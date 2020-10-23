Лучший сельский блогер России – из Вятки

Елена Смертина из Кировской области ведёт несколько любопытных аккаунтов в Инстаграм. Она рассказывает о жизни в любимой вятской сельской местности. На её страничках указано, что девушка «живёт по соседству с волками», а «контент для подписчиков делает в огороде». Кстати, подписчиков у неё – более пяти тысяч.

На днях на почту Елены пришло сообщение о победе во всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая родина». Смертина заняла второе место в номинации «Сельский блогер». По словам девушки, два месяца назад она подала заявку на участие в этом конкурсе, но о победе, даже не думала.

– Было важно само участие. В заявке написала о себе, своём увлечении Инстаграмом, который веду на протяжении двух лет. Всё отправила и забыла, – рассказала Елена.

Блогер очень удивилась, когда на почту пришло сообщение о победе. К слову, среди участников конкурса было более трёх тысяч человек. Диплом жительнице Кировской области подписал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Памятные подарки и оригинал диплома активной девушке должны быть вручены в конце года.