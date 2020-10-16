Матрос «Авроры» подарил личные вещи кировскому музею

Этой ленточке бескозырки с бронзовыми буквами «Аврора» почти 90 лет. Бескозырку выдали вятскому парню Геннадию Бартеву, которого комсомол, как самого активного, отправил в Ленинград для службы на флоте. Так в 1932 году Геннадий попал на «Аврору», легендарный крейсер и флагман революции. Здесь он прослужит матросом около года, останется работать в городе на Неве, потом будет участвовать в Великой Отечественной войне. А после неё вернётся на любимую «Аврору», выжившую, несмотря на фашистские бомбёжки, и станет сотрудником музея, в который превратится к тому времени известный крейсер.

Спустя 30 лет после отъезда из родной Вятки, в 1962 году, Геннадий Бартев, уже капитан 1-го ранга, отправил из Ленинграда посылку с личными вещами в редакцию газеты «Кировская правда». Вместе с ленточкой в ней были синий сатиновыйматросский воротничок «Гюйс» с белыми полосками и серый шерстяной шлюпочный флаг, уже потревоженный молью. Журналисты передали посылку в краеведческий музей. Так предметы, связанные с историейзнаменитого корабля, оказались у кировчан.

– Это мемориальные вещи, принадлежавшие конкретному лицу, участнику войны, нашему земляку, поэтому они, безусловно, имеют историческое значение для музея. Кроме того, «Аврора» – символ советской эпохи, и для любого музея иметь предметы, связанные с этим крейсером, было престижно и почётно. В советское время они не раз экспонировались, сейчас хранятся в музейных фондах, – рассказала сотрудник Кировского областного краеведческого музея, хранитель коллекции текстиля Елена Анфилатова.

Позднее, в 1981 году, ещё один житель области – подполковник Анатолий Власихин передал музею крейсерский флаг, который сам он получил во время посещения «Авроры» в советское время. А однажды к кировским краеведам пришла дочь Азария Петровича Молчанова, служившего матросом «Авроры» в переломном 1917 году. Стал ли он участником революционных событий на корабле, неизвестно. В Петрограде тогда было очень неспокойно, и капитан ввёл жёсткую дисциплину на судне. Матросов не пускали на берег и занимали работой. Когда рабочие устроили демонстрацию у причала, где стоял крейсер, экипаж решил присоединиться к бастующим. Это было в феврале, ну а в октябре раздался исторический выстрел.

После революции Азарий Молчанов покинул «Аврору» и Петроград, вернулся домой в село Ботыли Нолинского уезда. С собой у него было несколько вещей, в том числе белое льняное полотенце для рук, на котором до сих пор виден чёрный штампик с якорем и фамилией Молчановъ. Его и передала дочь Азария Петровича Кировскому областному краеведческому музею в 1976 году.

Так история знаменитого крейсера стала частью истории Кировской области и её жителей.

Фото предоставлены Кировским областным краеведческим музеем, сайтом Госкаталог.РФ.