Майкл Герцен отметил день рождения прапрадеда

День рождения известного русского писателя отпраздновали в США в тихом семейном кругу праправнук Майкл и его супруга Маргарита Герцены. Об этом сообщили в кировской библиотеке имени А.И. Герцена.

— Впервые Майкл и Маргарита приехали к нам в апреле 2012 года по случаю 200-летия Александра Ивановича Герцена. Удивительная открытость, интеллигентность, любовь к России, её истории и литературе положили начало нашей дружбе, — рассказали в областном хранилище знаний.

На этой неделе потомки писателя поделились с библиотекой рассказом о том, как отметили очередной день рождения автора знаменитого произведения «Кто виноват?». Несмотря на карантин, в их доме в Редвуд-Сити (штат Калифорния) собралась семья и были подняты бокалы «за здоровье всех работающих и сохраняющих изумительную историю этого русского мыслителя, издателя, писателя, политического деятеля, любящего сына, отца и деда». Герцены шлют кировчанам сердечный привет и надеются на новые встречи.

К слову, во время недавнего визита потомков писателя в Киров их потчевали пирожками, которые испекли сотрудники Герценки. Майкл тогда впервые оказался в областной столице, и ему всё понравилось.

— Это очень хороший город и люди приятные, они приняли нас на самом высшем уровне, с таким приветствием, это просто потрясающе. У меня просто нет слов! — поделился праправнук писателя впечатлениями в интервью Государственному архиву Кировской области. — Я путешествовал очень много и нигде не встречался с такими людьми открытыми и с такой теплотой, которую нельзя потерять, это уникально для нас.

Кроме того, Майкл Герцен был восхищён техническим оснащением и атмосферой библиотеки имени

А.И. Герцена, назвав её одной из лучших региональных библиотек, которая может стоять в одном ряду со столичными. Он искренне чтит труд кировчан по сохранению памяти о его прапрадеде. Впрочем, и Вятка продолжает беречь следы ссылки опального интеллигента, присутствие которого сделало её историю богаче и самобытнее.

Фото: vk.com/herzenlib