Медицинскую сестру представят к награде за спасение ребенка

В ходе визита в Кирово-Чепецкий район глава региона Игорь Васильев встретился с медицинским работником. Он отметил мужество и героизм, проявленные женщиной в экстремальной ситуации при спасении утопающего ребёнка.

– Событие, которое произошло в Кирово-Чепецком районе, могло закончиться печально, но ваши смелость и решительность, вовремя проведённые реанимационные мероприятия помогли обернуть ситуацию к благополучному исходу, – поблагодарил Игорь Васильев Надежду Пермякову.

Сама медицинская сестра очень скромно отзывается о своей роли в спасении ребёнка, говорит, что это общая заслуга всех, кто участвовал в оказании помощи и лечении мальчика.

«Брат сразу же ринулся к воде…»

Во время встречи с главой региона она поделилась подробностями того дня.

– Мы с братом были в гостях у отца, когда в дом примчался мальчишка. Он сказал, что на пруду утонул человек, и достать его они не могут. Брат сразу ринулся к воде, а я вызвала «скорую помощь» и отправилась вслед за ним, – рассказала Надежда Пермякова. – Когда я пришла, ребёнка уже достали из воды. Он был без сознания, поэтому я провела искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Мальчишка быстро «завёлся». И когда он пришёл в себя, мы укутали его в байковые одеяла, а затем уже передали «скорой». Я интересовалась, как мальчик очутился в воде, и оказалось, что он ловил рыбу. К счастью, всё обошлось и сейчас он уже дома.

«За спасение погибающих на водах»

Напомним, из Кирово-Чепецкой ЦРБ мальчик на реанимобиле был доставлен в Кировскую областную детскую клиническую больницу, где получил всю необходимую медицинскую помощь специалистов.

Как рассказал главный врач Кирово-Чепецкой ЦРБ Сергей Зонов, сейчас медицинское учреждение готовит документы на представление Надежды Пермяковой к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах», также женщина получит премию.

В ходе встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, а также первым заместителем председателя правительства Кировской области Дмитрием Курдюмовым и министром здравоохранения региона Андреем Черняевым медицинской сестре в торжественной обстановке вручили Почётную грамоту от Кирово-Чепецкой центральной районной больницы.

Фото Александра ПАПЫРИНА