«Может работать без участия человека». В Кирове запустили первую цифровую подстанцию

Ещё в 2018-м здесь было чистое поле, а сегодня запущена подстанция «Урванцево» – одна из самых мощных в области. Проект был реализован в кратчайшие сроки – за да года.

Юго-запад сможет строиться дальше

Подстанция на 110 киловатт снимет дефицит мощностей и даст возможность продолжить строительство города на юго-запад. На новый центр питания планируется перевести микрорайоны Метроград и Урванцево, а также пригородные посёлки Дороничи и Садаковский. Будет переброшена сюда и часть нагрузки с подстанции «Коммунальная», которая работает на пределе своих возможностей. Это поможет избежать аварийных отключений электричества и улучшить электроснабжение перинатального центра, детской областной больницы, школ и детских садов.

– Мы живём в новые технологические времена, и они требуют новых технологических решений. В Кирове построен современный энергообъект, который позволит жителям быть уверенными в том, что снабжение электроэнергией будет надёжным, бесперебойным и качественным. Город сможет развиваться в юго-западном направлении, строить новые, в том числе социальные объекты, – сказал губернатор Игорь Васильев на открытии, поздравив энергетиков с вводом подстанции.

Как подчеркнул глава области, энергоснабжение в Кирове находится на высоком уровне. Так, на портале «Светлая страна», куда стекаются жалобы россиян на электроэнергетику, сообщений от жителей нашей области не зафиксировано.

«Самая цифровая» подстанция

Пуск подстанции в эксплуатацию прошёл в форме видеоконференцсвязи с Центром управления сетями «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго». Подача напряжения была произведена в прямом эфире диспетчером ЦУС.

На сегодняшний день «Урванцево» может по праву называться самой «цифровизированной» подстанцией в Кировской области. Новый объект оснащён цифровыми каналами связи и информационными системами, позволяющими «видеть» параметры качества электроэнергии и управлять производственным процессом. А установленные видеокамеры выводят изображение с подстанции на рабочее место диспетчеров «Кировэнерго». Как рассказал генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский, благодаря новейшему оборудованию, которое контролирует работу подстанции в режиме онлайн, «Урванцево» способно функционировать без участия человека. Вмешательство бригад потребуется только при внештатных ситуациях.

– Новый центр питания стал первым в рамках реализации программы цифровой трансформации. Это практическая демонстрация исполнения обязательств энергетиков перед населением Кировской области в рамках соглашения, которое было подписано с губернатором Кировской области на Санкт-Петербургском экономическом форуме. И впереди у нас еще много славных дел по реализации новых задач, – заявил Игорь Маковский.

6 миллиардов на модернизацию энергосетей

Основные задачи, которые сегодня стоят перед энергетиками, это бесперебойное и качественное энергоснабжение, а также обеспечение социально-экономического развития территорий за счет создания опережающей электроэнергетической инфраструктуры. В

соответствии с этими целями до 2024 года компания «Россети Центр и Приволжье» планирует вложить около 6 млрд рублей в модернизацию энергосетевого комплекса Кировской области. По словам Маковского, почти 20% этих средств будут направлены на программы цифровой трансформации и новые принципы обеспечения энергоснабжения потребителей: создание цифрового района электрических сетей, обеспечение полностью цифровой радиосвязи с покрытием всей Кировской области для использования в повседневной работе. И, как особо отметил глава «МРСК Центра», в этом очень важна поддержка местных властей и личное внимание губернатора.