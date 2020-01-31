Максим и Ксения Чадерины поженились в 2005 году, через год у пары родился первенец Иван, а в настоящее время в семье воспитывается уже трое сыновей. Как говорит сама Ксения, они с мужем никогда не задумывались о большой семье, но сейчас готовы родить ещё и дочку.

– У нас перед глазами счастливые примеры наших родителей и старших родственников. Например, мои бабушка с дедушкой вместе уже 55 лет и отпраздновали изумрудную свадьбу, родители со стороны Максима в браке уже 42 года, – поделилась Ксения.

Год назад Чадерины взяли в ипотеку просторную трёхкомнатную квартиру, воспользовавшись материнским капиталом, право на который получили ещё при рождении второго ребёнка в 2013 году. В прошлом году после рождения третьего сына семья Чадериных также получила и региональный материнский капитал.

– Эти средства помогли нам покрыть часть ипотечного кредита, – рассказал глава семейства Максим Чадерин. – Сейчас дома у каждого есть своё личное пространство.

По словам первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова, эта мера поддержки показала свою эффективность – доля рождения третьих и последующих детей с 12% в 2012 году увеличилась до 24% в 2019 году.

Несмотря на воспитание троих детей, Ксения Чадерина успевает работать в продуктовом магазине, а её муж трудится машинистом перегружателя в одной из строительных компаний города. 13-летний сын Иван помогает родителям в домашних делах. Мальчик учится в кадетском классе и успевает заниматься спортом.

По словам мамы, Ваня очень подвижный и активный молодой человек, и к тому же дисциплинированный. Тренируется пять дней в неделю, в школе учится хорошо, тянется к знаниям.

– Если прошу его о помощи, никогда не отказывает: помогает по дому, прививает братьям любовь к труду. Вот поэтому 7-летний Захар и старается быть похожим на старшего брата. В этом году он уже пойдёт в первый класс. Как и брат, Захар увлекается спортом, любит карате, особенно, кекусинкай. А нашему младшему сыну Мирону сейчас два года, – рассказала мама.

В настоящее время семье Чадериных оказываются и другие виды социальной поддержки: например, предоставляется ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребёнком. Напомним, что с 1 января 2020 года по инициативе главы региона Игоря Васильева был увеличен её размер – с 7484 рублей до 10461 рубля. Многодетные семьи получают эту выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Кировской области за II квартал 2019 года. На сегодняшний день эту выплату получают более 7 тысяч семей Кировской области.

Если у Чадериных появится четвёртый ребёнок до 31 декабря 2022 года, то у родителей есть возможность воспользоваться государственной поддержкой, предусматривающей погашение ипотечного кредита, а именно: списание его части в размере задолженности, но не более 450 тысяч рублей.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, в своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин выдвинул ряд новых демографических инициатив. Так, глава государства предложил продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года, причём право на его получение в размере 466 617 рублей будет даваться уже при рождении первого ребёнка. Также Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей, и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

Кроме того, в Кировской области по инициативе губернатора Игоря Васильева семьям, родившим (усыновившим в возрасте до одного года) третьего или последующего ребёнка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, предоставляется региональный семейный капитал – как ещё одна дополнительная мера поддержки семей с детьми. Семья может воспользоваться им в двух формах по выбору. Одной из них является единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, которая не носит целевой характер и может быть израсходована семьёй на любые цели. Вторая форма предусматривает целевое использование – на уплату первоначального взноса либо на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере 100 тысяч рублей с дополнительной возможностью повторного обращения на указанные цели в размере 50 тысяч рублей в случае рождения последующего ребёнка.