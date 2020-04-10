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«Мои документы»: к работе в сегодняшних условиях готовы

Губернатор Кировской области Игорь Васильев проверил работу региональных центров.

Михаил Смирнов Власть, Новости, Слайдер

Все центры «Мои документы» работают только по предварительной записи на услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Ограничения связаны с введением в регионе режима самоизоляции в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил центр «Мои документы» Ленинского района и оценил его работу в новых условиях.

— Мы серьёзно подошли к решению об открытии центров «Мои документы». Очень важно, чтобы кировчане имели возможность получить социально значимые государственные и муниципальные услуги. При этом необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. В целом центры «Мои документы» готовы работать в таком формате, — отметил Игорь Васильев.

Эксперты центров госуслуг работают в масках и перчатках, у стойки регистрации заявителям предлагается обработать руки дезинфицирующим раствором, несколько раз в день проводится общее проветривание помещений и влажная уборка с дезинфекцией.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, граждане могут подать документы на оформление пособия, завершить сделку по покупке или продаже недвижимости, а также подтвердить учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации, чтобы иметь возможность в дальнейшем получать услуги из дома.

Узнать о режиме работы определённого центра госуслуг, а также оформить предварительную запись на приём можно по телефону колл-центра МФЦ: 8-800-707-43-43. Колл-центр принимает звонки с 8.00 до 16.00, в субботу — с 9.00 до 15.00.

— В настоящее время в центрах «Мои документы» ведётся выдача готовых документов и приём исключительно по услугам, которые невозможно получить в электронном виде на портале gosuslugi.ru. Всё, что возможно сделать из дома, нужно так и сделать — сегодня это не только выгодно, поскольку существует 30-процентная скидка на оплату государственной пошлины, но и, в первую очередь, безопасно, — подчеркнул министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Кстати, портал gosuslugi.ru работает круглосуточно. Вопросы по работе на интернет-портале государственных услуг можно задать по телефону: 8 (800) 100-70-10.

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Михаил Смирнов

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