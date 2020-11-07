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Михаил Судовиков: «Чтобы «белых пятен» в истории становилось меньше…»

Кировская Правда Интервью, Новости

Доктор исторических наук, профессор, лауреат Премии Кировской области, руководитель Центра регионоведения Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, профессор Вятского государственного университета Михаил Судовиков отмечает 50-летний юбилей.

Михаил Сергеевич известен как автор статей в Большой Российской Энциклопедии, организатор и научный руководитель международных и всероссийских конференций, научный редактор исторических сборников, автор книг и статей по истории российской провинции, научный руководитель аспирантов.

Накануне юбилейной даты Михаил Судовиков рассказал о пути в науку, своих наставниках и учителях, поделился творческими планами…

– Михаил Сергеевич, если оглянуться назад – могли ли вы представить, что достигнете таких успехов в науке, станете доктором наук, профессором?

– Конечно, в детстве и юности не представлял себя профессором. Мои родители – потомственные железнодорожники. Помню, в школе мы каждый год заполняли анкету, отвечая на вопрос о будущей профессии. И в этом листе я писал, что хочу быть и режиссёром кино, и писателем, и учителем истории. Все эти профессии творческие, и я, получается, недалеко ушёл от своих детских и юношеских мечтаний, ведь то, чем занимаюсь сейчас, тоже творческий процесс…

– А с чего начался путь в науку?

– С учёбы сначала в Кировском пединституте им. В. И. Ленина. Я поступил на исторический факультет в 1987 году и застал преподавателей ещё старой советской закалки. Мои учителя были замечательными, с большой буквы педагогами и учёными. С некоторыми из них и сейчас общаюсь и дружу. Вспоминаем наш факультет, например, с Юрием Михайловичем Рябовым, а Юрий Михайлович Кузьмин, наш декан, часто читает лекции в Герценке. Это была хорошая школа!

Уже на втором курсе преподаватель истории России периода феодализма Виктор Валентинович Низов направил меня в архив с серьёзной научной темой. С этого всё и началось.

– После защиты диплома вы остались в родном институте?

– Да, в 1992 году в нашем вузе открылась кафедра краеведения. Долгожданное для Кировской области событие! С мудрого, а для меня судьбоносного решения первого заведующего кафедрой Валерия Егоровича Мусихина и ректора Аркадия Михайловича Слободчикова я стал сотрудником института.

Но тогда проработал в вузе недолго. Из-за нехватки часов на кафедре перешёл на постоянную работу в Госархив Кировской области. И здесь с новой силой закипела моя научная жизнь. Конференции, выставки, статьи, участие в работе над

Энциклопедией Земли Вятской…

Стал много общаться с краеведами, писателями, музейными и библиотечными работниками. После работы часто ехал в Герценку, в отдел краеведческой литературы, где всегда приветливо и по-дружески меня встречала его заведующая, в будущем директор библиотеки Надежда Павловна Гурьянова. С ней мы о многом говорили – мечтали об издании краеведческого ежегодника, об открытии на Вятке института истории и краеведения, строили планы по конференциям.

Я дал слово вернуться…

– Вы учились ещё в Москве, и в вузе, пожалуй, самом известном – Московском университете.

– Это был яркий период в моей жизни. Однажды мне позвонили из МГУ и спросили: «Не хотите ли попробовать поступить к нам в аспирантуру?» К тому времени я имел опыт участия в московских научных конференциях, были публикации в изданиях Академии наук, и, видимо, это сказалось.

Я сомневался, скромничал, но рискнул. И три года моей жизни были связаны с МГУ. Я жил в сталинской высотке на Воробьёвых горах, слушал лекции крупных учёных, а выдающийся историк и археолог, автор учебников, академик Борис Александрович Рыбаков даже приглашал меня к себе домой для научных бесед.

Моим научным руководителем был почётный профессор МГУ Владимир Александрович Кувшинов. Под его руководством я изучал общественно-политическую жизнь российской провинции во второй половине XIX – начале XX века в центральных архивах и библиотеках. Мои работы обсуждались на кафедре университета.

– А в Москве не было желания остаться?

– Были приглашения в вузы и академические учреждения, но меня очень ждали в родном городе. Я дал слово вернуться в Кировский педагогический университет и сдержал его.

С конца 1999 года я стал преподавателем вуза. Меня с энтузиазмом встретили коллеги. Я оказался в сильном коллективе историков-профессионалов, и мой московский опыт весьма пригодился.

В родном вузе

– Вы ведь в довольно молодом возрасте стали заведующим кафедрой? И самое главное, что это была кафедра отечественной истории, которой в своё время руководили профессора Эммаусский, Кирюхина…

– Да, в тридцать лет я возглавил кафедру. По тогдашним меркам рано, и какое-то время я оставался самым молодым заведующим кафедрой в вузе. Я понимал, что это большая ответственность. Мой предшественник написал заявление об уходе перед очередной министерской проверкой. Пришлось непросто, но коллектив кафедры меня поддержал и всегда поддерживал во всех начинаниях почти 15 лет моей работы в должности заведующего кафедрой.

Работать было интересно, мы никогда не замыкались на учебном процессе. Искали новые научные темы и проекты, подолгу обсуждали их на кафедре. Выигрывали гранты. Конечно, были и свои сложности, общие для всех, вызванные временем и реформами высшей школы.

– Вы написали более 250 научных работ, являетесь специалистом в области социальной истории. Какие свои научные достижения считаете главными?

– Я автор статей в Большой Российской Энциклопедии и других энциклопедиях, публикуюсь в центральных научных журналах. Получили известность мои книги о Герцене, купцах и меценатах, о Вятской губернии. Много редакторских работ в серийных изданиях, посвящённых региональной истории. Спасибо Герценке, которая помогла раскрыть творческий потенциал. Защита докторской диссертации, профессорское звание – тоже результат научной работы. А ещё я горжусь своими аспирантами.

– Вас хорошо знают и как деятеля культуры Кировской области.

– Три с половиной года руководил Кировским областным краеведческим музеем. Это было замечательное время. В год мы проводили по 70 выставок, и многие из них до сих в памяти кировчан и гостей города.

Достойно отметили 150-летие музея и 80-летие Кировской области. Обновили экспозицию диорамы к 100-летию российской революции, с нуля подготовили к открытию два музея в области. При мне появился научно-исследовательский сектор, сотнями уникальных экспонатов пополнили фонды. Обновили фасад Главного здания музея. Дел было много.

– Чем занимаетесь в последнее время?

– Руковожу научно-исследовательским Центром регионоведения Герценки – и здесь много интересных проектов и достижений. С коллегами делаем всё, чтобы «белых пятен» в истории становилось меньше. Знаю, что наш опыт изучается библиотеками других регионов, и где-то появляются такие же центры. Но мы были первыми. Директор библиотеки Н.В. Стрельникова видит в Центре регионоведения «изюминку» библиотечной системы региона.

Читаю лекции в Вятском государственном университете, кипит работа с аспирантами.

– По поводу планов, пожалуйста, подробнее…

– Скоро выйдет моя новая книга – «Необыкновенные провинциалы из прошлого», её героями стали во многом забытые деятели, которые, к сожалению, не были поняты современниками, но их великие дела меняли ход истории. И это были наши земляки!

Будет выступление на моей юбилейной книжной выставке, которая откроется в областной библиотеке им. А.И. Герцена. Обговариваем новые идеи по изданию книг. Впереди новые конференции, публикации, лекции, встречи…

Беседовал Павел ШАРАБАРОВ,
кандидат исторических наук, доцент

Кировская Правда
Кировская Правда
http://kirovpravda.ru

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