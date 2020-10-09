«Мама-лайф» – проект в защиту детства

Разбудить материнские чувства у женщин, настроенных отказаться от своих новорождённых малышей, или прервать нежелательную беременность; настроить их на верное решение и поддержать, чтобы они не чувствовали себя одинокими в череде жизненных неурядиц; дать возможность ребёнку расти в любви и ласке – всё это составляющие комплексного подхода к профилактике социального сиротства, на что и нацелен проект Кировского центра социальной помощи семье и детям.

Работа на опережение

Профилактика социального сиротства – один из приоритетов в системе соцзащиты. Несмотря на то, что мы далеко ушли от кризисных во всех смыслах 1990-х, сирот при живых родителях, увы, меньше не становится. Как показывает статистика, эта проблема в целом по России значится одной из самых острых. На сегодня из более чем 650 тысяч сирот 70 процентов – это дети, оставленные родителями, которые не хотят или по каким-то причинам не могут их воспитывать. Профилактическая работа в этом направлении вписана в Концепцию государственной демографической политики до 2025 года.

Один из основных факторов, определяющих уровень социального сиротства, – отказ «горе-матерей» от своих детей. Чаще всего такое решение женщина принимает при нежелательной или ранней беременности, жизненной неустроенности, перспективе растить ребёнка в одиночестве. И вовремя проявленное участие к будущим мамам, разъяснение мер социальной поддержки могут кардинально изменить их судьбу и судьбу ребёнка.

Проанализировав ситуацию с социальным сиротством и с отказниками, сотрудники Кировского центра социальной помощи семье и детям, подведомственного министерству соцразвития Кировской области, пришли к выводу, что должны и в силах помочь женщинам принять единственно верное решение. Они разработали и в настоящее время успешно реализуют проект

«Мама-лайф», получивший грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отметила Маргарита Голофаева, директор Центра, при существующей тенденции к росту числа отказников и количества женщин, идущих на прерывание беременности, социальные службы просто обязаны работать на опережение, на предупреждение их необдуманных поступков, о которых они сами будут всю жизнь жалеть. Это и есть задача проекта, включающего целый цикл программ и инновационных технологий.

К старой проблеме с новыми технологиями

Под своё крыло разработчики проекта и их партнёры (а важна именно межведомственная комплексная работа) взяли беременных и уже родивших женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; несовершеннолетних девчонок, оказавшихся в «интересном положении» и без поддержки близких. Работа с ними идёт по разработанным психолого-педагогическим программам и технологиям проекта. И в общении с этими женщинами важны, как считает Маргарита Игоревна, не только поддержка и предоставление различных услуг. Необходимо и формирование в них зрелой материнской позиции, умения самостоятельно решать проблемы, налаживать контакты с родственниками.

Первая из программ, по которой занимаются участницы проекта, – «В ожидании чуда». Она направлена прежде всего на пробуждение и воспитание у беременной женщины материнских чувств, чтобы будущая мама поняла, какую непоправимую ошибку она может совершить, отказавшись от своего малыша. Программа включает музыкальные, психологические и сенсорные занятия. Обязательно используются расслабляющие техники, чтобы женщина окунулась в позитивную эмоциональную среду.

Следующая программа – «Мой малыш», предполагающая формирование ответственного родительства, укрепление детско-родительских отношений.

И, конечно же, специалисты обучают маму грамотному уходу за малышом. С женщиной и новорождённым работает педиатр, с которым заключено соглашение в рамках грантовых средств. Детский доктор учит, как правильно кормить ребёнка, рассказывает о пользе грудного вскармливания и вакцинации, психологических особенностях каждого возрастного периода, помогает преодолевать неврологические моменты. Как подчёркивает Маргарита Голофаева, очень важно, чтобы мама понимала все эти вещи. Даже то, как играть с ребёнком, какие игрушки-погремушки следует выбирать.

«Школа заботливой мамы» больше времени отводит выстраиванию гармоничных отношений с детьми и другими членами семьи; учит, как выйти из непростого послеродового периода; как ухаживать за собой и малышом и не забывать при этом о муже и старших детях, часто ревнующих к новому члену семьи. На этой стадии к общению подключается фитнес-тренер, помогающий мамочкам восстановить физическую форму.

Программа «Уроки мудрой бабушки» – это передача молодёжи опыта старшего поколения по сохранению семейных традиций, ведению хозяйства, воспитанию детей. Её разрабатывало старшее поколение психологов центра, которые обладают и опытом психологической работы, и жизненной мудростью.

Востребована у женщин консультативная служба, где они могут получить совет психолога, доктора, юриста и социального работника.

Совместно с Межрайонным комплексным центром социального обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе, где есть кризисное отделение для женщин, по разным причинам оставшихся без крова, организована кризисная служба «Мама +».

Большое значение в проекте отводится массовым социально-значимым мероприятиям, направленным на укрепление семьи. Уже популярен среди беременных женщин фотоконкурс и конкурс рисунков «Пусти меня в своё сердце».

Под патронажем социальной службы

Желающих участвовать в проекте много. Женщины узнают о нём, обращаясь за помощью непосредственно в центр социальной помощи семье и детям, где досконально выясняются все их проблемы.

– Соглашаются на участие в проекте все, – говорит директор центра. – Не было ни одного случая, чтобы женщина отказалась, сославшись на то, что она сама всё прекрасно знает.

Информация поступает и из перинатального центра, который является партнёром проекта. Заключены соглашения о совместной работе с родовспомогательными отделениями больниц. Беременных женщин, надумавших избавиться от ребёнка, направляют в социальный центр и из женских консультаций. Бывает, обращаются с просьбой вразумить «горе-мать» и её родственники.

– Если сигнал поступает из перинатального центра, специалист выходит в семью, чтобы на месте изучить обстановку и действовать по разработанной в рамках проекта технологии профилактики отказа от новорождённых детей, – говорит Маргарита Голофаева. – Работаем с мамами, которые хоть и забрали ребёнка из роддома, но всё ещё сомневаются в своём решении. Специалист общается с окружением женщины, смотрит её материально-бытовые условия, выясняет, почему возникло желание отказаться от ребёнка, есть ли рядом люди, способные поддержать женщину, поясняет, куда можно обратиться за помощью.

Работает служба ранней помощи при отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями, где уже используют наработанные методики.

Помощь через игру

На средства гранта в Центре социальной помощи семье и детям открыт пункт проката детских вещей «Аистёнок» – на данное время разобраны почти все детские кроватки и коляски. Закуплено необходимое реабилитационное оборудование – мягкие модули, компьютерные программы, используемые в психологической работе. Они направлены на стабилизацию эмоционального состояния, сглаживание стрессовых ситуаций. Приобретены информационные игры, в которые можно играть как в одиночку, так и группой, использовать в качестве тренинга.

– Для нас очень важно, что за счёт проекта мы смогли кардинально улучшить материально-техническую базу. Особенно хороши современные психологические программы. Если проблемы людей среднего и старшего возраста можно вычислить из беседы, то молодёжь, привыкшая к гаджетам, скупа на слова. А эти программы позволяют психологу получить максимум информации. Это уже совершенно иной уровень работы, и женщины это видят, – делится Маргарита Игоревна.

Центр помощи семье и детям является областной информационно-методической и стажировочной площадкой для специалистов по работе с семьёй и детьми, где их обучают наработанным социальным практикам и технологиям. Поэтому можно сказать, что в проекте уже задействованы все отделения социальной службы.

В следующем году специалисты центра пройдут обучение в Санкт-Петербурге по технологиям профилактики отказа от новорождённых. А уже в этом будет организована учёба по работе в проекте с преподавателями медуниверситета.

Работа по проекту идёт с апреля 2020 года и будет продолжена до осени следующего. И сейчас его разработчики подводят промежуточные итоги.

– К сожалению, в настоящее время вся работа с женщинами из живого общения перешла в онлайн. Но они уже перезнакомились; многие, став мамами, перешли в очередную программу. Сразу на первых групповых занятиях ощущалось полное доверие к специалистам. И если раньше мы работали в основном с теми, кто уже находится в кризисной ситуации, то сейчас имеем возможность не допустить её. Мы сумели проанализировать всю нашу работу, систематизировать её и сейчас досконально отрабатываем конкретное направление, чтобы затем наработки нашего пилота транслировать на всю область.

Проектная деятельность многое даёт и самим специалистам, позволяя постоянно двигаться вперёд. Но самое главное – женщины сейчас знают, что они не одни. Это то же социальное сопровождение, которое мы будем разрабатывать в комплексе мер «Развитие эффективных социальных практик, направленных на улучшение условий жизнедеятельности малообеспеченных семей с детьми Кировской области «Семья. Перезагрузка!» – подчеркнула Маргарита Голофаева.