

В селе Лопьял продолжает работать историко-краеведческий музей имени В.М. Васнецова, жаль, что посетителей в последнее время в нём всё меньше и меньше.

Благодаря многолетним упорным трудам и заботам ветерана труда Василия Васильевича Ширяева, в его экспозиции представлены подлинные старинные вещи: домашняя утварь, национальная русская и марийская одежда, различные документы. Всё это позволяет посетителям ощутить себя в том далёком времени, когда на этой земле родился маленький Витя, ставший впоследствии большим человеком, прославившимся на весь мир живописцем.

Несколько лет В.В. Ширяев шёл к этому, добился поставленной цели, и в мае 1988 года музей встретил первых своих посетителей. Помню, что первоначально он располагался в двух небольших комнатах сельского Дома культуры. На самом деле, можно сказать, что он ютился здесь. Скученность вещей не позволяла хорошо разглядеть их. На фасаде здания была укреплена мемориальная доска, свидетельствующая, что здесь, в Лопьяле, 15 мая 1848 года родился Виктор Михайлович Васнецов.

Сейчас музей размещается в более просторном здании бывшей школы. На стендах в светлых залах – экспонаты, рассказывающие о великом русском художнике. Посещают музей и взрослые, и дети…

В музее много картин. Здесь разместились полотна известных земляков Ивана Ефимовича и Александра Ивановича Веприковых, наследников живописного дара прославленного рода художников Юрия Алексеевича Васнецова и его дочери Елизаветы Юрьевны, других живописцев, рисунки учеников Лопьяльской средней школы.

Почётное место занимает большое полотно А.И. Веприкова «Васнецовские берёзы». Написано оно более тридцати лет назад в селе Рябове. Это как немой укор тем людям, которые изуродовали не только эти деревья, но и васнецовскую усадьбу, церковь да, наверное, и память о тех великих художниках. Эта картина ещё и как предостережение потомкам: берегите прошлое, чтобы не вкладывать потом в разрушенное в десятки раз больше. А такое, увы, у нас случается нередко. Но на старом стволе отросла молодая веточка. Побег тянется к солнцу. В нём есть жизнь, значит, и мать-берёза ещё не погибла, даёт ему соки. Так и память о роде священников Васнецовых, об их служении Господу и людям, рано или поздно воскресит из небытия то, что на долгие годы было забыто…

Владимир ШЕИН,

Уржумский р-н