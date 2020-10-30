Льготная ипотека взбудоражила рынок в Кирове

В России продлили действие программы льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках под 6,5% годовых.

Изначально она, стартовав в апреле по поручению президента России Владимира Путина, планировалась к реализации до 1 ноября, однако результаты оказались столь впечатляющими, что власти решили продлить её до 1 июля 2021 года.

«Первичку» поддержали

Как и прежде, максимальная сумма кредита по льготной ипотеке для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, программа помогла как жителям, так и строительной отрасли, столкнувшейся с падающим спросом на жильё и оттоком денег россиян из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. По состоянию на 8 октября банками по этой программе одобрено около 500 тысяч заявок, заключено 224 400 кредитных договоров на 630,8 млрд рублей.

В свою очередь региональные показатели подтверждают выводы федеральных экспертов.

– Безусловно, внедрение программы льготной ипотеки положительно сказывается на развитии жилищного строительства в Кировской области. Благодаря программе с апреля 2020 года активизировался рынок ипотеки. Количество нереализованного жилья у застройщиков во введённых в эксплуатацию домах сократилось на 40 процентов, – рассказали в министерстве строительства Кировской области.

Всего за 8 месяцев 2020 года в регионе выдали 9 609 ипотечных кредитов на сумму 63,7 млрд рублей, что составляет 114% к уровню прошлого года. Благодаря программе льготной ипотеки средневзвешенная процентная ставка снизилась с 9% до 7% годовых.

Безусловно, поддержка строительной отрасли за счёт спроса на первичное жильё – весомый аргумент в пользу продления программы.

– Благодаря государственной поддержке ипотека стала более выгодной, и люди, которые планировали покупку жилья, решили воспользоваться этим срочным предложением, ведь изначально программа планировалась до ноября. Мы поддержали этот оффер, рассказывали о выгоде ипотеки с господдержкой в нашей PR-кампании, проведённой совместно с банками. В сегментах «Комфорт» и «Комфорт+» увеличилась доля ипотечных продаж жилья. Сегодня девять из десяти наших сделок по продаже квартир – ипотечные, – рассказывает директор по маркетингу группы компаний «Железно» Дмитрий Павлов.

Действительно, многие в условиях пандемии захотели решить квартирный вопрос за счёт ипотеки с выгодной ставкой. По словам представителя компании, темпы продаж жилья также растут.

– Мы ожидали спада спроса в первом и втором кварталах 2020 года в связи с вводом карантинных мер в стране. Но этого не произошло. Наоборот, мы фиксируем увеличение объёмов реализации недвижимости, что объясняется современной доступностью ипотеки, а также в незначительной мере решением людей инвестировать имеющиеся средства в выгодный проект, – уточнил Дмитрий Павлов.

Спада не произошло

Однако ряд экспертов считает, что одним из последствий продления программы может стать рост цен на жильё.

– Уже сейчас мы видим подъём цен в большинстве регионов страны, что в некоторых случаях может быть даже обусловлено дефицитом предложения, – говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Иными словами, квартиры быстро разбирают, рынок не успевает за спросом. «Господдержка простимулировала людей принять решение о покупке квартир, но строительная отрасль не имеет мгновенной реакции. Нельзя взять и быстро поставить на рынок необходимое количество продукта», – отметили в одной из кировских строительных компаний.

Это подтверждают в Кировстате. По итогам января – сентября 2020 года наблюдается снижение темпов жилищного строительства (без учёта жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Руководители организаций отмечают высокий уровень налогов, недостаток заказов на работы, неплатёжеспособность заказчиков.

Тем не менее в условиях продлённых руководством страны низких ипотечных ставок спрос на новостройки сохранится в ближайшее время. По мнению экспертов, это даст гражданам возможность накопить больший первоначальный взнос, что позволит снизить и сумму кредита, и ежемесячный платёж.

В свою очередь региональное правительство содействует застройщикам в обеспечении жилищных проектов транспортной и коммунальной инфраструктурой. Так, до 2024 года планируется привлечь 2,8 млрд рублей из федерального бюджета на строительство 11 улиц в новых микрорайонах Кирова и обеспечение инженерными сетями коммунальной инфраструктуры.