Лыжный старт в 2020 год привлёк почти тысячу человек

– Девочки, работаем! – тренеры активно подбадривают юных лыжниц на верхошижемской трассе. И их подопечные, и все, кто собрался накануне 2020 года в спортивно-оздоровительном центре «Шижма» – профессиональные спортсмены, любители активного образа жизни – были единодушны: такие соревнования – отличный старт в следующий новый год.

Новогодняя лыжная гонка проходит в Кировской области регулярно с 1981 года. С 2007 года она проводится на Кубок губернатора Кировской области. Последние несколько лет состязание организуют в новом формате в соответствии с мировыми стандартами высококлассного спортивного мероприятия. Не случайно интерес к этому лыжному старту стабильно высок. Гонка привлекла более 900 человек из разных регионов России: Кировской, Нижегородской, Московской, Владимирской, Тюменской, Костромской, Воронежской областей, Красноярского края, а также республик Марий Эл, Чувашия, Татарстан.

– Эти масштабные соревнования ежегодно объединяют огромное количество людей, любящих спорт и живущих спортом. Это настоящий праздник и огромная радость для всех, – говорит министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

Скорость, азарт, борьба… На старт вышли спортсмены и любители от мала до велика. Самые маленькие в возрасте от трёх до четырёх лет участвовали в забеге на 300 метров. Для них эта гонка стала первой в жизни. «Ребёнку нравится кататься на лыжах, мы решили поддержать, и вот мы здесь. Половину дистанции дочка прошла сама, без поддержки», – рассказывают родители девочки. «Я сама дошла до финиша», – говорит малышка, сидя на руках папы.

Те, кто зарегистрировался на VIP-старт, преодолели дистанцию 1 км, школьники – от 2 до 10 км, мужчины и женщины разных возрастных групп – от 3 до 10 км. Особо популярными стали забеги на 2 и 3 километра у юношей и девушек. «Чтобы занять место, понять, как дальше развиваться в спорте», – пояснила цель участия одна из юных спортсменок. Другие мотивы – у представителей старшего поколения. «Размяться, зарядиться энергией на год вперёд», – улыбаются они. Кстати, самыми старшими участниками гонки стали жители Кировской области Нина Метелёва 1950 года рождения и Владимир Сычёв 1953 года рождения.

– Спасибо всем, кто стоял за организацией такого масштабного спортивного мероприятия, как новогодняя лыжная гонка на Кубок губернатора, и праздника в целом. Всем, кто непосредственно работал на морозе: судил спортсменов, был волонтёром или просто создавал всем праздничное настроение, – поделились в соцсетях участники стартов.

Как отмечают в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области, лыжные гонки являются для региона базовым видом спорта, который активно развивается, и все, кто участвует в новогоднем забеге, вносят свой вклад в сохранение лучших традиций.

Фото: vk.com.shizhma