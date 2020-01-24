Медведи будут ловить «букет невесты» в кировском цирке

После триумфальной победы на престижном фестивале циркового искусства в Монте-Карло (Монако) к нам едет новое шоу циркового продюсера, заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Пять континентов» (0+). В программе, которую с 1 февраля по 1 марта смогут увидеть на арене цирка кировчане, задействованы тигры, лилигры, леопарды, чёрные пантеры, медведи, лошади, верблюды и питоны.

«Феерия на манеже, 120 артистов, более полутора тысяч уникальных костюмов, три часа незабываемого зрелища!» – вот что, как сообщает реклама представления, ждёт зрителей. Ведущими программы станут заслуженные артисты РФ – клоунский дуэт Лада и Александр Сарнацкие.

Одним из самых интересных номеров программы обещают стать «Золотые рыбки»: зрители увидят настоящее морское дно, с рифами, удивительными морскими обитателями, в гармоничную жизнь которого врывается рыбацкий корабль…

«Совместить несовместимое» – такое название получил другой номер, в котором гимнасты в окружении артисток балета на турниках (высота – более 8 метров) представят жонглирование ногами – антипод.

Трюки акробатов на дорожке погрузят в атмосферу роскошного итальянского карнавала, а воздушные гимнасты разыграют историю настоящей любви знакомых с детства персонажей — Мальвины и Пьеро.

Обладательница титула «Принцесса российского цирка» Татьяна Махортова, грациозно вращая 40 хула-хупов, будет балансировать на зеркальном шаре в окружении шести пар танцоров.

Кроме того, на манеже развернётся настоящая свадьба с участием танцующих медведей.

Косолапые хищники будут плясать, ходить на передних лапах, перепрыгивать друг через друга, играть на музыкальных инструментах, ловить «букет невесты», скакать верхом на коне и бережно носить дрессировщицу на лапах.

Силовая пара «Шахматы» покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства: победители 10-го телепроекта «Минута славы: юбилейный сезон» на Первом канале, исполнители рекордных трюков предстанут в образах шахматных королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя.