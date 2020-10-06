Максимально раскрыть таланты ребёнка

У кировских детей от 5 до 18 лет появилась дополнительная возможность посещать кружки, секции, музыкальную или спортивную школу за счёт средств государства. Об этом подробно рассказал на пресс-конференции первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов.

«Закрепить» деньги за школьником

В области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая позволит «закрепить» за ребёнком денежные средства, необходимые для оплаты обучения по дополнительной общеразвивающей программе.

Как отметил Дмитрий Курдюмов, это очень важный почин, за которым большое будущее, поскольку новая система позволит ребёнку максимально проявить свои таланты.

Первый зампред напомнил, что до этого года бесплатные кружки действовали только в муниципальных образовательных организациях в рамках госзаданий. В этом году за счёт средств бюджета к реализации программ дополнительного образования получили доступ организации разных форм собственности, в том числе и частные. Но только при выполнении ряда обязательных условий: организация дополнительного образования должна быть лицензирована, а предлагаемые ей образовательные программы оценены экспертным сообществом. Только тогда её включат в перечень программ, по которым ребёнок может дополнительно заниматься за счёт бюджетных средств.

Физик или лирик?

В выборе направления допобразования важно учитывать мнение родителей. Но что ни говори, чаще с ребёнком общаются всё же педагоги и классный руководитель, которые более точно знают уровень подготовки своих учеников, подмечают их наклонности и таланты ученика и могут подсказать родителям, куда лучше отдать их чадо. Поэтому по инициативе нашей области, как пояснил Дмитрий Александрович, в выстраивании индивидуальной траекторий развития ребёнка усилена роль классных руководителей. Они станут своего рода координаторами при выборе дополнительной образовательной программы. У педагогов в системе ПДФО открыты личные кабинеты, где они могут высказать своё мнение о том, какие именно кружки и секции ближе ребёнку по его складу ума и характера.

Как проинформировали на пресс-конференции, систему персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) детально обсудили на совещании с директорами школ, главами администраций, управления образования каждого района, где приняли решения об обучении классных руководителей работе в новой системе. И на данное время областным институтом развития образования проучены боле 7 тысяч классных руководителей. В 170 школах они уже провели родительские собрания в режиме онлайн, где разъяснили родителям, что такое система ПФДО и как ей пользоваться, раздали анкеты для изучения пожеланий родителей. В результате 17 тысяч родителей учли мнение педагогов в выборе образовательных программ.

— Сертифицированная и занесённая в региональный навигатор программа, выбранная ребёнком, оплачивается средствами сертификата. Неважно, в музыкальной школе занятия или во Дворце творчества. Ребёнок может там учиться либо в рамках госзадания, либо в рамках ПФДО. Родителям важно понимать, что стоимость сертификата не влияет на стоимость образовательных программ. Есть свой порядок расчета стоимости образовательных услуг, который распространяется и на частные структуры. Но тут главное не экономика, а то, что программа будет бесплатна для ребёнка, — отметил первый зампред.

Как получить сертификат?

На базе Дворца творчества–Мемориал создана информационная система- Региональный навигатор, содержащий сведения о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в области.

К слову, прошли оценку экспертов 149 программ, которые будут реализованы за счёт сертификата. Проходят экспертную оценку ещё около 400 программ. В целом в системе ПДФО зарегистрировано уже около 25 тысяч детей, которым уже выданы сертификаты.

Ограничений на выдачу сертификатов нет. Нужно либо самостоятельно подать электронное заявление через навигатор, либо обратиться в образовательную организацию, которую выбрал ребёнок, и специалист поможет в оформлении сертификата. Выдача и активация сертификата происходит по месту прописки ребёнка. Если ребёнок учится не по месту прописку, для получения сертификата на посещения кружка в другом районе достаточно справки из школы.

И что важно знать родителям, их сын или дочь в течение учебного года могут переходить из одного кружка в другой, если не угадали с первоначальным выбором. Но только в том случае, если эта программа занесена в навигатор – средства на обучение перенаправят на счёт оказывающей услуги организации.

Пока нововведение действует только в 24 муниципальных районах, но со следующего календарного, а не учебного года, система будет распространена на всю область.