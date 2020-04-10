«Мои документы»: к работе в сегодняшних условиях готовы

Все центры «Мои документы» работают только по предварительной записи на услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Ограничения связаны с введением в регионе режима самоизоляции в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил центр «Мои документы» Ленинского района и оценил его работу в новых условиях.

— Мы серьёзно подошли к решению об открытии центров «Мои документы». Очень важно, чтобы кировчане имели возможность получить социально значимые государственные и муниципальные услуги. При этом необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. В целом центры «Мои документы» готовы работать в таком формате, — отметил Игорь Васильев.

Эксперты центров госуслуг работают в масках и перчатках, у стойки регистрации заявителям предлагается обработать руки дезинфицирующим раствором, несколько раз в день проводится общее проветривание помещений и влажная уборка с дезинфекцией.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, граждане могут подать документы на оформление пособия, завершить сделку по покупке или продаже недвижимости, а также подтвердить учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации, чтобы иметь возможность в дальнейшем получать услуги из дома.

Узнать о режиме работы определённого центра госуслуг, а также оформить предварительную запись на приём можно по телефону колл-центра МФЦ: 8-800-707-43-43. Колл-центр принимает звонки с 8.00 до 16.00, в субботу — с 9.00 до 15.00.

— В настоящее время в центрах «Мои документы» ведётся выдача готовых документов и приём исключительно по услугам, которые невозможно получить в электронном виде на портале gosuslugi.ru. Всё, что возможно сделать из дома, нужно так и сделать — сегодня это не только выгодно, поскольку существует 30-процентная скидка на оплату государственной пошлины, но и, в первую очередь, безопасно, — подчеркнул министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Кстати, портал gosuslugi.ru работает круглосуточно. Вопросы по работе на интернет-портале государственных услуг можно задать по телефону: 8 (800) 100-70-10.