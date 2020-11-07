Михаил Судовиков: «Чтобы «белых пятен» в истории становилось меньше…»

Доктор исторических наук, профессор, лауреат Премии Кировской области, руководитель Центра регионоведения Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, профессор Вятского государственного университета Михаил Судовиков отмечает 50-летний юбилей.

Михаил Сергеевич известен как автор статей в Большой Российской Энциклопедии, организатор и научный руководитель международных и всероссийских конференций, научный редактор исторических сборников, автор книг и статей по истории российской провинции, научный руководитель аспирантов.

Накануне юбилейной даты Михаил Судовиков рассказал о пути в науку, своих наставниках и учителях, поделился творческими планами…

– Михаил Сергеевич, если оглянуться назад – могли ли вы представить, что достигнете таких успехов в науке, станете доктором наук, профессором?

– Конечно, в детстве и юности не представлял себя профессором. Мои родители – потомственные железнодорожники. Помню, в школе мы каждый год заполняли анкету, отвечая на вопрос о будущей профессии. И в этом листе я писал, что хочу быть и режиссёром кино, и писателем, и учителем истории. Все эти профессии творческие, и я, получается, недалеко ушёл от своих детских и юношеских мечтаний, ведь то, чем занимаюсь сейчас, тоже творческий процесс…

– А с чего начался путь в науку?

– С учёбы сначала в Кировском пединституте им. В. И. Ленина. Я поступил на исторический факультет в 1987 году и застал преподавателей ещё старой советской закалки. Мои учителя были замечательными, с большой буквы педагогами и учёными. С некоторыми из них и сейчас общаюсь и дружу. Вспоминаем наш факультет, например, с Юрием Михайловичем Рябовым, а Юрий Михайлович Кузьмин, наш декан, часто читает лекции в Герценке. Это была хорошая школа!

Уже на втором курсе преподаватель истории России периода феодализма Виктор Валентинович Низов направил меня в архив с серьёзной научной темой. С этого всё и началось.

– После защиты диплома вы остались в родном институте?

– Да, в 1992 году в нашем вузе открылась кафедра краеведения. Долгожданное для Кировской области событие! С мудрого, а для меня судьбоносного решения первого заведующего кафедрой Валерия Егоровича Мусихина и ректора Аркадия Михайловича Слободчикова я стал сотрудником института.

Но тогда проработал в вузе недолго. Из-за нехватки часов на кафедре перешёл на постоянную работу в Госархив Кировской области. И здесь с новой силой закипела моя научная жизнь. Конференции, выставки, статьи, участие в работе над

Энциклопедией Земли Вятской…

Стал много общаться с краеведами, писателями, музейными и библиотечными работниками. После работы часто ехал в Герценку, в отдел краеведческой литературы, где всегда приветливо и по-дружески меня встречала его заведующая, в будущем директор библиотеки Надежда Павловна Гурьянова. С ней мы о многом говорили – мечтали об издании краеведческого ежегодника, об открытии на Вятке института истории и краеведения, строили планы по конференциям.

Я дал слово вернуться…

– Вы учились ещё в Москве, и в вузе, пожалуй, самом известном – Московском университете.

– Это был яркий период в моей жизни. Однажды мне позвонили из МГУ и спросили: «Не хотите ли попробовать поступить к нам в аспирантуру?» К тому времени я имел опыт участия в московских научных конференциях, были публикации в изданиях Академии наук, и, видимо, это сказалось.

Я сомневался, скромничал, но рискнул. И три года моей жизни были связаны с МГУ. Я жил в сталинской высотке на Воробьёвых горах, слушал лекции крупных учёных, а выдающийся историк и археолог, автор учебников, академик Борис Александрович Рыбаков даже приглашал меня к себе домой для научных бесед.

Моим научным руководителем был почётный профессор МГУ Владимир Александрович Кувшинов. Под его руководством я изучал общественно-политическую жизнь российской провинции во второй половине XIX – начале XX века в центральных архивах и библиотеках. Мои работы обсуждались на кафедре университета.

– А в Москве не было желания остаться?

– Были приглашения в вузы и академические учреждения, но меня очень ждали в родном городе. Я дал слово вернуться в Кировский педагогический университет и сдержал его.

С конца 1999 года я стал преподавателем вуза. Меня с энтузиазмом встретили коллеги. Я оказался в сильном коллективе историков-профессионалов, и мой московский опыт весьма пригодился.

В родном вузе

– Вы ведь в довольно молодом возрасте стали заведующим кафедрой? И самое главное, что это была кафедра отечественной истории, которой в своё время руководили профессора Эммаусский, Кирюхина…

– Да, в тридцать лет я возглавил кафедру. По тогдашним меркам рано, и какое-то время я оставался самым молодым заведующим кафедрой в вузе. Я понимал, что это большая ответственность. Мой предшественник написал заявление об уходе перед очередной министерской проверкой. Пришлось непросто, но коллектив кафедры меня поддержал и всегда поддерживал во всех начинаниях почти 15 лет моей работы в должности заведующего кафедрой.

Работать было интересно, мы никогда не замыкались на учебном процессе. Искали новые научные темы и проекты, подолгу обсуждали их на кафедре. Выигрывали гранты. Конечно, были и свои сложности, общие для всех, вызванные временем и реформами высшей школы.

– Вы написали более 250 научных работ, являетесь специалистом в области социальной истории. Какие свои научные достижения считаете главными?

– Я автор статей в Большой Российской Энциклопедии и других энциклопедиях, публикуюсь в центральных научных журналах. Получили известность мои книги о Герцене, купцах и меценатах, о Вятской губернии. Много редакторских работ в серийных изданиях, посвящённых региональной истории. Спасибо Герценке, которая помогла раскрыть творческий потенциал. Защита докторской диссертации, профессорское звание – тоже результат научной работы. А ещё я горжусь своими аспирантами.

– Вас хорошо знают и как деятеля культуры Кировской области.

– Три с половиной года руководил Кировским областным краеведческим музеем. Это было замечательное время. В год мы проводили по 70 выставок, и многие из них до сих в памяти кировчан и гостей города.

Достойно отметили 150-летие музея и 80-летие Кировской области. Обновили экспозицию диорамы к 100-летию российской революции, с нуля подготовили к открытию два музея в области. При мне появился научно-исследовательский сектор, сотнями уникальных экспонатов пополнили фонды. Обновили фасад Главного здания музея. Дел было много.

– Чем занимаетесь в последнее время?

– Руковожу научно-исследовательским Центром регионоведения Герценки – и здесь много интересных проектов и достижений. С коллегами делаем всё, чтобы «белых пятен» в истории становилось меньше. Знаю, что наш опыт изучается библиотеками других регионов, и где-то появляются такие же центры. Но мы были первыми. Директор библиотеки Н.В. Стрельникова видит в Центре регионоведения «изюминку» библиотечной системы региона.

Читаю лекции в Вятском государственном университете, кипит работа с аспирантами.

– По поводу планов, пожалуйста, подробнее…

– Скоро выйдет моя новая книга – «Необыкновенные провинциалы из прошлого», её героями стали во многом забытые деятели, которые, к сожалению, не были поняты современниками, но их великие дела меняли ход истории. И это были наши земляки!

Будет выступление на моей юбилейной книжной выставке, которая откроется в областной библиотеке им. А.И. Герцена. Обговариваем новые идеи по изданию книг. Впереди новые конференции, публикации, лекции, встречи…

Беседовал Павел ШАРАБАРОВ,

кандидат исторических наук, доцент