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Льготникам региона продлено право на бесплатный проезд на электричках

Правительством Кировской области принято постановление, согласно которому региональным льготникам (ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий), а также детям в возрасте от 5 до 7 лет в 2020 году продлено право на льготный (бесплатный) проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Тамара Полыхаева Слайдер, Экономика

Ветеранам труда, лицам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, право на оплату проезда в размере 50% стоимости предоставлено с 15 апреля по 15 октября 2020 года при условии, что среднемесячный доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Кировской области. В настоящее время величина составляет 15 495 рублей.

Труженикам тыла установлено право на оплату в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 15 апреля по 15 октября 2020 года вне зависимости от дохода.

Реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, будет предоставляться бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в течение всего 2020 года при условии, что среднемесячный доход гражданина не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кировской области.

Детям в возрасте от 5 до 7 лет установлено право на оплату 50% стоимости проезда в течение всего года вне зависимости от доходов родителей.

В региональном министерстве социального развития сообщили, что для определения права на льготный проезд гражданам (их представителям) необходимо обращаться в органы социальной защиты населения либо в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт и фотографию размером 3х4 см. Гражданам, которым право на льготный проезд определяется с учетом доходов, необходимо также представить справку о доходах с места работы за три последних месяца, предшествующих месяцу обращения (в случае осуществления ими трудовой деятельности).

Как уточняет пресс-центр правительства региона, при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения необходимо предъявить справку о праве на льготный или бесплатный проезд, выданную органом социальной защиты населения.

– За 2019 год правом на льготный (бесплатный) проезд воспользовались свыше 11 тысяч жителей Кировской области, – отметила министр социального развития региона Ольга Шулятьева.

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Тамара Полыхаева

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