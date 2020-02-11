Мотогонки на льду в Вятских Полянах: шоу и упорная борьба

Ледовый трек в Кировской области остаётся одним из самых востребованных в России. В минувшие выходные в Вятских Полянах прошли завершающие третий и четвёртый этапы Кубка России по мотогонкам на льду. Победу одержал тольяттинец Никита Толокнов.

Кубок России проводился в четыре однодневных этапа, объединённых в двухдневные финалы. Первый финал включал в себя 1-й и 2-й этапы и прошёл в январе в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа. Второй финал – с 8 по 9 февраля в Вятских Полянах.

Всего в соревнованиях участвовали 16 спортсменов, представлявшие Каменск-Уральский (Свердловская область), Уфу (Республика Башкортостан), Тольятти (Самарская область), Шадринск (Курганская область), Глазов (Удмуртская Республика), Луховицы (Московская область) и Ярославль.

Заезды прошли на стадионе спортивного комбината «Электрон».

– Ежегодно спортсмены со всей России съезжаются сюда на финал Кубка России, – сказала министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова. – Этот вид спорта тем и интересен, что он очень непредсказуем и рискован. Если вы не видели это воочию, то рекомендую: такие соревнования никого не оставляют равнодушным. Это адреналин, это драйв!

На треке между гонщиками развернулась упорная борьба за победу. Чемпион был определён в дополнительном заезде. В нём приняли участие гонщики Никита Толокнов из Тольятти и Василий Несытых из Каменска-Уральского. Никита провёл этот заезд уверенно и всё же вырвал победу у соперника.

По словам гонщиков, их очень поддерживали болельщики, которые, несмотря на мороз, заполнили трибуны стадиона. Зрелищный заезд длится минуту, и это время – настоящее шоу для зрителей. Всего в рамках двухдневных состязаний в Вятских Полянах участники совершили 40 заездов.

– В Кубке России участвую третий раз за свою карьеру. В Вятских Полянах в рамках соревнований был два раза, в 2019 году занял второе место на Кубке России. Трибуны у вас всегда заполнены болельщиками, это очень радует! – сказал Иван Чичков из Уфы.

Напомним, ежегодно на стадионе «Электрон» проводятся финалы первенства России, а также Кубка России по мотогонкам на льду. В 2018 году здесь состоялся финал личного чемпионата Европы по мотогонкам на льду, который собрал почти 8 тысяч любителей этого вида спорта из Кировской области, других регионов России и зарубежья.

По итогам спортивного сезона 2019 года, которые подвела мотоциклетная Федерация России, в числе лучших – АО «Спортивный комбинат «Электрон» (Вятские Поляны). Были оценены зрелищность и массовость состязаний, а также подготовка ледового трека, работа судейской бригады, обеспечение безопасности и общественного порядка, работа волонтёров.

В ближайшее время, с 28 февраля по 1 марта, Вятские Поляны примут финал командного Кубка России (до 21 года).

Фото Елизаветы Чугуновой