Людмила Безверхова: слово об Учителе

С 1973 года работает в ВятГУ. Является организатором и научным руководителем Архитектурного студенческого центра, автором множества научных и творческих работ, посвящённых старой Вятке. 11 февраля Людмила Борисовна отметила свой юбилей…

Наверное, каждый участник Архитектурного студенческого центра (в прошлом – Студенческого архитектурно-конструкторского бюро) пронесёт через всю жизнь личные воспоминания творческого общения с настоящими Учителями – четой Безверховых: Геннадием Михайловичем и Людмилой Борисовной. Их имена и архитектура вятской земли воспринимаются как нечто целое, пронизанное чувством преданности и любви к кафедре, университету, городу, России.

Традиция кафедры архитектуры – в каждом студенте видеть прежде всего личность, человека с непременной перспективой роста. Секрет обучения – вдохновить, окрылить, заставить поверить в свои безграничные возможности, в то, что всё получится. И всё получается!

«Я должна учиться здесь!»

Выбирая после школы учебное заведение, я хотела найти то самое, именно своё место. Бродя робким шагом абитуриента, заглянула туда, где и сегодня находится Архитектурный центр кафедры – «родной дом» Безверховых. Спиной ко мне за кульманом, перед огромным метровым подрамником в домашних тапках сидел кудрявый парень, студент-дипломник, и вычерчивал иконостас православного храма невероятной красоты. Рядом стояла чашка кофе, фоном звучало радио. «Вот оно – моё место. Я должна учиться здесь!» – пронзило и осенило.

Пройдя путь вступительных экзаменов я, как большинство студентов-строителей, познакомилась с Людмилой Борисовной на её лекциях по истории архитектуры. Тетрадь с рисунками пирамид, греческих ордеров, Колизея, пятикупольного православного храма и других памятников архитектуры, неумело перерисованных с доски, со словариком архитектурных терминов, я храню и перелистываю, как реликвию, бесценный трофей, добытый в студенческие годы.

Каждый год обучения я обещала моему Людмиле Борисовне сдать все предметы экстерном и прийти работать в Архитектурный центр, но нагрузка студента-строителя позволила сделать это только на четвёртом, преддипломном курсе. И началось…

Выставки, фестивали, архитектурные встречи, съёмки фильмов, защиты дипломных проектов, экскурсии и поездки на университетском автобусе по вятским городам и сёлам. Обязательный ритуал выездов – конфета «Взлётная» перед стартом. А затем пешеходные многочасовые экскурсии с посещением музеев, храмов, исторических зданий. Поездки в Великорецкое… Они были весной, зимой, осенью и обязательно – в первые дни лета как награда всем по окончании учебного года. Осмотр свежевыкрашенных храмов, готовящихся к встрече крестного хода, купание в купели и умывание святой водой, общение с батюшками и, конечно, походное чаепитие на залитой солнцем поклонной горе – малоизвестной архитектурной точке, с которой виден весь Великорецкий град. Людмила Борисовна с букетом ромашек, в больших черных очках, под ажурным белым зонтиком, сопровождавшая свой рассказ фотографиями и подлинными чертежами…

А в Архитектурном центре – всегда тепло, всегда весело, всегда чай, иногда даже без сахара, но обязательно красиво – на скатерти и под чашечкой – салфетка. А за чаем – разговоры, вновь и вновь об архитектуре, об учёбе, о Вятке.

Силами студентов двигать недвижимое

Всё лето 2002 года на преддипломной практике мы с девчонками из центра обмеряли бездействующую тогда Царево-Константиновскую церковь на ул. Свободы. Вычерчивали фасады и были уверены, что архитектурная часть диплома уже готова, хотя до защиты был целый год. А в сентябре мы поехали на экскурсию в Слободской, и Людмила Борисовна показала нам огромный, занимающий целый городской квартал Христорождественский монастырь, тогда ещё находившийся в удручающем состоянии. Здания монастыря занимали военная и пожарная части. На железных зелёных воротах были красные звёзды, на территории – военная техника, в алтаре главного храма – комиссионный магазин… Огромный пробитый купол, заросший березами толщиной с руку, стонал от боли и, как нам казалось, был обречён. Мы были в полном унынии, все притихли, а Безверхова сказала: «А слабо монастырь взять на диплом?» И начала рассказывать, как мы сделаем проект и белоснежный макет этого монастыря, покажем городу, и сразу найдутся те, кто сможет его восстановить. Я тогда и поверить не могла, что через каких-то два года после защиты нашего проекта монастырь, и правда, начнёт оживать и возрождаться. Что силами студентов можно двигать недвижимое, можно всё! И это ощущение безграничных возможностей я несу через годы, стараясь вселить его в новые поколения студентов.

После окончания вуза я просто не смогла уйти – осталась преподавать на любимой, ставшей родной кафедре архитектуры и градостроительства, рядом с моими учителями. С лёгкой руки Людмилы Борисовны в 2005 году поступила в аспирантуру в Москву и мы на пару стали часто ездить в столицу, выступая на конференциях, участвуя в архитектурных фестивалях и Рождественских образовательных чтениях. Москва с Безверховой – это особенная Москва! Я научилась бродить по её древним улочкам, многочисленным святыням и музеям, чувствовать её запахи, дышать Москвой, любить Москву.

В поезде – ночные разговоры под стук колёс до самого утра в предвкушении встречи со столицей. Людмила Борисовна всегда читает вслух или беседует и вяжет крючком, а я с интересом слушаю, слушаю, слушаю… По приезде первым делом, спешим на Красную площадь, чтобы помолиться за успех поездки в древней Казанской церкви, стоя под куполом которой чувствуешь дыхание русских царей за спиной. Чтобы пройти с замиранием сердца по мощеной площади мимо ГУМа под бой курантов Спасской башни и обязательно поклониться вятской святыне – красно-белой маковке Покровского собора – предела Николы Великорецкого. Дальше – целыми днями на ногах по Москве, в бесконечном творческом общении. Вечером, конечно, Малый театр с незабвенной классикой на сцене. Ночью в гостинице много разговариваем, смеёмся, читаем, строим планы на будущее, пьём сначала чай, потом кофе с мягким миндальным печеньем, потом снова чай. В последний день, перед поездом, летим в Художественную галерею к Илье Глазунову. А в поезде снова ночные разговоры, чтение добытых в поездке книг. В командировках с Безверховой легко, интересно, весело, просто…

Ночь перед защитой диплома

Шуточное вятское «ну что вы шунькаетесь?» подгоняло в работе не одно поколение студентов. Ночь перед дипломными защитами проходила всегда в университете. Клеим, чертим, режем, носимся по коридорам с планшетами, спим от усталости на партах, а Безверхова, работая на равных со студентами, всегда весела, свежа, бодра и обязательно в белом, угощает нас грузинскими вкусностями (она ещё и готовит отменно). Главный вопрос учителя за день до защиты, обескураживающий полностью студента-дипломника:

– А в чем ты завтра пойдешь?

– Что и это важно?

– Это в первую очередь! Главное – ПОДАЧА!

Я только сейчас понимаю, что правились и выравнивались в этой работе не только планшеты, макеты и тексты. Мы научились трудиться качественно, профессионально, с чувством ответственности за всё, что ты делаешь. А итог работы – удивление, что всё это сделал ты. Сделал то, на что никогда бы не решился, если бы не вера в твои силы Учителя.

* * *

В этом году сплошные юбилеи. И нашей дружбе с Людмилой Борисовной, дружбе учителя и ученицы, преподавателя и студента, научного руководителя и аспиранта, наконец, коллег – тоже уже 20 лет!

Недавно, работая над очередным проектом, меня одёрнули: «Вы слишком эмоционально смотрите на объект! Так не надо». А меня… так научили: всё делать слишком тщательно, слишком ответственно, с настоящими человеческими эмоциями, воспринимая жизнь «слишком близко к сердцу». По-другому просто не получается. Спасибо, любимый Учитель за это! И с днём рождения!

Ксения БРЫЗГАЛОВА,

старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ВятГУ, руководитель АСЦ