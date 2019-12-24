Максим Дунаевский о телепроектах, талантливых детях и об отсутствии учеников

Накануне новогоднего губернаторского вечера и выступления Вятского симфонического оркестра имени Раевского в Кировской филармонии гость города – известный композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский встретился с журналистами.

– Если быть точным, я уже в третий раз в Кирове. Здесь великолепная филармония, прекрасный зал. Будем стараться, чтобы и сегодня публике было приятно провести этот предновогодний вечер с хорошим настроением, — открывая встречу, заявил маэстро. – Немного расскажу о нашем проекте. Несколько лет назад совместно с эстрадно-симфоническим оркестром столицы под управлением Андрея Балина мы подготовили новогодний мюзикл, который получился достаточно весёлым. И после этого стали часто выступать вместе с этим коллективом, со смешанным оркестром под руководством Балина, с разными выдающимися солистами, такими, как Долина, Харатьян, Боярский, Муравьёва… Программа практически «населена» звёздами. Но это в Москве. Везти же звёзд в регионы достаточно проблематично – они всегда заняты и, кроме того, очень дорого стоят. Поэтому родилась идея: в каждом городе, где есть оркестр, а оркестр есть практически в каждом большом городе, подготовить программу с местными солистами, прошедшими определённый кастинг. И вот Андрей Полиславович Балин взял на себя такую обязанность: приезжать чуть раньше и готовить программу с местными солистами. Таким образом, мы делаем повтор программ, которые у нас идут в Москве, с той лишь разницей, что происходит замена солистов. Для местных исполнителей, уверен, это очень здорово: работая с таким замечательным дирижёром, они поднимаются в своём мастерстве. Вот такой интересный проект, такой авторский концерт мы и предлагаем нашему зрителю.

– Ваше отношение к музыкальным проектам на телевидении, таким, например, как «Голос»? – прозвучал один из вопросов.

– Вообще, любой телевизионный проект, связанный с голосами, с вокалистами, я приветствую, — сказал Максим Исаакович — Потому что это определённый путь, «окошечко» для молодых. Возможность пробиться. Но при этом я их разделяю. Такие проекты, как «Голос», или «Ты – супер!», или тем более детский проект, который в этом году сильно себя оскандалил, – все коммерческие. Они имеют мало отношения к тому, чтобы продвигать людей. Не люблю делать экскурсы в нашу историю, но тем не менее приходится. Возьмите проекты, которые были в Советском Союзе – «Алло, мы ищем таланты» или «Шире круг»… Они давали возможность людям заявить о себе. А что дают проекты сегодня? Вы можете назвать хоть одного певца, который после проекта стал настоящей звездой? Наверное, не сможете. Всё это искусственно. Это коммерческие проекты. Но всё же есть среди проектов и хорошие. И один из них возглавляю я. Это проект «Новая звезда» на канале «Звезда», который курирует министр обороны Сергей Шойгу. А всё, что он курирует, имеет хорошее продолжение и успех. К сожалению, таких людей у нас в стране мало. Это абсолютно честный проект, честный конкурс для всех регионов страны. В том числе от вашего региона всегда бывают выступающие. По-моему даже два исполнителя: от города и от региона. И никто на жюри не давит. Никаких денег нам не предлагают. И мы спокойно работаем. Даже когда я спрашиваю мнение продюсеров, они в ответ одно: «Мы вам ничего говорить не будем. Ничего! А то потом журналисты скажут, что мы на вас давили…» Вот этот проект настоящий – там нет никакой коммерции. Но при этом мы никого не берём ни в какой продюсерский оборот. Казалось бы, это плохо. Надо бы исполнителей взять. Нет, мы предоставляем исполнителям возможность несколько раз показаться миллионам людей по телевидению, но дальше, ребята, дело ваше. Как вы распорядитесь своей судьбой – только ваш выбор.

– А такие проекты вообще нужны? Например, для одарённых детей…

– Режиссёр и актёр Ролан Быков однажды сказал замечательную фразу, которую я не могу забыть. Он сказал: «С детьми легче всего – они всегда талантливые». Да, они талантливые, но, видимо, до определённого момента. А потом их портят… Все дети талантливые. И задача взрослых должна состоять в том, чтобы детей раскрыть, если у ребёнка есть тяга к музыке, к пению… Родители, школа или мы с вами должны это поддержать. Другого пути нет.

– У вас есть ученики?

– Это больная тема. В январе мне исполняется 75 лет. Рыбникову – 75, Журбину – 75, Дашкевичу уже было 80, Гладкову – 85, Доге – 85… Всё это известные заслуженные композиторы. Хотя все мы имеем очень хорошее высшее образование, учились у великих педагогов, но никто из нас не призван в строй. Не приглашён ни в консерваторию, ни в гнесинский институт, ни в любой другой институт преподавать и воспитывать своих учеников. Передавать опыт, свой профессио-нализм. Это происходит, к счастью, у актёров. Многие мастера преподают в театральных вузах. Но этого не происходит в кино – и результат мы видим. Отдельные люди, конечно, преподают. Но раньше Сергей Герасимов, Сергей Бондарчук набирали целые курсы. Сегодня ничего этого нет. И за нами никого нет. Это самое страшное… Вы не заметили, что у песен сегодня нет композиторов? Песни пишут продюсеры. Песни с хорошими текстами, трогающие душу, получается, не нужны. Но на концерте вы увидите реакцию публики – она будет петь вместе с нами. Вот что людям надо.