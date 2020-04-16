Могучие силы

Не один век проходил великий Сибирский тракт по земле Вятской губернии. «В неурожайный год бедствия часто охватывали районы Центральной России — дед с бабушкой и малышом сыном, моим будущим отцом, с толпами голодающих направились из родной Вятской губернии в Сибирь», — так писал в своей книге «Небо войны» легендарный лётчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин.

В городе Новониколаевске (Новосибирске) 6 марта 1913 года родился Александр Покрышкин. Десятилетним мальчишкой увидев самолёт, Саша понял: только летать, быть лётчиком! Вначале он окончил школу авиаторов, а после — Качинскую школу лётчиков-истребителей.

«Высота-скорость-манёвр-огонь!» — знаменитая формула наступательного воздушного боя стала итогом большой исследовательской работы лётчика Покрышкина. Математически точные удары в упор с 50-100 метров по мотору и кабине немецких самолётов превращали их в горящие обломки.

Немцы при обнаружении советского аса сразу же поднимали тревогу и переходили с зашифрованных радиосообщений на передачу открытым текстом: «Внимание! Внимание! Покрышкин в воздухе!»

Всю войну Александр Покрышкин был бойцом переднего края, проявив себя выдающимся военным мыслителем, военачальником. 5 мая 1945 года в Берлине он расписался на Рейхстаге, а 24 июня 1945 года участвовал в великом торжестве советского народа — Параде Победы на Красной площади в Москве.

В последующие годы Александр Покрышкин был слушателем двух военных академий, депутатом Верховного Совета СССР с 1946 года, командующим истребительной авиацией, а с августа 1972 года — председателем ЦК ДОСААФ СССР, которому дал мощный импульс для развития: молодёжь основательно готовили к службе в армии и к жизни. Покрышкина называли душой оборонного общества.

ДОСААФ полностью содержал себя и даже перечислял ежегодно более 100 миллионов рублей государству. Это общество было второй резервной армией Советского Союза.

Автор многих публикаций о героях Великой Отечественной полковник П.М. Дунаев вспоминал беседы адмирала флота

В.А. Касатонова, генерала армии И.И. Гусаковского и маршала авиации А.И. Покрышкина о творчестве и гибели поэта М. Лермонтова. «Маршал и Лермонтов, — пишет

П.М. Дунаев, — как мне казалось, были связаны какими-то могучими силами».

«Когда мне было тошно, — вспоминал Александр Иванович, — я открывал томик Лермонтова и читал его стихи о Кавказе». Любимое своё стихотворение «Кинжал» Покрышкин читал наизусть, встав во весь рост.

Существует предположение, что кинжал подарила Лермонтову вдова А.С. Грибоедова Нина Александровна:

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,

И страннику в тебе пример не бесполезный;

Да, я не изменюсь и буду твёрд душой,

Как ты, как ты, мой друг железный.

Боевой самолёт — это кинжал ХХ века, могучее оружие, управляемое уникальным лётчиком.

О жизни и подвигах А.И. Покрышкина, о друзьях этого легендарного лётчика ВОВ я узнала из книги А.В. Тимофеева «Покрышкин» (издательство «Молодая гвардия», серия ЖЗЛ). В этой книге есть глава «Поручик Лермонтов и маршал Покрышкин».

В памяти людей А.И. Покрышкин остался бескорыстным человеком, простым в общении, верным в дружбе и твёрдым в своих убеждениях. Он помнил о своих вятских корнях, но «судьба Сибири, судьба Новосибирска всегда проходила через его жизнь», подчёркивала Мария Кузьминична Покрышкина, жена и верный друг.

Умер А.И. Покрышкин 13 ноября 1985 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Вера МАРКОВА