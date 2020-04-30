Месячная норма – за один день

Работа кипит и в Кирово-Чепецке. На местном предприятии «Промдез» ежесуточно производят более 10 тонн продукции. Ранее подобный объём выпускали за месяц. Промплощадку посетил министр промышленной политики региона Андрей Перескоков.

– Спрос на дезинфицирующие средства вырос после того, как по всей стране ввели дополнительные меры по противодействию коронавирусной инфекции. Теперь все системообразующие предприятия региона, чтобы не останавливать работу, обязательно должны проводить дезинфекцию. В таких условиях средства, которые производят в том числе и в Кирово-Чепецке, пользуются особым спросом, – отметил министр.

Растворы можно использовать для дезинфекции поверхности, но при этом они не представляют угрозы для здоровья человека. Средство подходит для стерилизации и проведения генеральных уборок, а также для обработки рук.

– Если раньше потребителями нашего средства были только больницы, сейчас ими стали все предприятия. В марте и апреле каждые выходные у нас был дополнительный монтаж мощностей. Теперь мы готовы производить свыше 10 тонн в сутки, в то время как раньше такой объём мы выпускали в месяц, – рассказала министру коммерческий директор предприятия «Промдез» Ирина Аплина. – В скором времени доведём объёмы до 20 тонн в сутки.

По словам дистрибьютора компании Владимира Стародубцева, они работают не только в пределах Кировской области, но и на территории Республики Коми. При этом основные поставки предприятия – в областную клиническую больницу, онкодиспансер, инфекционную больницу, на станцию скорой медицинской помощи и ряд других учреждений региона.

В период, когда весь мир борется с коронавирусом, объединившись, «Промдез» также не остался в стороне – компания оказала безвозмездную помощь, поставив антисептик Управлению Росгвардии по Кировской области и военному комиссариату Ленинского и Нововятского районов города Кирова. После экскурсии Андрей Перескоков поблагодарил руководство предприятия и вручил благодарственную грамоту.