Москва-1980 глазами кировского оператора: чистота улиц и изобилие в магазинах

Представителем Кировской области на летних играх стала Ольга Курагина. Вятская спортсменка не подвела земляков: взяла «бронзу» в соревнованиях по легкоатлетическому пятиборью. Кроме того, за сборную команду СССР по хоккею на траве выступил ещё один кировчанин – Фарид Зигангиров. Во многом благодаря ему, капитану команды, дружина завоевала бронзовые медали.

XXII летние Олимпийские игры в советской столице торжественно открылись 19 июля 1980 года. Событие было несколько омрачено большой политикой: с подачи американских «друзей» более 60 национальных олимпийских комитетов приняли решение о бойкоте соревнований в Москве.

Зато впервые в своей истории на Олимпиаду прибыли спортсмены из Анголы, Ботсваны, Иордании, Лаоса, Мозамбика. Дебютировал на летних играх и Кипр.

«Не вышло!»

Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР по десятиборью В. Щербатых в день открытия Олимпиады писал на страницах «Кировской правды»:

– Тысячи спортсменов, тренеров, судей, журналистов съехались со всех уголков земли в Москву. «Не вышло!» – говорят люди доброй воли американской администрации, пытавшейся организовать бойкот Олимпиады. От бойкота пострадали только спортсмены тех стран, правительства которых решили не посылать свои команды в Москву. Да, мы не увидим на аренах сильных американских, западногерманских, японских спортсменов. Но накал борьбы от этого не будет меньше… Естественно, все советские люди будут желать успеха своим соотечественникам. А кировчане – особенно нашей землячке О. Курагиной.

«Бронза» Курагиной…

Ольга Курагина выступала в пятый олимпийский день, когда на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И. Ленина разыгрывался комплект медалей в пятиборье.

С самого начала соревнований советские спортсменки не оставили шансов для представительниц других стран. В результате с новым мировым рекордом победила Надежда Ткаченко из Донецка, второй стала Ольга Рукавишникова из Казани. 21-летняя кировчанка Курагина была третьей. Став лидером в барьерном беге, она неудачно выступила в толкании ядра и тут же откатилась на седьмое место…

«Но не упала духом молодая спортсменка, – писала «Кировская правда». – Великолепное выступление в трёх следующих дисциплинах позволило ей всё-таки стать обладательницей бронзовой медали. Кировчане горды выступлением землячки. Это первая медаль наших спортсменов на летних Олимпиадах. Привёл спортсменку к успеху тренер В. Карапетов».

…и третье место Зигангирова

Ольга Курагина родилась в Кирове в 1959 году. Медаль игр 1980 года – её наивысшее спортивное достижение в карьере. В 2004 Ольга Витальевна стала заслуженным мастером спорта. После завершения спортивной карьеры живёт в Москве, работает тренером.

Фарид Зигангиров, другой «бронзовый» медалист из Вятки, родился в городе Кирове в 1954-м. Первоклассником пришёл заниматься в секцию футбола и хоккея на кировский стадион «Родина». Играл в хоккей с мячом на региональном и республиканском уровне. Вскоре на него обратили внимание ведущие тренеры страны и предложили Фариду Нургалиевичу сменить специализацию на хоккей на траве. Спортсмен играл за клуб Алма-Аты, затем стал капитаном советской сборной. После Олимпиады-1980 команда Зигангирова была серебряным призёром чемпионата Европы 1983 года в Амстердаме.

В 1990-х спортсмен завершил свою карьеру из-за травмы.

«Въёзд в столицу закрыт»

Ещё до начала игр на страницах «Кировской правды» рассказывалось о подготовке к большому спортивному событию. Например, газета информировала жителей региона об ограничении въезда в Москву с 10 июля по 5 августа 1980 года.

«Пассажирам, следующим транзитом через столицу при наличии прямых поездов или маршрутов через другие пункты пересадки, билеты продаваться не будут, – сообщал жителям региона старший инженер пассажирского отдела Кировского отделения железной дороги А.М. Гурылев. – Въезд в столицу в эти дни разрешается только пассажирам, имеющим московскую прописку (по предъявлению паспорта или другого документа, удостоверяющего личность); пассажирам, имеющим путёвку на Олимпиаду, за границу, в подмосковные дома отдыха и санатории, а также командированным в Москву по предъявлению командировочных удостоверений. В исключительных непредвиденных случаях въезд пассажиров в Москву разрешают начальник станции и представитель органов железнодорожной милиции. Тогда на обороте билета ставится фамилия пассажира».

Цены билетов на открытие игр колебались от 10 до 25 рублей, писала «КП». Попасть на соревнования можно было за меньшие суммы – от 2 до 18 рублей. «Советские граждане приобретали билеты со скидками в 70 процентов, которые оплачиваются профсоюзами, – отмечала газета. – Кроме того, двум тысячам наиболее отличившихся строителей олимпийских объектов были выданы бесплатные путёвки на Олимпиаду, а многие школьники-спортсмены получили бесплатные билеты».

«Дневник Олимпиады» от вятского оператора

Работать на Олимпиаду отправились сотрудники Кировского телевидения. В их числе – один из известных операторов регионального ТВ Владислав Услов.

Он рассказывал, что накануне начала соревнований были сформированы бригады из телевизионщиков со всего Союза, которые должны были прийти на помощь столичным коллегам. Своих кадров Москве тогда не хватало, тем более не так много было специалистов по спортивным трансляциям.

Владислав Николаевич ещё за два года до Олимпиады прошёл обучение на оператора спортивных программ. Там работникам рассказывали об особой работе со светом, помогали осваивать международные требования к олимпийским эфирам.

Кировчане трудились над программой «Дневник Олимпиады», которая выходила ежедневно поздно вечером и была своеобразным подведением спортивных итогов за сутки.

Одно из главных впечатлений Владислава Услова от Москвы-80 – удивительная чистота на улицах и… изобилие в магазинах. Из командировки в столицу оператор привёз диковинные «Пепси» и «Фанту», о которых на Вятке тогда даже не слышали.

Интересно, что в московской гостинице, где жили работники ТВ, имелся бар, вход в который был разрешён по редакционным удостоверениям.

Впрочем, кировчане этим правом не воспользовались: ещё перед началом работы с ними, как и с другими работниками из регионов, был проведён инструктаж. При этом гостей столицы предупредили: это пускай заграничные тележурналисты «в барах отдыхают», а если застукают кого-то из вас, сразу можете собирать вещи и готовиться к отправке домой…

Кстати, помимо Владислава Николаевича в кировской делегации были режиссёр А.Трушин (он вёл репортажи с соревнований гимнастов), ассистент режиссёра Т. Смирнова (её задачей была работа с кадрами замедленного повторения событий), звукорежиссёр В. Коновалов, телеоператоры В. Горупич и С. Щёкин.

Без жалоб и нарушений

Также в столице работали кировские милиционеры и медики. Свою лепту в проведение спортивного праздника внесли и 35 водителей автобусов Кировского транспортного управления.

Они обслуживали туристические группы из союзных республик и областей РСФСР. В Москву водители прибыли за неделю до открытия Игр. В течение нескольких дней кировчане проходили стажировку на будущих маршрутах. В дни Олимпиады за рулём проводили по 15-18 часов в сутки. А уже после возвращения домой отмечали, что на их работу «не поступило ни одной жалобы». Кроме того, водители с гордостью поделились с корреспондентом «КП» информацией, что в олимпийской столице не допустили ни одного транспортного нарушения.