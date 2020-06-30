Медицинская помощь в шаговой доступности

Глава региона Игорь Васильев посетил новый офис врача общей практики в селе Макарье. Он открылся для практически полутора тысяч человек, проживающих на этой территории. Теперь качественная медицинская помощь стала еще более доступной. В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе появится ещё 9 новых фельдшерско-­акушерских пунктов и 2 офиса врача общей практики.

Новый офис ВОП расположен в отремонтированном помещении по адресу: г. Киров, ул. Проезжая, 36. Он является структурным подразделением Кировского клинико-­диагностического центра. Раньше жителям Макарья и Талицы приходилось ездить в горбольницу № 5 в Коминтерне с несколькими пересадками, затем в поликлинику № 5, тоже на автобусе. Теперь же качественную медицинскую помощь можно получить в шаговой доступности.

– Недавно состоялся Государственный совет с участием президента страны Владимира Путина, посвящённый оказанию первичной медико-­санитарной помощи. Огромное внимание было уделено развитию именно офисов врачей общей практики. Открытие такого офиса в Макарье – настоящий подарок как для медработников, так и для прикреплённого населения, – подчеркнул Игорь Васильев. – Здесь есть возможность провести полноценный осмотр и сделать прививки, документация ведётся в электронной системе, которая функционирует во всех медучреждениях региона. Здесь сделан очень хороший ремонт, и отрадно, что работают молодые специалисты. Что особенно важно, врач общей практики ведёт семью целиком.

Как рассказала заместитель главного врача Кировского клинико-­диагностического центра Софья Войтко, новое подразделение здесь было просто необходимо. Теперь пациенты, не выезжая в город, могут сдать анализы (производится забор крови и мазка), сделать прививки и инъекции, ЭКГ, пройти гинекологический и акушерский осмотр и осмотр врача общей практики, то есть первый этап диспансеризации. Результаты всех исследований выдаются пациентам здесь же.

– Прикреплённое население составляет более 1400 человек, для всех них медицинская помощь стала более доступной, – отметила Софья Войтко. – Здесь расположен процедурный и прививочный кабинеты, смотровой кабинет и кабинет врача общей практики. Работают фельдшер, семейный врач и медсестра.

Новый офис ВОП уже оценили и местные жители. Они отметили, что раньше было тяжело добираться до Коминтерна с пересадками, а сейчас сдать анализы и посетить врача можно практически рядом со своим домом.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Черняева, в текущем году в регионе появятся девять новых ФАПов и два офиса ВОП. У двух офисов врача общей практики (в Нолинском и Уржумском районах) готовность составляет более 90%, а это значит, что в скором времени они примут своих первых пациентов.

– В посёлке Аркуль Нолинского района офис ВОП планируем запустить буквально через месяц, там практически всё готово. Восемь новых фельдшерско-­акушерских пунктов уже начали строить, на девятый ФАП запущен аукцион. Все эти медучреждения появятся в районах области благодаря национальному проекту «Здравоохранение», – подчеркнул Андрей Черняев.

Как напомнил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, первичная медико­санитарная помощь – это приоритетное направление нацпроекта «Здравоохранение».