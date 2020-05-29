«Мир радости и печали»

Так называется номинация областного конкурса «Голос ребёнка», посвящённая 70-летию Международного дня защиты детей. Напомним, что организатором конкурса с различными номинациями уже 15 лет является региональное отделение Всероссийского детского фонда.

«Кто сердцем открытым живёт…»

Как говорит председатель Детского фонда Валентина Иванова, с которой мы встретились накануне детского праздника, радует, что ребята больше пишут о «мире радости», нежели о печали и всевозможных пороках и неудачах, которые мешают жить. Рассуждают о своём внутреннем состоянии, предназначении в жизни, о совести и счастье. И нередко в стихотворной форме.

«Общество спасти возможно:

добрым быть совсем

несложно,

верен будь себе сначала,

помоги другим немало»,

— это строки из стихотворения «Стоп обидам» пятнадцатилетней Елизаветы Фадеевой, ученицы кировской средней школы № 27 с углублённым изучением отдельных предметов. «Главное, не быть грубым, а если тебя не ценят, значит, нужно пересмотреть что-то в себе». Эту мысль стремится донести до ровесников автор стихотворения.

Школьники задумываются над тем, как следует вести себя, чтобы к тебе относились с уважением. Их волнует и вопрос, что такое счастье. Как понимает его Александра Кузнецова, ученица этой же школы, счастье — это когда «: мир становится ясным, свежим воздухом дышишь, жизнь наполняется красками».

Её подруга по школе Арина Апасева уверена, что

«…будет счастливым

лишь тот,

кто сердцем открытым

живёт,

чьи мысли, намерения чище,

кто смысл, а не выгоду ищет».

«Учителем нужно родиться…»

Много конкурсных работ посвящено педагогам — ребята пишут о том, каким должен быть учитель и чего они от него ждут.

«Настоящий учитель — это не профессия, это призвание, миссия, если хотите… Чтобы стать учителем, мало получить диплом об образовании, учителем нужно родиться. Но прирождённых учителей мало. Правда, мне повезло. Я однажды повстречался с ними. Это чета Гусевых из сельской глубинки — посёлка Безбожник Мурашинского района. Здесь их знает каждый. И любит. И ценит. Их ученики — это их друзья, их труд, их жизнь. Это бесценно», — пишет в своём сочинении «Миссия — учитель…» Никита Рылов, третьеклассник начальной школы КЭПЛ «Юный гражданин».

Не менее трогательный рассказ о своей бабушке Людмиле Александровне Макаровой, которая 42 года посвятила детям, написал Никита Гаврилов из п. Мурыгино Юрьянского района. Людмила Александровна была воспитателем детского сада в Уржуме, а потом в Мурыгино. Она, как пишет внук, никогда не пересматривает свои награды, которых у неё много, зато часто берёт в руки альбом с фотографиями своих воспитанников, вспоминает, какими они были в детстве.

«Энергичность, доброжелательность, оптимизм, сила духа, преданность спорту и детям — такие качества выделяют Владимира Алексеевича Решетникова из числа друзей «дома на Школьной». Словами, делами, помощью, личным примером он определяет линию защиты детства. Проверено временем!» — пишет о лучшем детском тренере, которого всегда ждут в Слободской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, его воспитанник Сергей Тресков.

— Очень ценно, что ребята и их наставники — учителя из села Синегорье создали свой собственный проект «Грамматика для начинающих», посвятив его сохранению русского языка, его значения для русского человека, — говорит Валентина Иванова.

Что такое детство?

«Детство — это ты!

Детство — это солнышко

и твоя улыбка!

Детство — это радость

и тепло семьи»,

— этим чудным восприятием детства, которое, собственно, и должно быть у каждого ребёнка, поделились семилетний Никита Савинский и его мама, проживающие в п. Мурыгино.

Как отмечает Валентина Иванова, в силах взрослых, сделать детство именно таким — тёплым и солнечным — для каждого ребёнка. И её очень огорчает, что в этом — юбилейном — году из-за ситуации в стране откладываются все праздничные массовые мероприятия, которые детский фонд успешно организовывал все 32 года своего существования. Для детей уже за неделю до самого праздника открывали двери все местные театры и музеи, парки завлекали весёлыми аттракционами и различными конкурсами. Детскому фонду ежегодно удавалось порадовать до трёх тысяч ребятишек, особенно старались пригласить ребят из глубинки, для которых и «чёртово колесо» иной раз было в новинку. И все праздничные мероприятия, как подчёркивает Валентина Павловна, проводились совместно с друзьями фонда за счёт благотворительности.

Валентина Павловна благодарна сотрудникам системы «Глобус», которые не только принимали в своём развлекательном центре до тысячи ребятишек, но и каждого одаривали большим пакетом со сладостями и фруктами.

— Очень жалко, что в этом году пришлось сдать билеты в Москву, куда по приглашению Российского детского фонда ежегодно ездили на праздник 44 мальчика и девочки из интернатных учреждений и приёмных семей, — рассказывает Валентина Павловна. — Детей принимали 18 московских театров, но Альберт Анатольевич Лиханов всегда добивался, чтобы ребята побывали в Большом театре — им в него потом в жизни не попасть. Развлекательная программа была изумительная, надо было видеть, какими счастливыми возвращались ребята домой — это были совсем другие глаза.

Но детский фонд не может допустить, чтобы праздник в условиях самоизоляции прошёл незамеченным. Подарки получат все подопечные фонда — интернатные учреждения, детские отделения больниц.

Валентина Павловна призывает всех родителей, состоятельных и не очень, устроить праздник в каждой семье, чтобы он не прошёл мимо ребёнка.

Линия защиты

— Как председатель регионального детского фонда, как человек, представляющий гражданское общество (член Общественной палаты), я задаюсь вопросом: что мы, взрослые — депутаты, чиновники, учителя, родители, представители общественности — сделали для того, чтобы наши дети жили в тепле и любви, не испытывали насилия, жестокости, равнодушия, лжи? Что сделали для детей за два года «десятилетия детства», объявленного в стране? Это вопрос из вопросов, — сокрушается Валентина Павловна. И добрым словом вспоминает Александра Галицких, который многие годы был своего рода координатором по детству.

А Детский фонд по-прежнему заботит здоровье детей.

— Кировчане, которые участвуют в сборе пожертвований на лечение и реабилитацию детей, часто говорят мне о том, что, судя по наличию наших ящичков для пожертвований, количество ребят, которым требуется помощь, не уменьшается. Почему фонд обращается к населению, предпринимателям, собирая пожертвования? Где государство, когда речь идёт о дорогостоящей операции за границей? Да, мы готовы заниматься благотворительностью и дальше, но неужели спасённая жизнь ребёнка не стоит того, чтобы расходы на себя взяла власть? — говорит Валентина Павловна.

Кроме того, судя по обращениям в Детский фонд, давно следует обратить внимание на изготовление более комфортных детских инвалидных колясок. Да, фонд социального страхования обеспечивает детей этим «транспортом». Но коляски страшно неудобны. И родители, отставив их в сторону, ищут и покупают более лёгкие и удобные в эксплуатации. И опять-таки Детский фонд помогает им в этом «всем миром».

Больным остаётся и вопрос трудоустройства выпускников интернатных учреждений. — Замечательно, что у нас в области их обеспечивают жильём, — говорит Валентина Павловна. — Мы помогаем обставить квартиру, наладить быт на начальном этапе, а дальше цепочка рвётся. Особенно если у молодого человека нет наставника, с которым он нашёл общий язык ещё в интернате. Всё, он теряется во взрослой жизни.

Остро стоит вопрос и по злостным алиментщикам.