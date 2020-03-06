Майор полиции Елена Бутакова: «Тяжелее всего, когда уже не можешь ничем помочь детям»

Старший инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Кумёнский» со своими коллегами пришла на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.

В полицию поступил сигнал: мать двух малолетних детей, состоящая на профилактическом учёте в органах внутренних дел, уже не первый день отсутствует у себя дома. Это вызвало у стражей порядка тревогу за малышей. Детей не оказалось ни по месту жительства бабушки, ни по адресам других родственников и знакомых.

Приехавших полицейских частный дом в село Быково встретил навесным замком на входной двери и полным отсутствием признаков жизни. В доме не горел свет, не было слышно работающей бытовой техники.

Результаты поисков женщины к успеху не приводили. Нашёлся односельчанин, который, по его словам, подвозил гражданку до райцентра пару дней назад. Одну, без детей. Значит, дети села не покидали, – такой вывод напрашивался сам собой.

Старший инспектор Елена Бутакова и её коллеги вернулись к дому. Открыли форточку одного из окон и услышали детский плач…

Через двери хозяйственной постройки стражам правопорядка удалось пробраться внутрь, где они обнаружили 9-месячную девочку и её 2-летнего брата. Без взрослых (а значит, без приготовленной пищи и в нетопленном доме) они провели около трёх дней.

Загулявшую мать нашли через сутки, когда она направлялась в винный магазин. За оставление детей в опасности в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

– Самое страшное в нашей работе – это видеть гибель детей. В прошлом году был найден замерзший подросток, возвращавшийся в нетрезвом виде с дискотеки…

Совсем другое настроение, когда удаётся предотвратить беду. Однажды двух малышей удалось вовремя изъять из опасной обстановки и отправить в дом малютки.

Главная задача старшего инспектора по делам несовершеннолетних Елены Бутаковой – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В полиции (а точнее, в милиции, как тогда назывались органы правопорядка) Елена Геннадьевна с 2006 года, когда вводили ставки школьных инспекторов ПДН. Бутакова пришла туда, окончив Орлово-Вятский колледж по специальности «юрист», Вятский государственный педуниверситет по специальности «учитель истории и обществознания».

Так с тех пор и служит, отвечая не только за свою территорию, но и за результаты работы инспекторов по делам несовершеннолетних всего межмуниципального отдела, куда кроме Кумёнского входят ещё Богородский и Унинский районы.

Последний случай стал лишь поводом к нашему знакомству с Еленой Геннадьевной. Предотвращенная благодаря её профессиональным качествам и интуиции трагедия вызвала общественный резонанс. Сейчас решается вопрос о поощрении майора полиции наградой. А мы поздравляем Елену Бутакову с Международным женским днём и желаем успехов в службе, которая стоит на защите детей.

Сергей БАРАНЦЕВ