Маленькие звёздочки Вятки

Валентина Иванова – о мальчишках и девчонках, уже прославивших вятскую землю далеко за её пределами.

Несмотря на сложившуюся обстановку, Детский фонд и его друзья провели – с соблюдением всех мер предосторожности – встречу с одарёнными детьми: вокалистами и музыкантами, художниками и спортсменами.

«Горжусь каждым из вас»

25 талантливых ребят из глубинки, интернатных учреждений, многодетных и малообеспеченных семей Детский фонд со своими партнёрами – неравнодушными людьми поддерживает морально и материально, помогает им раскрыть таланты, сделать мечту реальностью.

Программа «Одарённые дети» направлена на оказание благотворительной помощи и поддержки, включая благотворительные стипендии детям из интернатных учреждений, детям с ограниченными возможностями, из многодетных и малоимущих семей.

Приветствуя своих подопечных, а точнее таких родных и любимых мальчишек и девчонок, которые живут вместе с фондом, его руководитель Валентина Иванова выразила огорчение по поводу того, что в этот раз презентация талантов проходит более скромно и при неполном зале в отличие от прошлых лет.

Программа «Одарённые дети» действует в фонде с 1989 года, и не счесть ребят, которым она помогла развиваться и двигаться по выбранной дороге. А ещё – посмотреть мир, поскольку многие стипендиаты – участники всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

– С помощью педагогов, родителей открывали мы маленькие звёздочки и давали им дорогу в большую жизнь. И никто из этой большой армии мальчишек и девчонок нас не подвёл. Многие прославили нашу вятскую землю далеко за её пределами, став звёздами уже российского и международного уровня. И я горжусь каждым из вас, – сказала Валентина Павловна.

При этом напомнила, что для достижения цели требуется огромный труд и упорство, в том числе и за школьной партой. Она посоветовала ребятам быть проводниками идей Детского фонда. А идеи просты и понятны: творить добро и милосердие.

– В ваших школах должны знать о Фонде и принимать участие в наших благотворительных акциях. Кто творит добро, тому воздастся, – сказала Валентина Павловна.

Когда затихает зал

На первый взгляд ребята как ребята. Те же неугомонные мальчики, степенные девочки в сторонке – всё как обычно. Но только до тех пор, как ведущая объявит начало концерта… И мгновенное преображение!.. Звонкие, свободно льющиеся голоса, сложные фортепианные произведения, когда ногам исполнителей ещё и до педалей дотянуться сложновато. И – затихший зал, лишь по окончании выступления взрывающийся аплодисментами.

Валентина Павловна всегда удивляется, как, к примеру, у 12-летнего Матвея Обухова хватает времени на занятия вокалом, музыкой, спортом, танцами. А он только улыбается: бегать на улице его совсем не тянет, хватает выходных, проведённых с семьёй в деревне. Матвей третий год получает стипендию от Фонда. Он выступает на концертах в составе Вятского симфонического оркестра, оркестра народных инструментов. И как вокалист, и как скрипач и пианист. Ребят в семье пятеро. По словам мамы, Ирины Романовны, все они разные. Если Матвей не мыслит себя без сцены, то его брат Елисей с удовольствием работает на земле.

Таня Смирнова учится в школе-интернате для слабослышащих. Она по-настоящему творческая и активная девочка, твёрдо уверенная в своих возможностях. Сейчас она восьмиклассница, стипендиатом фонда является со второго класса. Кроме того, Таня – ещё и московский стипендиат. Со школьным танцевальным ансамблем «Жемчужинка» она объездила полстраны, выступала за рубежом. Любит сама придумывать и ставить танцевальные композиции.

Евгений Труббе, выпускник Верховонданской школы-интерната, сейчас студент Кировского многопрофильного техникума. Вокальные возможности разглядел в мальчишке его учитель Николай Фёдорович Назаров, которому Женя очень благодарен. И помог мальчишке развить способности. Женя выступал на конкурсе «Звёзды детства» в Нижнем Новгороде, Саранске и других городах. Хорошо известен и любим у себя в Даровском районе.

Даша Кожевникова, девятиклассница из Слободского лицея № 9, кроме того, что с успехом занимается в хореографическом ансамбле «Карамелька», пишет стихи. На это её вдохновила бабушка – учитель русского языка и литературы. В настоящее время у девочки выпущено три тематических сборника стихов. Недавно при поддержке Фонда Даша побывала в международном лагере «Артек».

Её землячка, Ирина Серебреникова, с трёх лет увлекается музыкой. С четырёх посещала группу развития при Слободской школе искусств имени Чайковского. Сейчас она ученица 5-го класса фортепианного отделения. Лауреат первой степени международного конкурса «Ты гений» в номинации «Фортепианное исполнительство». Как сама признаётся, музыка во многом помогает в жизни. Исполняя произведения, девочка сама испытывает всю гамму чувств, вложенных автором. В будущем планирует преподавать музыку по классу фортепиано.

Помогайте талантливым!

Катя из приёмной дружной семьи Чумаковых любит быть первой во всём, и это стимулирует её на отличную учёбу. Сейчас ей 17. Занимается флористикой, музыкой, рисованием. И во всех начинаниях девочку поддерживает её дружная семья. А она, в свою очередь, любит помогать родителям, с удовольствием вместе с ними трудится на огороде.

Из многодетной семьи и Серафим Смирнов. У него шесть братьев и сестёр, трое – приёмные. Он учится в музыкальной школе, прекрасно поёт, принимает участие в вокальных конкурсах различного уровня.

Ксения Гущина, Женя Гижевская и Настя Главацких – три подружки из Кировской школы-интерната №1. Все они разные, но их объединяет активная жизненная позиция. Они члены поискового отряда «Долг», спортсменки, волонтёры. Женя имеет даже сертификат «Наставничество. Точка зрения детей». А ещё они часто бывают в приюте для животных, помогают ухаживать за собаками.

Добрые слова можно сказать о каждом из участников встречи. Валентина Павловна уверена, что все они достойны звания стипендиата Детского фонда. А ребята и их родители, в свою очередь, от всего сердца благодарны и Валентине Павловне, в которой души не чают, и друзьям фонда, которые помогают материально. И не формально, а с интересом относясь к жизни и успехам своих подопечных.

В конце встречи ребята получили половину стипендии. А это пять тысяч рублей и подарки.

В заключение доброго праздника Валентина Павловна обратилась к родителям с просьбой помогать и всячески поддерживать своих талантливых детей.